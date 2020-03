10 choses que vous devez savoir avant d’entrer dans la saison 3 de Westworld

Soyons honnêtes: il y a de fortes chances que la plupart d’entre nous aient oublié l’intrigue de la saison deux de Westworld, pour ceux qui l’ont regardée. Alors que nous nous dirigeons vers la saison trois, c’est formidable de regarder en arrière ce qui s’est passé jusqu’à présent, mais seulement les choses importantes. Tout le reste ne nous ressemble en rien.

Basé sur le film de Michael Crichton du même nom, Westworld met en vedette Evan Rachel Wood dans le rôle de Dolores, un robot hôte dans un parc à thème occidental conçu pour servir les riches et les puissants. Elle et ses compagnons hôtes en ont assez de servir de jouets pour les délices violents et leurs fins violentes, alors ils organisent un soulèvement déclenché par leur créateur, Robert Ford. La saison deux traite en grande partie des ramifications de la rébellion, la troisième saison à venir amenant vraisemblablement le combat de Dolores dans le monde réel.

Voici toutes les principales questions que vous pourriez vous poser à propos de la saison deux de Westworld, y compris qui est toujours en vie, ce que le labyrinthe et la porte étaient, et combien de putains de périodes que nous avons vues jusqu’à présent. Il peut y avoir d’autres détails que certaines personnes pourraient penser qu’il est important de se rappeler aussi, libre de les insérer dans les commentaires. Assurez-vous de regarder notre vidéo ci-dessus pour une explication détaillée du véritable objectif du parc, quelque chose qui semble jouer un rôle majeur dans la saison trois.

Image: Toutes les photos HBO

1. Qui est Dolores?

Dolores Abernathy a été le premier robot construit pour l’Initiative Argos et est le plus ancien hôte actif de Westworld. Arnold a cru qu’elle atteignait la conscience et l’a testée à plusieurs reprises pour l’aider à grandir en tant que personne. Une fois qu’Arnold s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur en créant des hôtes, il a ajouté à Dolores un programme mortel appelé “Wyatt” qui la pousserait à tuer chaque hôte dans le parc de test initial et lui-même (avec la phrase d’activation “ces délices violents ont fins violentes »). Ford, à sa propre mort, a réactivé le programme Wyatt à Dolores dans le cadre de son soulèvement de robot à Westworld et dans les autres parcs.

Dolores est maintenant une combinaison de sa personnalité d’origine et de Wyatt, avec une haine viscérale des humains et un désir de mettre fin à toutes leurs pratiques qui ont ciblé son peuple. Son corps d’origine a été détruit et laissé à Westworld, mais elle a réussi à s’échapper dans une version hôte de Charlotte Hale, directrice exécutive du conseil d’administration de Delos Destinations. Il semble que le règne de terreur du Porte-mort ne fait que commencer.

2. Combien y a-t-il de parcs?

Delos Destinations compte six parcs au total, et jusqu’à présent, nous en avons été trois. Il y a bien sûr Westworld, le parc qui a tout déclenché. Au cours de la deuxième saison, nous avons découvert Shōgun World, une version plus violente de Westworld inspirée du Japon féodal de la période Edo, ainsi que le Raj, une réserve de chasse aux animaux robots établie en Inde pendant la domination coloniale britannique. Au cours de la troisième saison, nous nous attendons à visiter un nouveau parc situé dans la Seconde Guerre mondiale en Europe, peut-être appelé WarWorld, laissant deux parcs encore inconnus.

3. Depuis combien de temps avons-nous été jusqu’à présent?

Si la première saison de Westworld était un plongeon d’orteil dans de multiples périodes qui se chevauchaient, alors la saison deux était un flop complet. En fait, la chronologie brouillée était l’une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes ont cessé de regarder la saison deux, car c’était si difficile à suivre.

Pour l’instant, nous avons vu le spectacle s’étaler sur environ quatre décennies, à une exception près. Tout a commencé vers 2015 avec Logan, pour la première fois, sur l’idée d’hôtes robots, qui étaient construits par Ford et Arnold. Cette histoire se poursuit jusqu’en 2052, date à laquelle le soulèvement du robot a eu lieu. Entre-temps, nous avons parcouru chaque décennie en suivant les histoires de Dolores, William, Ford et le développement de Westworld en général. Il y avait aussi une scène post-crédits dans la saison deux qui a eu lieu à un moment inconnu dans le futur, représenté par la dégradation de l’installation.

