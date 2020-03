GameStop ouvrira ses portes pour l’arrivée de «Animal Crossing»

Au cours des prochaines semaines, au Mexique et dans diverses parties du monde, nous devrions rester aussi longtemps que possible à l’intérieur de nos maisons pour éviter la propagation de Covid-19 ou coronavirus, une pandémie qui a atteint des centaines de pays et infecté plus de 180 000 personnes. Dans certains endroits comme l’Italie, où la crise est plus grave, il est strictement interdit aux citoyens de quitter leur domicile, juste pour faire l’essentiel comme acheter de la nourriture.

Ils ne peuvent pas sortir se promener, ils ne peuvent pas aller faire du shopping, ils ne peuvent pas aller courir non plus. Les choses qui semblent quotidiennes et essentielles dans la vie ont été restreintes par les autorités. Mais que disent-ils de l’achat d’un des jeux vidéo les plus attendus de cette 2020? Pour certains, c’est aussi essentiel, et c’est ce qui s’est passé avec l’arrivée de Animal Crossing: New Horizons.

Ce vendredi 20 mars, Animal Crossing: New Horizons, le cinquième volet principal, nous arrive qui fait partie de la famille Dabutsu No Mori, un terme qui signifie “forêt d’animaux”.

Comme nous le savons, en raison du problème des coronavirus, de nombreux magasins ont fermé sur ordre du gouvernement; cependant, GameSpot a déclaré qu’il n’entrerait pas, car il appartient (selon eux) à la catégorie “entreprise essentielle”, dans laquelle seuls les hôpitaux, pharmacies, magasins de détail, stations-service, blanchisseries ou cimetières sont autorisés. Tout cela selon Polygon (via Consequence of Sound).

Et il semble qu’ils l’ont pris très au sérieux, car Les portes du magasin Boston GameSpot sont ouvertes. Un lecteur qui s’y rend nous a envoyé une photo de la file de personnes qui attendent l’ouverture du magasin pour acheter leur Animal Crossing: New Horizons. La chose la plus intéressante à propos de cette image est que ceux qui sont en ligne gardent leur distance respective d’un mètre ou plus.

Maintenant bien. Un débat a éclaté sur la question et l’auto-proclamation de GameSpot d’entrer dans la catégorie des essentiels, en particulier lorsqu’il existe des magasins en ligne pour les jeux vidéo. Le fait est que les jeux vidéo sont un bon moyen de nous divertir non seulement en quarantaine comme maintenant, mais toujours et dans le confort de la maison … mais tout le monde aura son avis à ce sujet.

Comme nous l’avons mentionné, ce jeu arrive aujourd’hui. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu’est Animal Crossing, voici un petit mot. Il s’agit d’un jeu vidéo mettant en vedette des personnages dans des espaces remplis d’anthropomorphes situés dans une ville ou un lieu spécifique. Il n’y a pas de gagnants ou de missions, ce que vous devez faire est de remplir la ville de vie et de belles choses, de compléter des collections, de réparer votre maison.

L’une des caractéristiques les plus définies du jeu est le fait que Il se joue en temps réel. Autrement dit, s’il fait nuit lorsque vous vous connectez, sur votre console, la ville est la nuit, ou si vous êtes en janvier dans votre petite ville, c’est l’hiver.

Une autre des activités que vous pouvez faire est:

–Plantez des arbres fruitiers (Dans votre ville, il y a un fruit indigène et vous devez vous rendre en ligne dans d’autres villes pour obtenir de nouvelles espèces).

–Pour pêcher (selon la date de l’année et des lieux comme les mers, les rivières ou les lacs … il y a des centaines d’espèces et vous remplissez un aquarium).

–Trouver des fossiles (vous remplissez un musée d’histoire naturelle).

–Attraper des insectes (fonctionne comme le poisson).

-Construisez votre maison.

-Dans les dernières éditions, il existe un mode de conception qui, grâce aux codes QR, vous pouvez créez des meubles et des vêtements uniques pour votre maison et votre personnage.

–Vous collectionnez des oeuvres d’art réel, vous devez chercher.

–Vous parlez à vos voisins, vous leur faites des faveurs et vous les rendez heureux.

Pour Animal Crossing: New Horizons, la scène sera une île déserte où vous vivrez avec des voisins. Très probablement, nous verrons également Tom Nook et les autres personnages de cette franchise.

Que pensez-vous de ces magasins qui restent ouverts en ce moment?