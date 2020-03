12 jeux de société et RPG pour 2 joueurs pendant la distance sociale

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche: le renard dans la forêt, l’arène de Mage Wars, le brouillard d’amour et les histoires de la crypte.Image: Renegade Game Studios, Arcane Wonders, Hush Hush Projects, Spectrum Games

La distanciation sociale n’est pas nécessairement une expérience individuelle (bien que si c’est pour vous, nous avons fait une liste de jeux qui peuvent vous aider). Certains d’entre nous vivent avec un partenaire, un colocataire ou quelqu’un d’autre qui joue un rôle important dans notre vie. Il est important de prendre le temps de passer du temps ensemble – sans se rendre fou les uns les autres – nous avons donc dressé une liste de jeux à deux joueurs à vivre ensemble.

Ceci est le deuxième d’une série où je profilerai des jeux de société et des jeux de rôle sur table que les gens pourront essayer à la maison. Nous avons commencé avec des jeux conviviaux pour un seul joueur (parfois appelés jeux solo ou «jeu de solitaire»); nous sommes maintenant sur des jeux à deux joueurs, et nous finirons avec des jeux uniques pour les familles. J’inclus un mélange de jeux physiques et de versions numériques – des versions Steam de jeux existants ou des PDF de divers RPG – pour ceux qui veulent des options qui n’impliquent pas la livraison à domicile.

Je souligne également les sites Web des développeurs de jeux pour les achats dans les grandes surfaces et Amazon, à moins que cette option ne soit pas disponible, mais assurez-vous de communiquer avec les vendeurs potentiels sur leurs situations de livraison. Amazon a également été confronté à de sérieux retards en raison de la forte demande, c’est donc quelque chose à prendre en compte lors de la prise de décisions d’achat.

Jeux de société et de cartes

Les composants de 7 Wonders Duel. Image: Fantasy Flight Games

7 Wonders Duel

7 Wonders Duel est une version à deux joueurs de 7 Wonders, un jeu de cartes où les joueurs s’affrontent comme des civilisations opposées essayant de développer et d’étendre leurs empires. Au cours de trois âges, les joueurs construisent des bâtiments et des merveilles, travaillant à atteindre des prouesses scientifiques, une puissance militaire ou une croissance sociale. Pour ceux qui veulent augmenter la difficulté, il y a l’expansion du Panthéon, qui ajoute différentes mythologies et dieux à la franchise – ce qui signifie non seulement que vous devrez construire votre empire, mais aussi vous efforcer de ne pas encourir la colère de vos dieux. 7 Wonders Duel coûte environ 30 $ et est disponible dans des magasins comme Barnes et Noble. Pour ceux qui souhaitent une option numérique, il existe une version d’application sur les appareils Android et Apple pour 5 $.

Codenames Duet

Codenames Duet, de Czech Games Edition, est une autre version à deux joueurs d’un jeu populaire. Contrairement à Codenames, où les équipes s’affrontent, Codenames Duet est un jeu coopératif où chaque joueur est un agent secret essayant d’aider l’autre à contacter plusieurs collègues agents – qui se cachent sous des cartes de mots – tout en essayant d’éviter les assassins maléfiques. Chaque joueur connaît les agents que l’autre peut contacter en toute sécurité, ils doivent donc se donner des indices d’un seul mot pour les aider à trouver les bons mots. Codenames Duet coûte environ 20 $ et est disponible dans plusieurs magasins comme Target et Barnes and Noble.

Les composants de Fog of Love.Image: Hush Hush Projects

Brouillard d’amour

J’ai mis ce jeu en surbrillance dans ma liste de jeux précédente pour la Saint-Valentin, mais je le retire car il vaut vraiment la peine d’être essayé. Dans ce jeu à deux joueurs, chaque personne est la moitié d’un couple romantique qui doit passer par les épreuves et les tribulations d’une relation (vous n’avez pas besoin d’être en relation avec l’autre joueur pour l’essayer, c’est aussi bien pour les colocataires). Il joue comme une comédie romantique, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit tout amusant et amusant. Celui-ci vous mettra au défi. C’est bon pour une longue nuit de connexion et d’empathie – étant donné la vulnérabilité que nous ressentons tous, nous avons parfois besoin d’une bonne libération émotionnelle. Fog of Love coûte 50 $ et est disponible sur le site Web de la société. De plus, pour aider les magasins souffrant de la pandémie de Covid-19, Hush Hush Projects verse 20% de tous les bénéfices aux magasins de jeux locaux – tout ce que vous avez à faire est de leur dire vers lequel vous souhaitez que l’argent aille.

Patchwork

Celui-ci est parfait pour les moments où vous voulez exercer votre cerveau mais d’une manière apaisante et stimulante. Patchwork est un jeu à deux joueurs où les joueurs travaillent pour construire de belles courtepointes, en posant différentes combinaisons de tuiles et de boutons pour se débarrasser du plus grand nombre de leurs pièces possible. Il est actuellement disponible sur Amazon pour 20 $, mais l’arrivée prévue est d’environ trois semaines. En attendant, une version numérique du jeu est disponible sur Steam pour 7 $, ainsi que sur les appareils iPhone et Android pour environ 4 $.

La couverture de la boîte pour Mage Wars Arena Image: Arcane Wonders

Mage Wars Arena

Situé dans le monde de la franchise Mage Wars d’Arcane Wonders, Mage Wars Arena est un jeu de combat à deux joueurs où deux mages puissants s’affrontent dans des combats mortels. Les mages travaillent dans leurs disciplines spécifiques pour invoquer des créatures, lancer des sorts, utiliser des enchantements et un certain nombre d’autres appareils magiques pour contrecarrer l’ennemi. Mage Wars Arena coûte 60 $ et est disponible sur le site Web d’Arcane Wonders; il existe également un certain nombre d’extensions pour ceux qui cherchent à développer leur gameplay encore plus.

