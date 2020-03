10 conseils de base qui vous faciliteront la vie dans Animal Crossing: New Horizons

Nous partageons une liste de conseils utiles pour tous ceux qui commencent leur nouvelle vie dans les îles désertes de Nook Inc.

Vendredi dernier est venu le cinquième match principal de la sérieTraversée d’animauxavec beaucoup de nouvelles à une formule classique qui fonctionne très bien. Bien qu’essentiellement Animal Crossing: New Horizons poursuive le même objectif que ses prédécesseurs, l’ajout denouveaux mécanismes et systèmes de jeuIls ont quelque peu transformé l’expérience.

Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice, voici unliste de conseilsUtile pour tirer le meilleur parti de chaque heure de jeu passée sur votre île. Pour en savoir plus sur ce jeu, nous vous recommandons de consulter l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons dans 3DJuegos.

Atteindre des objectifs quotidiennement est le meilleur moyen d’accélérer le développement de votre îleContrairement à d’autres simulateurs de vie, Animal Crossing suit les progrès avec l’horloge et le calendrier internes de la console. Bien qu’il y ait ceux qui modifient ces valeurs pour progresser rapidement, nous ne le recommandons pas afin de ne pas casser l’expérience telle qu’elle a été proposée.

Ce que nous recommandons, c’est d’essayer d’atteindre quotidiennement des objectifs globaux, c’est-à-dire des tâches spéciales que Tom Nook a pour vous et qui nécessitent souvent une journée ou plus d’attente lorsqu’il s’agit de projets importants. La réalisation de ces tâches dès que possible devrait être l’une de vos priorités.

En cas de doute sur ce que vous devez faire, vous pouvez parler à Tom Nook de la question “Que dois-je faire maintenant?” pour savoir quel est l’objectif global que vous poursuivez.

Les miles Nook sont le meilleur guide pour savoir quoi faire ensuiteComme le point précédent, les miles Nook sont votre meilleur guide pour les tâches que vous effectuez dans Animal Crossing: New Horizons, en particulier celles du programme Miles Nook + qui tourneront à mesure que vous les terminerez.

Si vous n’avez pas beaucoup de temps pour jouer, concentrez-vous au moins sur le fait que vous recevrez quotidiennement cinq des tâches Miles Nook + avec un multiplicateur spécial. Avoir des miles à votre disposition vous permettra d’accéder à des objets précieux et à des améliorations d’une importance vitale dans votre vie quotidienne.

Les fruits de l’extérieur de votre île vous donneront les meilleurs bénéficesAu début de votre nouvelle vie dans Animal Crossing: New Horizons, vous découvrirez que votre île a un type de fruit spécifique qui apparaît marqué sur votre passeport. Rassembler le reste des types de fruits sera important, car les fruits autres que ceux originaires de votre île sont achetés à un prix plus élevé dans le magasin et cela garantira un revenu stable et sûr.

Pour obtenir d’autres types de fruits, visitez simplement les îles désertes ou les îles de vos amis, afin de pouvoir ramener les fruits sur votre île pour les planter. Vous pouvez également emporter avec vous des arbres complets que vous pouvez retirer du sol avec une pelle si vous avez mangé des fruits avant de le faire.

Utilisez une astuce pratique pour profiter des richesses sous les rochersL’une des sources les plus importantes de matériaux sur les îles d’Animal Crossing: New Horizons sont des rochers, donc ceux de votre île doivent être protégés en tant que ressource précieuse. Une fois par jour, vous pouvez frapper chacune des pierres avec la pelle, certaines vous donneront du mal à obtenir des matières premières et d’autres pourront vous donner des sacs d’argent.

Pour tirer le meilleur parti de la collection de ressources provenant des rochers, nous vous recommandons de faire quelques trous derrière l’endroit où vous allez frapper, afin qu’ils servent de frein au recul qui se produit chaque fois que la pelle entre en collision avec le rocher et qui pourrait ralentir la fréquence des coups. Plus la séquence des coups de rock est rapide, plus il est facile de s’assurer que vous obtenez le maximum de ressources quotidiennes que vous pouvez en tirer.

