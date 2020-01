10 choses lumineuses à ajouter à votre garde-robe morne de janvier

Graphique: Ana Luisa SuarezStyle GirlfriendStyle Girlfriend est la destination incontournable pour les gars qui recherchent non seulement des conseils de mode, mais aussi des conseils, des astuces et des raccourcis sur le mode de vie, le tout dans la perspective d’une équipe éditoriale féminine et amicale. Chaque semaine, l’équipe SG rassemblera les vêtements, les produits de soins et plus d’hommes auront besoin de vivre leur vie la plus élégante.

J’ai la mauvaise habitude de, chaque fois que je vois quelqu’un porter des vêtements de l’Université du Wisconsin, je lui donne un immense sourire et un signe de tête agressif et enthousiaste. Pensez au gif Hot Wings de Paul Rudd “Regardez-nous”, mais … encore plus amical, si c’est possible? Le plus drôle, c’est que je ne suis même pas allé à UW, mais j’ai grandi à Madison. Je suis donc toujours ravi de voir d’autres camarades du Midwest à l’état sauvage.

La couleur rouge cardinal emblématique de l’école (mieux connue sous le nom de «rouge Badger») pourrait être la raison pour laquelle j’aime beaucoup la teinte tomate-y brillante pendant les mois froids. Rien de mieux que de se regrouper dans un «Go! Bats toi! Win! ”- une couleur digne pour garder au chaud et éviter les bleus hivernaux.

De plus, ça devient une sorte de déception de toujours avoir par défaut des couleurs sombres en hiver! Des vêtements pour temps froid comme les bouffantes et les bonnets jusqu’aux sous-vêtements, enfiler des vêtements dans des teintes audacieuses et percutantes à des températures inférieures à zéro peut être un véritable économiseur d’esprit.

Ci-dessous, 10 choses brillantes à ajouter à votre triste garde-robe de janvier:

Vous ne pouvez pas vous rendre dans la forêt de Nouvelle-Zélande, ces chaussettes portent le nom de cet hiver, mais au moins vos chevilles peuvent (presque?!) Avoir l’impression d’être là.

Cette paire de Pumas est parfaite si vous aimez en théorie l’idée des baskets blanches mais que vous avez du mal à les garder propres.

Même si vous êtes un type de garde-robe neutre, une paire (ou dix) de caleçons boxers aux couleurs vives pourrait être juste la chose pour égayer une journée d’hiver morne. Psst, consultez le cas pour mettre à niveau le contenu de votre tiroir de sous-vêtements ici.

J’adore ces pantalons. J’adore. Depuis l’été dernier, notre équipe met le style de la cheville à la portée du public Style Girlfriend dans un twill léger, une bande de conducteur de train (qui semble se réapprovisionner pour le printemps!).

Pour l’hiver, Obey a confectionné le pantalon dans un sarcelle d’hiver amusant – juste quelques nuances Pantone timides d’émeraude, vraiment. Portez-les avec un t-shirt à poche blanc et des baskets pour un look qui se sent bien poinçonné pour combattre la morosité de janvier.

Vous vous demandez si la tendance estivale 2019 du tie-dye pour adultes et pas seulement des CIT des camps d’été est toujours populaire en 2020? C’est une bonne nouvelle!

La moins audacieuse du peloton, cette veste sherpa aux accents rouges est une belle façon d’ajouter un peu (pas beaucoup) de couleur à votre répertoire de vêtements d’extérieur cet hiver. C’est amusant sans être, tu sais, trop amusant.

D’accord, celui-ci est juste amusant. Et ça va parfois aussi. De plus, c’est seulement trente dollars!

Ne laissez pas vos vêtements prendre tout l’amour coloré cet hiver. Vos accessoires peuvent également participer à l’action. Peut-être qu’un sac violet est trop brillant, mais qu’en est-il d’une pochette d’ordinateur portable? Celui-ci, de Haerfest, est livré en nylon résistant à l’eau, avec des détails en cuir végétalien et une poignée pour un transport facile si vous voyagez sans sac ni sac à dos.

Team SG aime les voyageurs de Knockaround pour une bonne paire de lunettes de soleil que vous ne vous sentirez pas mal à perdre, mais ne dormez pas sur le style Mai Tai. Ils ont l’air plus chers qu’ils ne le sont vraiment, et les couleurs sont la meilleure chose à côté d’une lampe de luminothérapie en hiver.

Je ne peux vraiment pas décider quel bonnet BR je préfère – le cône de signalisation orange ou le surligneur jaune. Mieux vaut être sûr et juste acheter les deux!

