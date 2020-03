11 ans plus tard, les trous de ver d’EVE Online sont toujours mystérieux et mortels

Les trous de ver – portails entre le tissu de l’espace et du temps – sont un trope commun dans les univers de science-fiction. Cela met EVE Online en bonne compagnie en ce qui concerne la forte présence de ces phénomènes. Depuis 11 ans, les joueurs d’EVE ont pu découvrir des trous de ver et les utiliser pour se déplacer. Malgré tous les efforts des joueurs pour les cartographier et les propres changements du développeur CCP, les trous de ver existent toujours comme une frontière dangereuse et mystérieuse.

“Les trous de ver sont des portes tournantes qui peuvent être connectées à beaucoup de choses différentes”, a récemment expliqué un joueur appelé Exooki à Kotaku. Exooki est membre du Conseil élu par les joueurs de Stellar Management qui a obtenu son siège en se présentant sur une plateforme de représentation des trous de ver. «Il y a beaucoup de raccourcis qui peuvent être pris avec eux. D’un bout à l’autre de la galaxie… Dans la majorité des EVE vous avez une carte statique [of star systems], donc vous savez qui sont vos voisins. Les trous de ver étant ces portes tournantes qui peuvent être connectées à beaucoup de choses différentes, vous ne savez jamais vraiment qui va venir frapper. » Exooki a déclaré: «Tout ce que vous pouvez faire dans EVE, vous pouvez le faire dans les trous de ver, mais ce à quoi ils sont« à côté »change constamment.»

Exooki a déclaré à Kotaku qu’il avait joué à EVE pendant près de 11 ans et qu’il avait été impliqué dans des trous de ver pendant presque trois mois de sa carrière, ce qui en faisait probablement l’un des pilotes de trous de ver les plus titularisés de tout EVE Online. Il a été rejoint via une conversation Skype par plusieurs membres de l’équipe de développement d’EVE Online, dont Bergur Finnbogason, directeur créatif d’EVE, et Scott Rhodes, producteur de Team Talos, le groupe responsable du dernier patch ciblant les trous de ver. Ils ont discuté de ce qui rend les trous de ver attrayants et de la façon dont les joueurs réagissent à leurs récents changements grâce à la mise à jour d’EVE From Wormholes With Love.

Il existe de nombreuses variétés de trous de ver dans EVE, mais ils peuvent être décomposés en quelques types simples. Certains trous de ver connectent un système d’étoiles dans «l’espace connu» ou «K-espace» à un autre système K-espace. D’autres connectent un système K-space à «J-space», des systèmes stellaires dont les emplacements sont apparemment inconnus et ne sont accessibles que via un trou de ver. Enfin, il existe des trous de ver qui connectent un système J-space à un autre système J-space. Les entrées des trous de ver d’EVE ne sont pas fixes et n’existent que brièvement; une fois qu’ils disparaissent, ils réapparaissent dans une zone d’espace aléatoire, et jamais au même endroit deux fois de suite. Les entrées se dégradent avec le temps et disparaissent, ou se déstabilisent et s’effondrent après que trop de vaisseaux spatiaux les aient traversées. Le nombre de navires requis est basé sur des variables associées au trou de ver spécifique, que les joueurs peuvent calculer et prévoir.

“Vous pouvez presque regarder [wormholes] comme un espace parallèle à ce que nous appelons l’espace connu. Les portes stellaires qui relient les systèmes normaux ensemble sont essentiellement des trous de ver stabilisés », a expliqué Finnbogason.

Les trous de ver sont populaires parmi les joueurs pour de nombreuses raisons. Ils offrent un sentiment d’inattendu et de mystérieux dans un jeu où la plupart des choses ont été explorées. Les trous de ver sont l’un des endroits les plus lucratifs pour les joueurs pour installer leur base et essayer de gagner de l’argent dans le jeu, en raison des ressources haut de gamme qui ne peuvent être trouvées qu’à l’intérieur d’eux. Ils ont également tendance à nécessiter beaucoup d’engagement social avec les autres joueurs, l’une des parties les plus importantes pour trouver votre chemin dans EVE Online, en raison de la nature aléatoire et capricieuse des connexions de trou de ver. Si un joueur se perd seul dans un trou de ver, il peut passer des heures à essayer de trouver son chemin. Des groupes de joueurs qui communiquent et coopèrent peuvent naviguer dans les trous de ver en une fraction du temps.

Finnbogason a déclaré: «Les trous de ver répondent à bien des égards à la nostalgie scientifique que les gens recherchent lorsqu’ils entrent dans EVE. Ils donnent vraiment un vrai sens de l’exploration. Même si les trous de ver sont connus aujourd’hui, c’est toujours une sorte de frontière sauvage. Même si vous savez généralement comment ils fonctionnent, rien ne vaut le sentiment de ne pas savoir exactement où vous êtes ou qui est là avec vous…. C’est en quelque sorte cette promesse ultime de scifi. “

Rhodes a déclaré: «L’aspect social des trous de ver est complètement différent. C’est loin de la politique géante nullsec. Ton légèrement différent car il n’y a pas de chat local – vous êtes configuré pour interagir avec les gens d’une manière très différente. “

Bien que les trous de ver soient toujours populaires pour les joueurs à la recherche d’aventure, ils existent depuis assez longtemps pour avoir perdu une partie de l’avantage qui en fait un match nul. La récente mise à jour d’EVE, From Wormholes with Love, a apporté de grands changements au fonctionnement des trous de ver dans le jeu. Le nombre d’entrées de trous de ver itinérants a été augmenté, et les joueurs trouvent beaucoup plus de connexions entre les systèmes J-space.