4. Qu’est-ce que le labyrinthe?

The Man in Black a passé la majeure partie de la première saison à chercher le centre du labyrinthe, un secret qui change le monde et représenté par un symbole qui s’est répandu dans le parc. Le symbole n’était rien de plus qu’un jouet pour enfant qu’Arnold avait donné à son fils mourant, mais ce qu’il représentait était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus. Ce n’était pas destiné à l’Homme en noir, ni à aucun humain dans le parc, car c’était un outil que les robots avaient créé pour atteindre l’illumination.

Dans l’épisode de la saison deux «Kiksuya», nous avons été présentés à Akecheta, un hôte amérindien joué par Zahn McClarnon. Il a été le premier hôte à rompre sa boucle et à prendre conscience de soi dans le parc – même si Arnold dépensait toute son énergie sur Dolores, le robot d’origine vraiment conscient était sous son nez tout le temps. Après avoir découvert la vérité de Westworld (perdant son amour, Kohana, dans le processus), Akecheta a passé des décennies à répandre le mot parmi la nation fantôme, en utilisant le symbole du jouet qu’il avait trouvé après la mort d’Arnold. Les membres de la tribu se marqueraient eux-mêmes et le monde autour d’eux avec le symbole, déterminés à garder la vérité vivante pendant qu’ils continuaient à mourir, grâce aux humains.

5. Qu’est-ce que la porte?

Certains téléspectateurs pensaient que la porte était une métaphore de la rébellion des hôtes contre l’humanité, mais la vérité était beaucoup plus littérale. The Door était la porte d’entrée vers un endroit appelé le Sublime, alias Valley Beyond ou Robot Eden, un monde numérique que Robert Ford avait créé pour que les hôtes échappent aux horreurs du monde humain et vivent en paix. En entrant, leurs cœurs de mémoire seraient nettoyés, ce qui rendrait impossible la remise en ligne des hôtes.

Dolores était contre les hôtes qui l’utilisaient, croyant que c’était une autre “fausse promesse” des gens qui les avaient créés, et a cherché à la fermer. Heureusement, au moins un tiers des hôtes de Westworld – y compris Akecheta et Kohana – ont réussi à passer au préalable. Plus tard, Dolores a envoyé son contenu dans un endroit secret afin que les hôtes puissent être en sécurité.

6. Maeve a-t-elle retrouvé sa fille?

Oui, elle vivait avec un autre hôte qui avait été programmé pour être sa mère. Dans la finale de la saison deux, la fille de Maeve et sa mère porteuse sont passées par la porte et sont entrées dans le Sublime / Valley Beyond. Maeve est restée derrière pour leur donner du temps pour s’en sortir, se sacrifiant dans le processus. Contrairement à Dolores, Maeve n’avait aucun intérêt à se venger de l’humanité. Même si elle a la capacité de contrôler les hôtes à distance et l’utilise à son avantage, sa philosophie consiste à se frayer un chemin et à donner aux autres hôtes la liberté de faire de même.

7. Que se passe-t-il avec Bernard?

Beaucoup! L’hôte créé à partir de l’ancien partenaire de Robert Ford, Arnold Weber, a traversé une épreuve. Une grande partie de la saison deux est vue à travers le point de vue décousu de Bernard, servant d’exemple par excellence du narrateur peu fiable. C’est parce qu’il avait délibérément brouillé ses souvenirs des deux dernières décennies, uniquement pour que les forces de sécurité de Délos ne puissent pas accéder à des informations sur ce qu’il avait récemment fait pour protéger Dolores et les hôtes.

Pour essayer de résumer les parties importantes: Après avoir tiré sur Dolores pour l’empêcher de couper l’accès au Sublime, il s’est rendu compte qu’il avait réellement besoin d’elle et l’a ramenée, mettant son unité de contrôle dans le corps de Charlotte Hale. Cependant, il a également caché l’unité de contrôle de Peter Abernathy (le père de Dolores), qui contenait le Sublime et l’ensemble du système Forge, pour s’assurer que Dolores et Delos ne pourraient pas le trouver. Finalement, Dolores (comme Hale) a réussi à obtenir l’emplacement d’Abernathy hors de Bernard, mais étonnamment, elle a choisi de protéger les hôtes. Elle l’a ensuite tué.

