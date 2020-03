11 fois que les émissions de télévision ont changé d’acteur et espéré que nous ne le remarquerions pas (mais nous l’avons fait)

Alors que la télévision a créé de grandes stars, le fait demeure que la plupart des acteurs de la télévision sont consommables. La distribution principale de séries bien-aimées telles que Friends, The Big Bang Theory et Game of Thrones a pu commander d’énormes salaires en raison de la popularité massive de ces émissions, et les dirigeants sont clairement heureux de les payer. Mais les acteurs sont rarement plus importants que la série elle-même, et les stars sont généralement exclues d’un spectacle quand elles décident de partir (ou sont renvoyées).

Mais alors qu’un personnage principal peut simplement être tué ou déplacé hors de la ville une fois qu’un acteur quitte le rôle, il existe une solution encore plus facile pour les petits rôles et les acteurs de soutien – changez simplement l’acteur. Les producteurs de Friends n’étaient pas sur le point de refondre, disons, Ross, mais changer d’acteur qui jouait son ex-femme n’était pas un problème. De même, les personnages joués par des enfants plus jeunes doivent souvent être refondus lorsque les enfants grandissent, vont à l’école ou quittent simplement la profession.

Les changements d’acteur se produisent tout le temps, et beaucoup passent inaperçus par les téléspectateurs. Mais il y en a eu de plus gros au fil des ans. Certains de ces rôles étaient plus petits dans d’énormes émissions, et certains commutateurs étonnamment gros qui étaient inévitables pour faire durer la série. Et certains étaient des refontes totalement délibérées. Voici donc 11 changements d’acteurs clés qui ont eu lieu au fil des ans …