Les composants de Forbidden Desert. Image: Gamewright

Désert interdit

Chacun des jeux interdits est idéal pour deux joueurs, mais j’ai décidé de mettre en évidence Forbidden Desert parce que c’est celui que mon mari et moi jouons le plus ensemble (j’inclurai très probablement un autre jeu de la série dans mes prochains «jeux familiaux»). ”Article). Pour moi, Forbidden Desert est le jeu le plus intimidant de la série jusqu’à présent. Les joueurs se sont écrasés au milieu d’un désert et doivent creuser à travers les sables pour trouver les pièces manquantes de leur dirigeable. Le seul problème est qu’une tempête de sable continue de se brasser, semant le chaos dans son sillage et enfouissant tout dans des couches de sable. C’est un excellent exercice de consolidation d’équipe, mais je vous recommande de commencer à un niveau plus facile. C’est beaucoup plus facile à perdre que vous ne le pensez. Forbidden Desert coûte 27 $ et est disponible sur le site Web de Gamewright.

La pochette de la boîte pour The Fox in the Forest Image: Renegade Game Studios

Le renard dans la forêt

Le renard dans la forêt de Renegade Game Studios est un jeu de cartes à deux joueurs situé dans une forêt enchantée où les joueurs essaient de se tromper. Mais vous devez faire attention à la fréquence à laquelle vous essayez de gagner, car effectuer trop de tours peut finir par travailler contre vous. Il présente des illustrations magnifiques et est un merveilleux jeu rapide pour aider à passer le temps. Préparez-vous à affronter votre adversaire encore et encore et encore. Le renard dans la forêt coûte 15 $ et est disponible sur le site Web de Renegade. Mais si vous voulez quelque chose de plus collaboratif, il y a aussi The Fox in the Forest

Duo, qui est une version coopérative où deux joueurs travaillent ensemble pour effectuer des tours. Cette version est en vente pour 12 $, également sur le site Web de Renegade.

RPG numériques

La couverture de Cthulhu Confidential Image: Pelgrane Press

Cthulhu Confidential

Lorsque vous demandez à quelqu’un de partager ses jeux de rôle préférés à deux joueurs, Cthulhu Confidential est généralement en haut de la liste. Ce jeu de Pelgrane Press est conçu pour un joueur et un MJ utilisant le populaire système Gumshoe One-2-One, qui peut être adapté pour une utilisation dans d’autres jeux (j’avais initialement inclus Scarlet Heroes dans cette liste pour la même raison, mais j’ai choisi pour le supprimer pour des raisons de représentation). Cthulhu Confidential propose trois aventures, chacune avec son propre protagoniste, alors que les joueurs incarnent des enquêteurs essayant d’aller au fond du monde souterrain urbain gourmand pour trouver la vérité monstrueuse qui se cache en dessous. Le jeu est disponible en PDF pour 25 $ sur DriveThruRPG.

Vents capricieux du destin

Dans Fate’s Fickle Winds, conçu par Nathan D. Paoletta, deux joueurs s’affrontent, l’un en tant que champion du Bien et l’autre en tant que Blight of the Wicked. Les joueurs invoquent les cartes «Winds of Magic» pour faire avancer leur programme, alors que chacun essaie de prendre le contrôle d’une prophétie qui «prédit la fin du monde». La durée du jeu ne nécessite aucune préparation (sauf pour certaines cartes imprimées et jouables, que vous pouvez écrire à la main si vous n’avez pas d’imprimante) et le temps de jeu est flexible en fonction du calendrier. Fate’s Fickle Winds est disponible sur itch.io et est basé sur des dons.

La couverture de Stories From the Grave.Image: Spectrum Games

Histoires de la tombe

Stories From the Grave de Spectrum Games est un peu comme une bande dessinée d’horreur qui prend vie. En utilisant un joueur et un MJ, le jeu propose aux joueurs de créer une série d’horreurs de style anthologie, comme Tales From the Crypt ou The Twilight Zone. Les joueurs sont récompensés pour avoir rendu l’histoire intéressante plutôt que de simplement rester en vie, alors préparez-vous à faire preuve de créativité. Stores From the Grave est disponible au format PDF pour 10 $ sur DriveThruRPG.

Aventurier et Troll

Il s’agit d’un jeu de rôle simple pour les moments où vous avez 30 minutes à tuer. Le principe de l’aventurier et du troll de Banshee Games est simple: une personne est l’aventurier et l’autre le troll sous le pont. L’aventurier et le troll essaient de négocier une traversée sûre qui n’implique pas que l’un d’eux soit assassiné par l’autre, partageant des histoires et répondant à des questions pour établir la confiance. Adventurer and Troll est disponible en PDF pour 5 $ sur DriveThruRPG.

La couverture de Star Crossed Image: Bully Pulpit Games

Étoile croisée

Il s’agit d’un autre jeu que j’ai décrit dans ma liste de Saint Valentin, mais après l’avoir joué moi-même, je veux lui donner un coup de pouce supplémentaire. Dans Star Crossed, de Bully Pulpit Games, les deux joueurs jouent le rôle de personnes qui veulent être ensemble mais pour une raison inconnue. Peut-être que l’un d’eux est un candidat politique et l’autre est leur directeur de campagne, ou peut-être l’un est un robot et l’autre est un militant anti-IA. Star Crossed est disponible en PDF sur itch.io et DriveThruRPG pour 12 $. Le jeu utilise une tour de blocs de style Jenga, que vous pouvez acheter dans de nombreux magasins en ligne – ou vous pouvez essayer d’autres options, comme la construction d’un château de cartes ou l’utilisation de lancers de dés.

