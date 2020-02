100 voleurs signe NA West Standout Rehx

100 Thieves a signé un autre jeune joueur Fortnite exceptionnel.

100 Thieves est sur une bonne lancée de nos jours avec son approche compétitive Fortnite. Hier, ils ont recruté le Norvégien Martin «MrSavage» Andersen sur leur liste, ce qui est sans précédent. Alors que leur entreprise Fortnite se poursuit, Matthew «Nadeshot» Haag et la société ont ajouté un autre joueur talentueux à leur vaste gamme.

100T Rehx

Bienvenue @Rehxfn, notre nouveau joueur professionnel Fortnite!

Avec 13x victoires en Cash Cups et divers tournois, Rehx nous rejoint juste à temps pour Dreamhack Anaheim. Il a un palmarès éprouvé de gameplay dominant, et nous sommes ravis de le voir représenter 100 Voleurs ce week-end! # 100T pic.twitter.com/kgxLCvAqRv

– 100 Voleurs (@ 100Thieves) 21 février 2020

Le compte officiel de 100 Thieves a annoncé que le plus récent membre de son alignement compétitif Fortnite était Brodie «rehx» Franks dans un post Twitter plus tôt dans la journée. Ce hors concours de NA West est sans doute l’un des meilleurs joueurs de toute sa région, sinon le meilleur. Certaines des récompenses de carrière de Rehx incluent quatre victoires en solo Cash Cup, le titre de champion de la saison X et une troisième place dans la série de champions Fortnite de la saison 1 du chapitre 2. Il a également très bien performé aux côtés de NRG EpikWhale pendant la Winter Royale. Dans une région négligée comme NA West, Rehx est à l’avant-garde et il a maintenant l’une des organisations les plus prospères derrière lui pour aller de l’avant.

L’avenir de Rehx

Joined @ 100Thieves

– rehx (@rehxfn) 21 février 2020

Tout comme MrSavage, ce n’était qu’une question de temps avant qu’une organisation accueille Rehx à bord de sa liste. Il a fait plus qu’assez dans sa carrière Fortnite et mérite un traitement en tant que tel. Avec DreamHack Anaheim qui se déroule ce week-end, toute la liste des 100 voleurs apparaît en pleine force. En tant que natif de Californie, Rehx possède toute l’élan, la motivation et le talent dont il a besoin pour réussir. Nous pouvons nous attendre à voir Rehx rivaliser non seulement à DreamHack Anaheim, mais dans tous les tournois Fortnite compétitifs à l’avenir.

100T continue d’impressionner

Dirigée par Nadeshot, l’organisation d’esports ultra-populaire double sa présence sur Fortnite. Deux signatures importantes de MrSavage et Rehx à un jour d’intervalle montrent précisément à quel point ils sont dévoués à Fortnite à la fois sur le plan du contenu et de la concurrence. Rehx ne sera probablement pas le dernier joueur signé par 100 voleurs, mais l’ajout du joueur exceptionnel de NA West en fait encore plus une force qu’auparavant.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de mises à jour de la liste et des nouvelles compétitives de Fortnite.