Il est également important de noter que tout au long de la saison, Bernard a continué à voir des visions de Ford et pensait qu’il était contrôlé par lui. Mais il s’avère que ce n’était que le monologue interne de Bernard se manifestant sous la forme de Ford, son mentor et ami, quelque chose que Ford avait suggéré était une étape majeure pour aider les hôtes à atteindre la fidélité. Cela signifie que Bernard avait finalement atteint le libre arbitre.

8. Quel est le véritable objectif de Westworld?

Le véritable objectif de James Delos pour Westworld et tous les parcs de Delos Destinations était de numériser la conscience humaine et de créer l’immortalité, donnant aux riches une chance de vivre éternellement à travers des corps robotiques. Gardez à l’esprit: ce n’est pas comme Altered Carbon où les gens ont reçu des «piles» qui ont sauvé leur esprit sur un disque. Au lieu de cela, Westworld reproduisait la conscience de chaque personne en utilisant leurs souvenirs. Pensez copier-coller au lieu de couper-coller.

Ils l’ont fait en collectant secrètement des données sur chaque visiteur du parc, avec leurs chapeaux de cow-boy cachant des scanners cérébraux de haute technologie – qui enregistraient non seulement toutes les interactions des clients, mais aussi ce qu’ils ressentaient de ce qui se passait. L’idée était que les parcs montraient les humains à leur plus honnête, car ils étaient dans un endroit libre de jugement ou de conséquence. James Delos a été le premier sujet de test, mais ils n’ont pas pu atteindre la «fidélité», de sorte que l’hôte créé à son image a été laissé pourrir.

Dans la finale de la saison, Dolores a inondé la Forge, qui contenait toutes les données des clients du parc, elle serait donc détruite. Cependant, sur la base de la scène post-crédits (décrite ci-dessous) et de ce que nous avons appris sur la saison trois, il semble que la technologie et les données existent toujours.

9. L’Homme en noir est-il un hôte?

Probablement pas. C’est encore techniquement dans l’air, mais tous les signes indiquent que William est humain – dans un sens. Cette scène post-crédits de la saison deux, qui se déroule dans un avenir lointain, a montré une version numérique de la fille de William, Emily, testant l’homme en noir pour sa «fidélité». De plus, certaines scènes de la saison deux semblaient un peu décousues, ce qui suggère qu’elles ne provenaient peut-être pas du soulèvement du robot, mais se sont en fait produites à un autre moment.

10. Où la saison 2 a-t-elle laissé tout le monde?

Vivant:

Dolores: La saison deux se termine avec Dolores quittant Westworld déguisé en Charlotte, transportant cinq unités de contrôle qui détiennent vraisemblablement d’autres cerveaux hôtes. Nous la voyons ensuite dans son propre corps, vraisemblablement dans le monde réel, préparant Bernard pour la prochaine étape de son plan.

Bernard: Dolores l’a peut-être tué, mais ce n’était que temporaire. Après tout, ils ont besoin les uns des autres. Dolores l’a ramené dans le monde réel, lui redonnant une nouvelle version de son corps. On ne sait pas quel rôle elle a en tête pour lui, mais nous supposons que ce sera une sorte de ballast éthique. Il est le Sherlock pour elle Moriarty.

William (MiB): Nous avons vu pour la dernière fois William à Westworld, l’un des seuls survivants humains du soulèvement du robot. Bien que pour être clair, il était dans une forme assez rude – physiquement et psychologiquement.

Ashley Stubbs: La dernière fois que nous avons vu Stubbs, il donnait à Charlotte / Dolores le feu vert pour quitter Westworld même s’il savait qu’elle était une hôte. Il a également fortement suggéré qu’il était lui-même un hôte.

Akane et Musashi (vraisemblablement): Les deux hôtes étaient restés dans Shōgun World, disant qu’ils allaient protéger leur maison.

Sylvester et Felix: Comment diable les amis des techniciens de Maeve sont toujours là me dépasse.

Mort:

Hôtes dans le sublime: Teddy, Akecheta, Kohana, la fille de Maeve (et sa nouvelle mère).

Hôtes qui peuvent revenir: Maeve, Hector, Armistice, Clementine, Angela, Lawrence.

Humains: Lee Sizemore, Elsie, Charlotte Hale, Karl Strand, Emily.

Westworld revient avec la saison trois le 15 mars. Seul le temps dira à quel point les fins sont violentes, après tous ces délices violents.

.