L’argent pousse sur les arbres, du moins à Animal CrossingParfois, vous pourrez trouver un panneau lumineux sous le sol sur votre île, qui indique qu’il y a un sac d’argent enterré. Lorsque vous creusez pour le retirer, vous remarquerez que les paillettes continuent de sortir du sol, indiquant que ce trou est utile pour planter un sac d’argent.

Lorsque vous plantez un sac d’argent dans l’un de ces trous, vous pouvez obtenir le triple du montant semé lorsque l’arbre à argent a grandi environ cinq jours plus tard. Veuillez noter que la récolte des sacs d’argent n’est effectuée qu’une seule fois.

Envisagez de vendre des articles du jourSi vous avez déjà terminé le projet du magasin, vous saurez qu’il y a un article du jour qui est acheté pour le double de ce qui est généralement payé et c’est une fonctionnalité qui peut être utilisée pour gagner de l’argent facilement.

Il est également vrai qu’il existe des objets plus faciles à fabriquer que d’autres en raison du type de matériau qu’ils utilisent pour les fabriquer. Nous vous recommandons de profiter des jours où vous achetez des objets qui peuvent être fabriqués avec des matériaux très courants tels que des branches d’arbres à un bon prix et il n’est pas superflu d’avoir des matériaux stockés dans votre entrepôt pour profiter de ce type d’offre quand vous le pouvez.

Achetez tout ce que vous pouvezBien qu’à New Horizons vous fabriquiez la plupart des objets, la vente d’articles est toujours très importante. N’oubliez pas que chaque jour, les inventaires des magasins sont différents et qu’il existe des articles en édition limitée, nous vous recommandons donc d’essayer d’acheter autant que possible, en particulier les articles qui attirent votre attention.

N’oubliez pas qu’une fois que vous avez obtenu un meuble, il sera ajouté à votre catalogue Telenook. Ce n’est pas grave si vous devez le vendre plus tard, à quelques exceptions près, vous pouvez les acheter à nouveau.

Le stockage est limité, n’oubliez pasGérer l’espace est votre pain quotidien chez New Horizons. En ce qui concerne vos poches, essayez d’acheter les extensions qui vous vendront éventuellement du bayero dans la zone d’échange de miles Nook.

Bien que votre maison ait suffisamment d’espace pour stocker ce que vous voulez, son espace est également limité. N’ayez pas peur de vendre des meubles que vous n’occupez pas, car comme nous l’avons vu au point précédent, une fois que vous les avez eu, ils sont stockés dans votre catalogue Telenook pour un achat ultérieur.

Il est également bon d’envisager la nouvelle possibilité de placer des meubles à l’extérieur des maisons, c’est une option viable si une épingle ne tient plus dans votre espace personnel.

Les bestioles menaçantes sont une excellente source de revenusDès que vous commencez à secouer les arbres, vous découvrirez que les guêpes sont l’un des pires ennemis de toute île ou île, cependant, cette gêne sera oubliée lorsque vous découvrirez à quel point elles sont bien payées lorsque vous les emmenez au magasin. Essayez toujours de secouer les arbres avec le filet équipé pour améliorer vos chances de les attraper et qu’ils ne vous blessent pas.

Quelque chose de semblable se produit avec les tarentules qui sont rendues présentes la nuit à certaines saisons de l’année. Pour les capturer, il suffit de regarder leurs jambes et de se faufiler dessus, chaque fois qu’ils baissent leur garde, il est temps de se rapprocher un peu jusqu’à ce que vous soyez à une distance de sécurité pour les capturer.

Jouez en équipeQue ce soit localement ou en ligne, Animal Crossing: New Horizons est mieux apprécié en entreprise. Dans le cas du jeu local, n’oubliez pas que tous les joueurs utilisant la même console partageront une seule île et travailleront ensemble sur sa progression. Si vous décidez de jouer avec des amis sur différentes consoles, il y a de nombreux avantages à être en communication constante et à se rendre visite souvent.

En particulier, une fonctionnalité que nous avons vraiment aimée à propos de New Horizons est la possibilité d’acheter n’importe quel article sur Telenook avec la possibilité de l’envoyer en ligne à quelqu’un sur votre liste de meilleurs amis. Maintenant, il est très facile de partager des cadeaux et des collections complètes avec l’aide des autres.

