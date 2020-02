La société japonaise Nintendo est à un grand moment de son histoire. Après avoir passé quelques années avec des ventes très faibles avec Wii U, celles de Kyoto a réagi de la meilleure façon lancement de Nintendo Switch, une console révolutionnaire, innovante et avec plus que de grandes idées: mi-portable, mi-bureau Aujourd’hui, février 2020, l’hybride a réussi à dépasser les 50 millions d’unités vendues dans le monde, dépassant même la légendaire Super Nintendo.

Mais Nintendo Switch n’est pas seulement une mer de bonnes idées, mais aussi plein de curiosités. Beaucoup sont évidents et vous vous rendez compte dès que vous l’avez entre les mains, mais beaucoup d’autres peuvent prendre un peu plus de temps à percevoir et d’autres sont des choses intéressantes sur leur développement. Nous en avons compilé plusieurs, donc dans cet article nous vous montrons 10 curiosités que vous ne connaissiez peut-être pas sur la console du Grand N. Ah! Et nous avons également fait part de ces mêmes curiosités au format vidéo, pour ceux qui préfèrent découvrir ces données de cette manière sur notre chaîne YouTube. Nous vous laissons ci-dessous et, immédiatement, la compilation commence!

10 curiosités que vous ne connaissez peut-être pas sur Nintendo Switch!

1. Système magnétique pour le Joy-Con?

En mars 2017, Nintendo Switch a débarqué sur le marché. Il n’a pas fallu longtemps à M. Yoshiaki Koizumi, l’un des hauts responsables de la société japonaise, pour faire part d’une curiosité plutôt curieuse (olé) au sujet du développement du Joy-Con et, plus précisément, du système qu’ils avaient initialement pensé à coupler les commandes. à la console. Cette première idée n’était autre qu’un système magnétique … Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte que cela poserait plus de problèmes que prévu, donc peu de temps après qu’ils aient eu recours à quelque chose aussi simple que confortable et efficace: le système ferroviaire que nous connaissons tous aujourd’hui et qui, avec le mécanisme de couplage, nous a laissé ce son qui a caractérisé l’hybride dès le premier instant où nous l’avons vu.

2. Les sons du menu sont excellents, mais il a des détails cachés!

Vous n’avez pas besoin d’utiliser une Nintendo Switch plus de 10 minutes une fois que vous l’avez entre vos mains pour réaliser que le menu de la console lui-même dans son jeu lui-même. Chacun des sons de l’interface est plus que génial et est pris en charge au maximum, mais Ils vont beaucoup plus loin. Nous vous disons deux curiosités à ce sujet, la première étant un peu plus facile à trouver et la seconde pas tant. Lorsque vous mettez la console en mode veille et que vous l’allumez, vous devez appuyer trois fois sur le même bouton pour la déverrouiller, par sécurité; car le son ne sera pas toujours le même car il dépendra du bouton que vous utiliserez. Normalement, un “tic” retentit sur la grande majorité des boutons, mais si vous appuyez sur les leviers ou sur ZR et ZL, le son change, sonnant comme une corne! Et il y a plus: lorsque nous sommes dans le menu et que nous touchons l’écran tactile n’importe où mais sans sélectionner aucune application, un léger tapotement retentit. Eh bien, ce “robinet” peut changer la teinte et sonner quelque chose de plus grave ou plus aigu, et cela dépend de l’intensité avec laquelle nous touchons l’écran: si nous le rendons doux, avec le bout du doigt, cela sonnera net, mais si nous touchons avec le bout du doigt entier et plus brutalement, cela semblera plus grave. Découvrez-le par vous-même ou regardez la vidéo pour le voir!

3. D’où vient le nom “Joy-Con”?

L’un des éléments qui a le plus caractérisé la Nintendo Switch est la possibilité de séparer les commandes de la console elle-même et, ainsi, de jouer dessus jusqu’à trois façons différentes. Ces contrôles ont été nommés “Joy-Con” mais, Tu sais d’où ça vient? C’est plus facile qu’on ne le pense! L’origine vient de mots anglais comme “Joy” ce qui signifie “joie”; Profitez qui devient “jouir”; «Jouet», qui est “jouet”; ou “Rejoindre”, ce qui signifie “s’unir”, ce qui donnerait un sens à la capacité des commandes à s’engager et à se désengager du corps de la console ou de la poignée (le contrôle du chien, pour les amis). Et en parlant de grip, j’ajoute un bonus de curiosité! Lorsque nous allumons un Joy-Con, les lumières de son côté s’allument, tout comme les lumières de la poignée s’allument lorsque la commande est attachée; Eh bien, vraiment, la poignée n’a pas de système d’éclairage, mais a de petits miroirs qui reflètent les lumières du Joy-Con.

