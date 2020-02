10 jeux Nintendo que nous aimerions voir enfin venir en Occident – Long métrage

De nos jours, il y a très peu de titres propriétaires ou publiés par Nintendo qui ne reçoivent pas de sortie internationale, mais à l’époque, il était courant que les jeux restent dans leur pays d’origine pendant des mois, voire des années, s’ils venaient à l’étranger du tout. Non, nous ne parlons pas seulement des innombrables titres Famicom / Super Famicom Mahjong ou des paris hippiques qui n’ont jamais quitté les côtes japonaises. Dans un passé sombre et lointain, nous, les joueurs occidentaux, avons eu vent de trésors étrangers via des captures d’écran granuleuses dans les magazines de jeu; un tout autre monde de jeu qui existait, caché de l’autre côté de la planète.

Les plus industrieux d’entre nous ont commencé à se procurer du matériel d’importation pour obtenir nos gants graisseux sur ces jeux «interdits». De nos jours, nous avons la chance d’avoir accès à bien plus qu’avant, avec des jeux auparavant indisponibles recevant des remakes et des restaurations officielles à gogo. Dernières années Collection de Manapar exemple, c’était la première fois que Seiken Densetsu 3 était officiellement disponible en Occident, et un remake 3D sera bientôt disponible.

Et même lorsqu’un jeu n’est pas prévu pour l’Occident, s’il est disponible sur la boutique en ligne japonaise Switch, nous pouvons le télécharger assez facilement partout dans le monde. Cela est vrai de la prochaine Famicom Tantei Club remake sur Switch, bien que notre pitoyable connaissance du japonais puisse présenter un problème important avec celui-ci. Rien n’a été annoncé en ce qui concerne une version localisée, ce qui est dommage. Malgré d’excellentes traductions par les fans de divers titres réservés au Japon, nous souhaitons que Nintendo lui-même apporte certains jeux en occident.

Dans cet esprit, nous allons jeter un œil à dix jeux Nintendo (ou publiés par Nintendo) que nous aimerions voir déployer leurs ailes et voler à l’étranger. Ils s’étendent sur des consoles de la NES à la Wii et aucun d’entre eux n’a jamais été libéré à titre officiel en dehors de leur pays d’origine, il est donc grand temps qu’ils fassent le voyage.

Famicom Wars (1988) / Game Boy Wars (1991) / Super Famicom Wars (1998)

Comme vous pouvez le deviner à partir de la convention de dénomination astucieuse adoptée par Intelligent Systems, les trois jeux ci-dessus appartenaient à la série de stratégies qui ferait sa première apparition en Occident avec le sublime Advance Wars sur – vous l’avez deviné – Game Boy Advance. Nous avons vu des traductions de fans et des cartes de ces jeux apparaître dans les jeux Advance Wars, mais nous aimerions voir ceux-ci bénéficier du traitement de remake complet.

Et si vous pensez que 1998 semble un peu tard pour un jeu Super Famicom, c’était un titre en téléchargement uniquement pour la cartouche Nintendo Power, un chariot flash uniquement au Japon sur lequel vous pouviez télécharger des jeux à partir de kiosques spéciaux. Cela étant dit, Emblème du feu: Thracia 776 (dont plus plus tard) a obtenu une version SFC complète au détail en 2000, bien après que les jeux Super Nintendo se soient asséchés en Occident.

Famicom Tantei Club (1988/89)

Famicom Tantei Club (ou Famicom Detective Club) est une série de jeux d’aventure textuelle développés par Nintendo qui ont commencé sur le Famicom Disk System avant d’être portés diversement sur Game Boy Advance et Super Famicom avec le dernier des trois jeux sortis sur Satellaview en 1997. Plusieurs luminaires Nintendo travaillé sur la série comprenant Gunpei Yokoi, Satoru Okada et Yoshio Sakamoto de Metroid la célébrité.

Les jeux impliquent de résoudre des cas de meurtre en examinant les preuves et en interrogeant les suspects via une interface de commande de texte. Compte tenu de son horrible sujet, il est plutôt unique dans la gamme première de Nintendo, bien que compte tenu de sa dépendance absolue à l’égard du texte, nous pouvons voir pourquoi Nintendo de la fin des années 80 ne prendrait pas la peine de le localiser. Pourtant, avec le développeur Mages à la tête d’un remake Switch des deux premiers jeux (Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha et Famicom Tantei Club Partie II: Ushiro ni Tatsu Shōjo), il y a encore de l’espoir que nous pourrions éventuellement les voir officiellement localisés. Vous pouvez voir des photos comparatives du remake sur la page d’annonce officielle de Nintendo Japan, ou regarder le dévoilement de Nintendo Direct de l’année dernière uniquement au Japon présenté par Yoshio Sakamoto lui-même:

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (1992)

Kaeru no Tame ni Kane wa Naru est une délicieuse aventure Zelda-esque pour le Game Boy original qui se traduit grosso modo par ‘Pour The Frog The Bell Tolls ‘. Nous avons déjà regardé ce jeu sur Nintendo Life et c’est toujours dommage qu’il n’y ait pas de version officielle disponible en Occident. Peut-être Grezzo – l’équipe responsable du charmant remake de Switch The Legend of Zelda: Link’s Awakening – pourriez-vous jeter un coup d’œil à ce joyau Game Boy?

