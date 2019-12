10 jeux vidéo qui ont marqué la décennie

Cette dernière a été une décennie extrêmement fructueuse en ce qui concerne les jeux vidéo. Un changement de génération à travers, de nouvelles consoles et la consolidation du numérique comme moyen d'accéder aux jeux vidéo, l'arrivée naissante du streaming, pire surtout le multijoueur et le monde ouvert ont défendu cette nouvelle ère de jeux vidéo qui ont eu dans leur 10 ans de moments incontournables et autres grands oubliés.

Bien que nous voulions rester avec 10 titres qui ont marqué chacune de ces dix années, les protagonistes absolus de la décennie ont été sans aucun doute Fortnite et Minecraft, deux jeux qui ont changé non seulement le marché et l'industrie, mais aussi le joueur lui-même et l'accès aux jeux vidéo eux-mêmes.

Fornite et Minecraft représentent les jeux de la décennie, mais nous avons également eu des œuvres qui ont soit changé les jeux vidéo eux-mêmes, soit contribué quelque chose de si différent, qu'ils le feront à l'avenir.

2019 – Échouement de la mort

Bien que le prix du meilleur jeu de l'année ait été décerné à Sekiro, la vérité est que Death Strading, pour les implications de son multijoueur asymétrique et pour la manière de faire tourner la scène avec l'histoire, mérite sans aucun doute le Nom du meilleur jeu de l'année 2019.

Le retour de Kojima dans l'industrie est venu de pair avec un jeu terriblement polarisant, avec un gameplay totalement différent de ce à quoi nous étions habitués et avec une histoire qui se transpose dans une infinité de couches différentes sous la simplicité de la décharge classique du monde ouvert . Si dans dix ans nous regardons en arrière, nous sommes sûrs que tous ceux qui ont passé plus de 40 heures de leur campagne à partager la route avec Sam Porte, Vous n'oublierez jamais l'expérience. Et c'est de cela qu'il s'agit.

2018 – Red Dead Redemption 2

Pour beaucoup, Red Dead Redemption 2 était le jeu de 2018 avant même sa sortie. Non seulement pour le soin de chacun de ses détails, mais pour la façon dont cette fois ils nous ont raconté l'histoire et la beauté et l'hostilité du monde qui les entoure. Rockstar a réussi à garder un as dans la manche pour apporter une touche qui va au-delà de ce que la société a déjà montré en 2010.

Bien que 2018 ait été une année de succès et de jeux extraordinaires avec une valeur de production exceptionnelle, aucun n'a pu contribuer au bon travail et à la ligne de la norme que Red Dead Redemption 2 a supposé pour les jeux du monde ouvert, pour le public adulte et mettre sur la table à quel point il est facile de garder le fil de l'histoire dans un monde ouvert Quand les choses sont faites avec soin et affection.

2017 – La légende de Zelda: le souffle de la nature

Si la Nintendo Switch était déjà une révolution, le jeu qui devait l'accompagner dans son lancement était destiné, tout comme la console pour changer le concept des mondes ouverts et a frappé l'imaginaire de ce qui était jusqu'à présent l'univers de Link et Zelda.

Breath of the Wild a su repenser la franchise avec un jeu dans lequel le joueur avait toute la liberté du monde mais pas chaque minute du jeu était mesurée à l'extrême, offrant des détails sans fin et des options à découvrir dans le jeu, permettant à chaque joueur de vivre une expérience unique et irremplaçable dans ses heures de jeu.

2016 – Firewatch

L'une des œuvres les plus introverties mais les plus acclamées de la décennie. Le titre de Camposanto distille l'affection pour chaque pore, avec une histoire choquante que vous devrez découvrir le joueur au fil des jours. Sans aucun doute, un jeu qui ne laisse personne indifférent et dès la première minute tombera amoureux de ses paysages et s'engagera dans sa manière de raconter des histoires.