Exooki a expliqué pourquoi ce changement particulier était important. “Onze ans plus tard, et nous avons rencontré le” problème “que les gens savent ce que sont les trous de ver maintenant, nous avons un logiciel de cartographie, nous avons maîtrisé la plupart des défis. C’est relativement sûr maintenant. ” De nombreux joueurs EVE ont créé leurs propres modules complémentaires qui enregistrent automatiquement les systèmes traversés par leur vaisseau et les placent sur une carte virtuelle. Cela permet aux joueurs dans les trous de ver de tracer rapidement un itinéraire pendant qu’ils voyagent et de partager l’itinéraire avec d’autres, ce qui facilite la navigation rapide et la recherche du meilleur chemin.

L’un des changements apportés aux trous de ver fournis avec la mise à jour From Wormholes With Love est, comme l’expliquait Exooki, que les trous de ver ont désormais «plus de systèmes de branchement plutôt que de simples« tuyaux ». Il est très peu probable que je dispose de suffisamment d’intelligence pour me sentir en sécurité. [in a system], parce que je n’ai pas scanné [all of the possible connecting wormholes]. ”

Finnbogason a déclaré: «Je ne pense pas que les trous de ver devraient jamais devenir quelque chose que vous pouvez simplement lire sur le dos de votre main. En même temps, je pense que c’est fantastique, nous permettons un certain niveau de maîtrise et que les grands éclaireurs des trous de ver puissent les parcourir avec une relative facilité. Si vous y consacrez du temps et des efforts, il y a là une opportunité de maîtrise. Nous n’obtiendrons jamais cette ligne parfaite, mais c’est agréable de rebondir sur elle. »

Exooki a ajouté: «La plupart des gens ne semblent pas savoir, mais vous pouvez en dire beaucoup sur la direction d’un trou de ver en le regardant!»

«J’adore ces choses! Il devrait y avoir un avantage à regarder l’espace. D’écouter l’espace », a déclaré Finnbogason.

Deux des modifications apportées au correctif n’ont pas été aussi populaires. Rhodes a déclaré: «L’une des choses que nous avons modifiées a été la mécanique de la façon dont les gens ouvrent et ferment les trous de ver. Nous avons rendu les étapes un peu plus compliquées, et maintenant il faut un peu plus de temps pour établir les connexions. »

«Rouler» une connexion est l’acte de voyager à plusieurs reprises dans un trou de ver pour la déstabiliser intentionnellement et la faire s’effondrer. Lorsqu’un trou de ver à l’intérieur d’un système d’espace J s’effondre, un autre apparaît généralement peu de temps après. Les joueurs utilisent cette tactique pour effacer à plusieurs reprises les connexions de trous de ver désavantageuses et forcer de nouvelles à apparaître, à la recherche d’une connexion à une zone à laquelle ils souhaitent accéder.

«Nous pensions que nous corrigions un bug, mais cela a fini par être quelque chose qui était au cœur du gameplay émergent [involving wormholes]», A déclaré Rhodes, faisant référence aux réactions des joueurs selon lesquelles le« roulement »des trous de ver est devenu plus difficile depuis le patch. “C’est un sujet que nous ne laissons pas de côté, et nous devrions aborder cette question cette année.”

Un autre changement implique un autre type de correction de bogue. Depuis un certain temps maintenant, il existe une source de revenus facilement exploitable au niveau le plus élevé des trous de ver. Un PNJ portant un butin incroyablement précieux a été facilement trompé pour attaquer des citadelles construites par les joueurs à l’intérieur des trous de ver. Ces citadelles nécessitent la destruction de flottes entières de navires joueurs; alors que le PNJ est très puissant et dangereux, il pâlit par rapport aux défenses des citadelles. Les citadelles sont facilement capables de détruire le PNJ, permettant à certains joueurs de grandes quantités de richesse.

Un des problèmes qu’Exooki a soulevé en tant que membre du CSM était la nécessité de corriger cette source de revenu déséquilibrée. Le patch From Wormholes with Love a résolu ce problème en modifiant le comportement du PNJ et en supprimant la possibilité pour les armes de la citadelle et les systèmes de défense de le détruire facilement. Cette décision a fini par coûter beaucoup d’argent à certains joueurs.

Une vidéo de propagande publiée sur Reddit à propos de l’expulsion du groupe d’Exooki

Après cette interview, il a été révélé via Reddit que le trou de ver que l’alliance d’Exooki appelle à la maison était en état de siège. Une coalition de la plupart des principales alliances de trous de ver s’est réunie dans le but de détruire les avoirs de l’alliance Exooki et de l’expulser, lui et ses alliés, de l’espace du trou de ver. Au moment d’écrire ces lignes, l’alliance d’Exooki, Scary Wormhole People, a perdu des quantités considérables d’actifs à l’intérieur de son système domestique, et la bataille continue de faire rage. Personne n’a dit que le siège était en rétribution aux changements de trous de ver qu’Exooki avait défendus sur le CSM, mais de nombreux joueurs d’EVE trouvent le moment de l’assaut, Exooki étant en Islande au sommet du CSM, suspect.

Les attaquants incluent le groupe Hard Knocks, qui a perdu sa forteresse lors d’une attaque surprise d’un an. L’assaut actuel contre Scary Wormhole People pourrait finir par détruire des années d’actifs accumulés pour Exooki et les joueurs de son alliance. Cela a également laissé Hard Knocks dans une position particulièrement vulnérable: alors que leur principale force combattante était impliquée dans l’assaut de l’alliance d’Exooki, The Initiative – le même groupe qui a détruit leur forteresse il y a un peu plus d’un an – a envahi le système domestique de Hard Frappe et recommence à assiéger. Dans l’ensemble, une guerre massive n’est pas une mauvaise façon de célébrer le 11e anniversaire des trous de ver.

