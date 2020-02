007: La première de No Time To Die en Chine a été annulée en raison d’une épidémie de coronavirus

Plusieurs événements liés au film de James Bond No Time To Die ont été annulés en Chine au milieu de l’épidémie de coronavirus. Deadline rapporte que les événements promotionnels du film, y compris les premières à Pékin et dans d’autres villes, ont été annulés à la suite du virus qui a déjà tué plus de 1600 personnes en Chine seulement.

La star Daniel Craig et d’autres membres du casting de No Time To Die auraient apparemment participé à la projection de Pékin et à d’autres événements promotionnels en Chine, mais ces plans ont été abandonnés “en raison de l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie”.

La Chine est le deuxième marché mondial du cinéma, après les États-Unis, et le Coronavirus a déjà eu un impact sur la scène cinématographique du pays. De nombreux théâtres ont fermé indéfiniment, et on ne sait pas quand les opérations reprendront.

Le dernier film de James Bond, Spectre, a rapporté 84 millions de dollars rien qu’en Chine, ce qui représentait environ 9,5% de son box-office mondial de 881 millions de dollars.

No Time To Die est réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective). Le film met en vedette Daniel Craig comme Bond, Ralph Fiennes comme M, Ben Whishaw comme Q et Naomie Harris comme Miss Moneypenny. Rami Malek, Billy Magnussen et Ana de Armas se joindront à eux pour la première fois.

No Time To Die devrait être la dernière sortie de Craig en 007, et il reste un mystère quant à qui prendra le relais à l’avenir. La productrice de la série Bond Barbara Broccoli dit que 007 ne sera jamais jouée par une femme tant qu’elle contrôlera la franchise.