2015 – Bloodborne

Si 2019 a été l'année où Sekiro a remporté le GOTY, 2015 a sans aucun doute été l'année de Bloodboure, le travail de Miyazaki qui, bien qu'exclusif sur PS4 Il a su convaincre tous les joueurs et fans de la saga Souls cela pourrait aller plus loin, repenser une partie du gameplay et de l'histoire et garder intacte l'essence de l'âme.

Bloodborne, comme Sekiro, n'est pas un jeu pour tout le monde, mais sans aucun doute tous ceux qui lui ont donné une chance ont grandement apprécié le défi et la demande posés par sa jouabilité et cette histoire cachée qui cache les coins des scènes du jeu.

2014 – Destiny

Peut-être que ce n'était pas le jeu depuis 10 ans que beaucoup d'entre nous attendaient, mais le travail de Bungie en 2014 a changé l'industrie du jeu vidéo et a commencé à donner soufflet le jeu en tant que service dans cette génération de consoles. Bien qu'il se soit dégonflé car ses DLC ne donnaient pas ce qu'il avait promis, Destiny savait à lui seul créer un univers et un gameplay extrêmement riches qui font toujours l'envie de nombreux titres.

Le modèle de DLC de paiement presque trimestriel et la mise à jour annuelle complète du jeu ont été quelques-uns des pièges pour maintenir la base de joueurs, des erreurs qui ont également répété sa suite au lancement, mais que Bungie sont prêts à résoudre.

2013 – Le dernier d'entre nous

Nous ne pouvons pas ignorer 2013 sans mentionner The Last of Us, pour de nombreux travaux vieux de dix ans en raison de l'influence sur d'autres titres et le catalogue PlayStation lui-même. Un jeu en majuscules qui a montré que de grands travaux pour un seul joueur peuvent changer, comme dans les titres Valve précédents, la façon de créer des jeux vidéo pour consoles.

Bonus: GTA V, en soi, n'est qu'une évolution de ce qui était déjà là: plus grande, meilleure jouabilité et graphisme. Cependant, le changement de génération réside sans aucun doute dans le lancement de GTA: Online. Apporter l'immensité du monde de GTA au multijoueur avec ses détails et ses folies est un jalon à la portée de quelques privilégiés. GTA: Online a été une étape sans précédent pour les mondes multijoueurs persistants avec une communauté extrêmement engagée et des attentes futures très prometteuses.

2012 – Voyage

Comme Firewatch, de temps en temps, l'une de ces courtes œuvres est un avant et un après dans l'industrie. Journey a su offrir un travail différent de ce qu'il y avait à l'époque, dans lequel un voyage, notre solitude et l'interaction avec l'environnement signifient leurs points de personnalité.

L'impact de Journey a été tel qu'il est disponible sur chaque plate-forme mobile, sur toutes les consoles récentes et sur tous les systèmes de bureau. Le plus essentiel de cette liste.

2011 – The Elder Scrolls 5: Skyrim

Pour de nombreux Skyrim, cela a signifié pour le jeu vidéo ce que Game of Thrones pour la série. Un travail extrêmement complexe, extrêmement grand et si réussi qu'il a été porté à tous les coins du jeu vidéo sur toutes les plateformes. Pour beaucoup, avec New Vegas, il représente ce que doivent être les jeux d'aventure en monde ouvert dans lesquels les colorants RPG et leur fusion avec la scène et son histoire ssur les ingrédients d'un succès sans précédent, qui possède l'un des plus grands représentants de Skyrim.

2010 – Red Dead Redemption

Bien que pour beaucoup, il s'agit du premier réseau, la vérité est que le deuxième épisode de la franchise a dynamisé les bases de l'industrie au début de la décennie. Rockstar a été retiré de la pochette une œuvre extrêmement complexe avec le même concept que GTA mais beaucoup plus mature.

Red Dead Redemption remet Western sur les jeux vidéo, mais surtout ril a marqué le bon travail des titres du monde ouvert Rockstar. Vous ne pouvez pas évaluer ce qui est arrivé plus tard en ignorant l'influence de Red Dead.