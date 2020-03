10 jeux pour profiter à la maison

Nous le savons. Maintenant que vous êtes enfermé dans votre maison avec peu de choses à faire, il est difficile de concentrer votre attention sur une tâche particulière, même s’il s’agit de jeux vidéo. Pour cette raison, nous avons compilé une liste à considérer si vous vous sentez un peu perdu et ne savez pas quel disque mettre sur votre console ou quel jeu télécharger. Nous listons à la fois les premières et les épisodes du passé et, jusqu’à la fin, nous recommandons quelques jeux gratuits. Sans plus tarder, commençons.

Pedro Cesari

Animal Crossing: New Horizons

En période de crise mondiale, rester calme devrait toujours être une priorité. Malheureusement, c’est parfois très difficile, surtout lorsque nous sommes souvent bombardés d’informations toute la journée. C’est pourquoi je considère que la détente est très importante et une façon de le faire est avec Animal Crossing: New Horizons.

La nouvelle exclusivité pour Nintendo Switch est fantastique et, si vous avez aimé les versements précédents, sachez qu’elle vous offre tout pour investir des centaines d’heures, ce qui la rend parfaite pour la quarantaine. Un autre point important à garder à l’esprit est que, comme je l’ai mentionné dans ma critique, New Horizons sait comment créer un sentiment de communauté – que vous jouiez en ligne avec des amis ou seul – qui sera idéal s’il vous a déjà chatouillé. d’avoir besoin de socialiser

Hôpital de Two Point

Je suis convaincu que les meilleurs jeux pendant de longues périodes sont ceux dans lesquels vous ne réalisez même pas que vous avez déjà joué beaucoup d’heures. Cela m’est arrivé avec Two Point Hospital, le jeu de simulation d’entreprise de Two Point Studios, qui sert de successeur spirituel à Theme Hospital.

Comme vous pouvez le deviner par son nom et son sexe, il s’agit d’un jeu vidéo dans lequel vous devrez gérer un hôpital pour l’aider à prospérer et à sauver la vie de nombreuses personnes. C’est un thème très approprié pour le moment où nous vivons, car il vous laissera un exemple clair de ce qui peut arriver si un hôpital est à sa capacité maximale (n’oubliez pas de continuer à aplatir la courbe, amis).

Maintenant, je tiens à préciser que la raison pour laquelle j’ai choisi Two Point Hospital et pas un autre jeu du genre n’est pas son thème. Je l’ai fait car il est disponible sur PC et toutes les consoles de génération actuelle. De plus, il fait partie du catalogue Xbox Game Pass sur PC et Xbox One, vous pouvez donc l’essayer sans compromis.

Football Manager 2020

Je suis un fan de football, donc l’une des choses qui m’ennuient le plus dans ma quarantaine est le manque de football. Cela fait longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de crier un but de Mohamed Salah ou de rire avec le combat le plus intense de l’un des programmes de football les plus populaires.

Le football étant un sport très populaire, je suis sûr que je ne peux pas être le seul joueur vidéo assoiffé de ce sport. Donc, l’une de mes recommandations pour la mise en quarantaine est Football Manager 2020. Le jeu SEGA et Sports Interactive est plus profond que FIFA ou PES, donc c’est génial pour ceux qui sont obsédés par des termes comme gegenpressing. Je dois également souligner que l’une de ses versions a le potentiel de vous absorber pendant des heures dans la mesure où vous oubliez le temps et elles vous feront célébrer des objectifs avec la même passion que lorsque vous les voyez à la télévision.

LISA: Le douloureux

Alors que beaucoup veulent échapper au monde réel avec des choses pleines de paix et d’amour, d’autres préfèrent des expériences grossières qui leur font voir que les choses pourraient empirer. Si vous êtes l’un d’eux, je vous recommande de donner à LISA: The Painful un indie déchirant pour PC.

Dans LISA: The Painful, vous voyagerez dans un monde post-apocalyptique et contrôlerez Brad, un homme à la recherche de Buddy, sa fille adoptive. Le problème est que c’est un monde où cette fille est la seule femme, ce qui représente un danger pour Buddy. Sur son chemin pour la retrouver, Brad rencontrera des situations difficiles et devra prendre des décisions très difficiles.

Avec Yume-Nikki et l’héritage Earthbound, LISA: The Painful est l’un de ces RPG pleins de charisme, mais dérangeants. Préparez-vous à trouver des moments qui donnent l’impression d’un coup de poing à l’estomac et d’autres moments vraiment grotesques. Vous verrez que cela vous fera voir qu’être enfermé dans votre maison n’est pas si mal après tout.

Minecraft

Minecraft est un jeu qui offre des millions de possibilités. Pour cette raison, il me semble une option très logique de passer la quarantaine, mais je vous le rappelle quand même. Que ce soit en mode régulier ou créatif, le bac à sable de Mojang vous permettra de vivre des aventures, de construire de grandes choses et de tuer le temps. Je ne sais pas de quoi d’autre tu as besoin.

Une autre raison pour laquelle j’ai choisi Minecraft est parce que je le vois comme un jeu parfait pour vivre virtuellement avec vos amis. Regardez, il y aura beaucoup de choses à faire, vous pouvez donc commencer une aventure épique tous ensemble ou simplement travailler pour mettre quelque chose ensemble. De plus, c’est l’un des jeux qui ont des jeux croisés sur la plupart des plateformes, ce qui n’était plus un obstacle pour que tout le groupe s’amuse.

