10 jeux Xbox One gratuits pour vous divertir pendant des semaines

Darwin Project, Vigor, Call of Duty: Warzone … Plusieurs versions gratuites hautement recommandées.

Grâce au Xbox Game Pass et à ses promotions agressives, très peu osent dire que jouer sur Xbox One coûte beaucoup d’argent. Mais même ainsi, à partir de la console Microsoft, il existe encore un large catalogue de propositions gratuites qui valent la peine d’être connues car leur qualité est incontestable.

Les titres d’action et de tir dominent largement cette liste de recommandations, qu’ils soient colorés, mercenaires ou mécha, futuristes ou même de type tank. Mais la liste des œuvres gratuites va beaucoup plus loin. Ici, nous proposons 10 jeux vidéo qui sont vraiment idéaux pour profiter des heures et des heures.

Type: Battle-royale

Respawn Entertainment a commencé à se faire un nom avec la saga Titanfall précisément sur Xbox One, où Apex Legends, sa dernière production, si nous ignorons l’engagement envers le jeu solo de Star Wars Jedi: Fallen Order, est également disponible en offrant une bataille royale Assez stratégique où les joueurs doivent maîtriser judicieusement les compétences d’un casting de personnages légendaires.

Type: Battle-royale

La bataille royale a un rôle de premier plan sur la scène du free-to-play, à tel point que depuis Activision, l’un des grands dominateurs du multijoueur en ligne sur consoles, ils n’ont plus voulu perdre de temps et se lancer sur le trône de Fortnite et PUBG avec Call of Duty: Warzone, la gigantesque arène de combat libre du monde de Modern Warfare qui s’ouvre avec deux modes de jeu épiques.

Type: rôle et action

Une proposition de chasse est ce que propose Dauntless, un autre des grands free-to-play de ces dernières années loin de la scène du jeu de tir. La proposition ajoute déjà des millions de joueurs à travers le monde et toutes les plateformes, et nous exhorte à prendre le rôle d’un Slayer, à faire équipe avec d’autres compagnons et à commencer à vaincre les Behemoths, d’énormes bêtes qui dévorent la Terre.

Type: Battle-royale

Darwin Project est peut-être l’un des projets les plus uniques de la bataille royale, un jeu vidéo qui a eu ses premiers contacts avec le public sur Xbox One en pariant sur une proposition où non seulement il rivalise avec d’autres utilisateurs, mais aussi contre le tout-puissant directeur de la programme télévisé qui montre la lutte entre les participants de cette émission sanglante. Les jeux invitent également les joueurs à se soucier de la chasse et de la survie.

Type: Tireur

Il est temps de créer votre tuteur. Depuis un certain temps, les joueurs Xbox One ont également pu explorer les mystères de notre système solaire dans Destiny 2, l’excellent jeu de tir multijoueur et jeu vidéo d’action développé par l’un des studios les plus appréciés des utilisateurs du fabricant américain Bungie. Un jeu vidéo qui est également idéal pour profiter avec un groupe d’amis.

Type: Battle-royale

Il ne peut pas être absent. La bataille royale d’Epic Games est peut-être l’une des propositions qui s’est le mieux adaptée à la forme actuelle de consommation de jeux vidéo parmi la population, donnant une proposition qui est mise à jour très récemment avec des événements thématiques et des modes de jeu pour une durée limitée idéal pour prendre quelques jeux quotidiens. Prêt à atterrir sur Fortnite Island?

Type: Tireur

Aimez-vous les robots géants? Vous voulez une action de tir à la première personne mouvementée? Les deux éléments se combinent pour créer Hawken, un jeu de tir multijoueur intéressant et un jeu vidéo d’action qui, au-delà de son rythme rapide, promet de lancer le joueur dans des machines de guerre mécaniques et largement configurables sur un champ de bataille où agir avec une tête est récompensé .

Type: Tireur

Avec Spacelords, nous sommes restés en Espagne, en particulier avec l’engagement à l’action multijoueur des créateurs de Castlevania: Lords of Shadows, qui propose aux joueurs de vivre une aventure de science-fiction authentique présentant comme une grande attraction une campagne 4 contre 1; Ainsi, vous pouvez choisir entre faire partie des Raiders ou vous mettre de l’autre côté dans le rôle de l’antagoniste du jeu.

Type: Survie

Soyez un brave inconnu dans la Norvège d’après-guerre dans le dernier Bohemia Interactive: Vigor. Il s’agit d’un jeu vidéo d’action et de survie exclusif au système Microsoft signé par le studio responsable, peut-être, du grand promoteur de ces mécaniques de jeu dans l’industrie, DayZ, ainsi que du grand ArmA 3, qui dispose également d’un multijoueur prometteur. pour 12 utilisateurs.

Type: Survie

Wargaming.net a réussi à s’imposer comme l’une des grandes entreprises de l’industrie avec World of Tanks, un jeu multijoueur qui nous propose de faire partie d’une authentique guerre blindée du milieu du 20ème siècle qui a déjà convaincu des millions et des millions d’utilisateurs. La proposition free-to-play garantit à ses joueurs courageux des jeux tactiques 15c15 dans lesquels ils peuvent choisir parmi des centaines de chars.