Merveilleux: Mōhitotsu No Takarajima (1996)

Merveilleux: une autre île au trésor est un jeu entièrement réalisé par l’homme qui dirige maintenant l’une des franchises phares de Nintendo, M. Zelda lui-même, Eiji Aonuma. Il a intentionnellement donné à Marvelous un jeu d’aventure Lien vers le passé saveur, comme vous l’apprécierez si vous regardez une vidéo du jeu en action. Contrôlant trois garçons dans une chasse au trésor, Marvelous est sorti très tard dans le cycle de la Super Famicom et avec toutes les ressources détournées vers le N64 et ses graphiques polygonaux, Marvelous n’a pas été envisagé pour une sortie à l’étranger. Les traductions des fans de Sterling existent, mais ce que nous donnerions pour voir Nintendo Treehouse, essayez-le!

Robo personnalisé – Nintendo 64 (1999)

Il y a beaucoup de jeux non localisés dans le catalogue N64, et bien que nous ayons eu la chance de goûter à des jeux comme Treasure’s Péché et punition via la console virtuelle, il existe encore une multitude de titres qui ne sont jamais arrivés sur nos côtes. Custom Robo publié par Nintendo est un RPG d’action développé par Noise dans lequel vous pilotez de petits robots personnalisables qui s’affrontent dans une arène appelée l’Holosseum. L’itération GameCube de 2004 a été la première à sortir du Japon, mais nous aimerions avoir la chance de construire nos propres robots personnalisés dans l’original.

Fire Emblem: New Mystery of the Emblem (2010) / Généalogie de la guerre sainte (1996) / Thracia 776 (2000) / The Binding Blade (2002)



Il nous a fallu un certain temps pour entrer dans le groove de Fire Emblem ici en Occident, mais maintenant nous cuisinons au gaz et nous nous demandons ce que nous avons manqué au fil des ans. Bien que nous ayons vu une pléthore de remakes et de remasters au fil des ans, tels que Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, il y a encore plusieurs jeux que nous n’avons jamais eu.

Fire Emblem: Nouveau mystère de l’emblème était un remake DS 2010 de l’original Super Famicom de 1994 qui incorporait même des chapitres d’histoire de Emblème de feu BS sur le Satellaview aussi, mais il n’a jamais quitté le Japon. Généalogie de la guerre sainte était le deuxième jeu SFC de la série suivi de la suite rock-hard Thracia 776 et La lame de liaison sur l’ACS en 2002, mais aucun d’entre eux n’a été officiellement localisé pour l’Ouest.

Avec le succès de Fire Emblem: Trois maisons sur Switch indiquant qu’il y a une audience massive pour ces jeux, il y a des rumeurs selon lesquelles un remake 3DS prévu pourrait être réoutillé pour Switch, nous espérons donc que c’est l’un des ci-dessus. En attendant, toute personne affamée de contenu Fire Emblem devrait découvrir le dernier titre de Nintendo dans la série, Super Smash Bros.Ultimate. Eh?!

Nous nous amusons, au moins. À partir de!

Captain Rainbow (2008)

Venant du développeur derrière Chibi-Robo, Skip Ltd.’s Captain Rainbow est l’alter ego de tout homme sans importance Nick qui se rend sur une île remplie de personnages oubliés de Nintendo comme Birdo et le diable de Monde du diable. Doté d’une multitude de références obscures de Nintendo, c’est l’un des jeux les plus célèbres de cette liste grâce aux nombreux caméos qu’il contient alors que Nick voyage à travers l’île pour exprimer ses vœux aux joueurs qu’il rencontre. Malgré ses performances médiocres au Japon et donc ses chances de localisation, il est devenu quelque chose d’un classique culte et a beaucoup à offrir aux joueurs qui prospèrent sur des hochements de tête et des clins d’œil au passé de Nintendo.

Skip semble se spécialiser dans les titres réservés au Japon et est également derrière GiFTPiA, un charmant petit titre GameCube qui n’a jamais traversé le Pacifique malgré sa mise en avant à l’E3. C’est un petit miracle que nous ayons jamais eu Chibi-Robo, pour être honnête.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (2008)

Autrement appelé Fatal Frame IV, cette exclusivité Wii dans la série d’horreur de survie de Tecmo était initialement prévue pour une sortie à l’étranger, mais cela ne s’est jamais concrétisé. La Wii U a reçu la sortie internationale Fatal Frame: Maiden of Black Water, mais la quatrième entrée principale reste une exclusivité japonaise. Si seulement Nintendo avait une console vraiment réussie en ce moment qui s’acquiert le plus habilement dans le département des ports, hmm?

Zangeki no Reginleiv (2010)

Un autre titre Wii publié par Nintendo, Zengeki no Reginleiv a été développé par Sandlot et est une nouvelle version du vieux châtaignier nordique Ragnarok. Doté d’une intégration décente de Wii Motionplus et d’un gameplay coopératif, il offre apparemment beaucoup d’action de hack-and-slash et bien que nous ne manquions pas dans ce département ces jours-ci sur Switch, il aurait peut-être été agréable de donner à ce jeu un tourbillon sur Wii une décennie depuis. De plus, il est venu dans une boîte noire sexy, donc même si c’est des ordures, nous le voulons toujours.

… oh, et Mère 3 (2006)

Mais bien sûr. Faut-il en dire plus?

Toutes mes excuses aux fans de Mahjong – nous aurions pu remplir l’article avec rien d’autre. Nous sommes restés fidèles aux jeux liés à Nintendo pour les systèmes sortis en Occident, il n’y a donc pas de jeux 64DD ou Satellaview ci-dessus. J’ai un ardent désir de voir Commerce et bataille: Card Hero obtenir le traitement complet de Nintendo Treehouse? Qu’aimeriez-vous voir d’autre obtenir le sceau d’approbation Nintendo en Occident? Partagez vos espoirs et vos rêves ci-dessous …