4. Connectons-nous un Joy-Con et … l’animation peut-elle changer de couleur?

Cela dépend de ce que vous avez Joy-Con et combien vous en avez, vous n’aurez pas mis trop de temps pour réaliser ce détail. Mais pour ceux qui ne savent pas, c’est parti! Lorsque nous attachons ou déconnectons un contrôleur à la Nintendo Switch, une courte animation apparaît sur le côté de l’écran qui accompagne l’action de joindre ou de désengager le contrôle à la console. Cette animation Ce peut être une couleur ou une autre, Autrement dit, il ne doit pas nécessairement être le même (comme je le pensais lorsque j’ai acheté ma Nintendo Switch). Si nous attachons un Joy-Con vert, l’animation verte apparaîtra, mais si nous le faisons avec une orange, cette animation sera de la même couleur.

5. Pourquoi les cartouches Nintendo Switch ont-elles le goût de la foudre?

Si vous n’avez pas cherché sur Internet et que personne ne vous l’a dit, il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Mais si vous ne l’avez toujours pas entendu, vous ne savez jamais… pourquoi sucez-vous les cartouches Nintendo Switch? Non, sérieusement, qu’est-ce qui vous a amené à le faire? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ce n’est rien d’autre que … les cartouches de jeu ont assez mauvais goût, trop amères pour être plus concrètes. Et pourquoi? Eh bien, c’était l’un de ces grands événements que seule Nintendo fait: les jeux ont un chimiste appelé benzoate de dénatonium, qui n’est pas toxique. L’objectif est d’empêcher les jeunes enfants l’avaler car ils le recracheront comme s’il s’agissait d’un coup de feu dès qu’ils le mettront en bouche. Soit dit en passant, vous n’avez pas à le sucer pour réaliser cela; rien qu’en le touchant, votre main ou vos doigts sauront déjà le chimiste de ce démon.

6. La taille des boîtes de jeu

Vous le voyez déjà dans l’image: les boîtiers des jeux Nintendo Switch sont particulièrement petits, surtout si on les compare à ceux des jeux PlayStation 4 et Xbox One (évidemment, d’autre part, puisque ces derniers contiennent des disques en l’intérieur et non les cartouches). Dans tous les cas, les boîtiers de console hybrides ont cette taille spécifique pour quelque chose, et ils l’ont pour qu’ils mesurent pratiquement le même que le corps de la console, indépendamment du Joy-Con.

7. Joy-Con de différentes couleurs? Eh bien, ça n’allait pas être comme ça

Et une autre curiosité pour le Joy-Con! Nous aimons tous la façon dont Nintendo a fourni ces couleurs si vives et différentes les unes des autres, de sorte qu’aujourd’hui, après avoir lancé une bonne poignée de modèles différents, nous pouvons les combiner de mille façons, mais … la première idée était loin de là . Initialement, Nintendo voulait que le Joy-Con Ils étaient toujours de la même couleur. Je ne suis pas sûr, mais j’imagine qu’à cette époque, ils n’auraient que des gris en tête. Dans tous les cas, l’idée de combiner plus de couleurs est venue avec un développeur qui a commenté l’idée et testé. Et souvent idéon!

8. Nintendo a reçu l’aide de Capcom pour développer la console hybride

Nintendo Switch n’a pas eu un développement complètement simple, donc Nintendo, bien qu’il soit à la tête du processus de création de la console hybride, n’était pas entièrement seul. La société Capcom, père de sagas mythiques comme Resident Evil ou Street Fighter, collaboré au développement aider avec l’écran tactile, la consommation d’énergie et d’autres composants internes de la console. Intéressant, non?

9. Écrire sur Switch est lourd … Il y a une solution!

Le clavier interne de la Nintendo Switch n’est pas particulièrement inconfortable, d’autant plus qu’il est tactile. Mais si vous ne l’aimez toujours pas ou vous préférez le clavier classique d’une vie, pas de problème! Vous aurez déjà remarqué les deux ports USB du dock, qui sont utilisés pour charger la manette Pro, connecter l’adaptateur de manette GameCube … et un clavier! En effet, en connectant un clavier à l’un de ces ports USB, vous pouvez l’utiliser pour écrire le message que vous souhaitez chaque fois qu’un jeu l’exige.

10. Comment puis-je désactiver un seul Joy-Con?

Vous aurez vu que le menu Nintendo Switch a une option de configuration spécifiquement pour les commandes. Ici, nous pouvons désactiver les commandes de manière pratique et rapide en utilisant l’option “Modifier l’ordre des commandes”, mais … que faire si nous voulons désactiver un seul et laisser l’autre activé? Voilà ce que petit bouton sur le côté de commandement! Si nous appuyons dessus, le contrôle s’éteindra immédiatement. Non seulement cela fonctionne pour cela, mais nous pouvons également synchroniser à distance un Joy-Con avec une Nintendo Switch avec ce même bouton (bien que la connexion du contrôleur à la console soit synchronisée de la même manière).

Et ce sont toutes les curiosités que nous voulions vous dire! Comme nous l’avons dit au début, beaucoup étaient très évidents et d’autres moins. En tout cas, qu’en pensez-vous? Les connaissiez-vous tous? J’espère que cela vous a aidé! Et rappelez-vous, si vous voulez avoir une deuxième partie, laissez un commentaire pour que nous le sachions et commencez à y travailler!

