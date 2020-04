10 jeux vidéo populaires qui auront fière allure d’un point de vue isométrique

Pouvez-vous imaginer un espace mort avec cette perspective? Et un Assassin’s Creed? Laissez libre cours à votre imagination.

Laperspective isométriqueDans les jeux vidéo, il a été largement utilisé par des titres de différents genres tout au long de l’histoire, et bien qu’à un moment donné, il ait représenté la solution au défi technique lié à la création d’espaces tridimensionnels que vous pouviez explorer librement, cela ne porte pas atteinte au degré de détail qui peut être atteint en misant sur cette perspective, comme en témoignent les RPG récents comme Pillars of Eternity.

Nous reconnaissons que nous aimons vraiment les jeux avec une perspective isométrique, alors aujourd’hui, nous laissons notre imagination voler pour vous montrer une liste dedes jeux très populaires qui pourraient bien être présentés dans cette perspectiveet ils nous donneront des résultats extrêmement intéressants.

Assassins CreedSi Ubisoft a bien fait avec la série Assassins Creed, c’est la recréation de lieux historiques avec des cartes très précises et des recréations architecturales très fidèles. Si la série a déjà expérimenté la 2D, ce ne serait pas une mauvaise idée si l’un de vos voyages dans le temps avec l’Animus nous présentait une aventure avec cette perspective. Explorer les villes sous forme de modèle sera un rêve devenu réalité pour les amateurs d’histoire.

BioShockVoir les villes utopiques d’Irrational Games dans une perspective isométrique est quelque chose qui semble également très tentant, donc un BioShock isométrique est peut-être quelque chose auquel de nombreux fans ont pensé. Une bonne conception de niveau qui motiverait l’exploration et la résolution d’énigmes dans des villes comme Rapture ou Columbia serait une sage décision pour un jeu avec ces caractéristiques.

BorderlandsL’ombrage cellulaire et le ton ludique de Borderlands ont conquis les fans, mais que se passe-t-il si c’est isométrique? Curieusement, Borderlands Legends a déjà essayé de le faire sur des appareils mobiles, bien que nous pensions à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Il pourrait être repensé comme un jeu de tir d’arcade qui conserve sa chasse aux boutons addictive, un peu comme Diablo, mais avec des tirs. Nous sommes convaincus que cela attirerait l’attention de beaucoup.

Espace mortBien que Visceral Games ait disparu et que nous ne voyons pas beaucoup d’intention à Electronic Arts de revenir à la série Dead Space, cela ne nous empêche pas d’imaginer un jeu dans cette perspective. Les couloirs infestés de nécromorphes resteront terrifiants, bien que la dynamique des ennemis mutilants soit difficile à mettre en œuvre. Mais qui sait, de nouvelles façons pourraient être inventées pour combattre et survivre à ce fléau.

DoomNous avons toujours vu les scénarios Doom à la première personne, pour une raison quelconque, le jeu id Software est une référence pour FPS, mais que se passe-t-il s’il se transforme en jeu de vue isométrique? Les enfers enflammés de Doom ont le potentiel de continuer à nous étonner sous cet angle, mais vous ne devriez pas manquer un gameplay frénétique et beaucoup d’exploration pour pimenter l’expérience.

Effet de masseBioware a été responsable de certains des meilleurs exposants parmi les RPG occidentaux et c’est pourquoi nous ne pouvons pas laisser de côté dans cette liste l’incroyable univers spatial de Mass Effect. De la splendeur de la Citadelle ou des couloirs étroits de la Normandie, l’idée d’explorer un univers aussi riche et profond que le Mass Effect dans une perspective isométrique ne sonne pas mal et s’adaptera très bien au format d’un RPG traditionnel.

Red Dead Redemption 2Nous imaginons avoir le vieil ouest dans la paume de notre main: couchers de soleil à la campagne, petites villes parmi d’immenses paysages naturels, la vie des villes émergentes du début du XXe siècle … Rockstar Games nous a habitués à des mondes ouverts très vivants et , dans le cas de leur série Red Dead Redemption, ils ont créé des lieux qui nous volent le souffle et continueront de le faire dans une perspective isométrique.

The Elder Scrolls V: SkyrimSi nous pensons à un jeu qui a été suffisamment flexible pour être sur presque toutes les plates-formes imaginables, c’est Skyrim, et bien sûr, son univers et son thème fantastique cadrent parfaitement avec un jeu isométrique. Si vous avez déjà fait le pas vers la réalité virtuelle et même une expérience qui peut être contrôlée avec des commandes vocales dans Alexa, pourquoi ne pourriez-vous pas également la présenter dans une perspective isométrique?

Le dernier d’entre nousNaughty Dog nous a habitués à des expériences avec une coupe cinématique forte qui nous ont permis d’assister à l’action à la troisième personne. Aujourd’hui, nous imaginons ce qui se passerait si nous avions les endroits sombres de The Last of Us de cette vue isométrique. La survie de l’expérience The Last of Us changera considérablement, posant de nouveaux défis.

The Witcher 3La richesse de l’œuvre littéraire d’Andrzej Sapkowski a été traduite par CD Projekt Red dans divers jeux vidéo, dont le troisième opus a été très apprécié. Les paramètres merveilleux et détaillés du jeu seront fantastiques également dans une perspective isométrique. Cela ne semble pas farfelu dans un RPG de style traditionnel qui préserve la richesse narrative des aventures de Geralt à Rivia.

