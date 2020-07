12 jeux incroyables sur l’App Store d’Apple

Illustration: Sam Woolley

Le temps était, les jeux iPhone étaient une distraction. Vous les joueriez sur un trajet, ou pendant que l’eau bouillait, ou pendant les écrans de chargement de Destiny. Mais c’était à l’époque, et c’est maintenant. Au cas où vous ne le sauriez pas, les options d’aujourd’hui sont tout aussi raffinées (et amusantes!) Que de nombreuses consoles de console. Et maintenant qu’il y a plus de jeux sur l’App Store que de stars dans la Voie lactée, une curation s’impose. C’est là que nous intervenons. Voici les meilleurs jeux iPhone sur le marché.

Capture d’écran: Supergiant Games

Transistor

Au début de Transistor, Red, une chanteuse de renom dans la ville futuriste de Cloudbank, perd sa voix. Elle est agenouillée à côté d’un homme sans nom avec une épée (le transistor éponyme) enfoncée dans sa poitrine. D’une manière ou d’une autre, sa conscience a été copiée sur le transistor. Une étrange armée robotique a envahi Cloudbank. En ce qui concerne l’intrigue, vous n’avez pas besoin et ne devriez pas en savoir plus. Vous pouvez appeler Transistor un jeu de rôle d’action, mais cela ne lui rendrait pas justice. Le combat est un curieux mélange – en partie le swing en temps réel, la planification basée sur le temps, la stratégie au tour par tour – qui prend une minute pour s’habituer mais devient rapidement une seconde nature. Ce sont les éléments atmosphériques qui placent vraiment Transistor dans une classe à part, cependant. Malgré la perspective isométrique, une direction artistique sérieusement inspirée fait de Cloudbank l’un de ces paysages fictifs que vous vous attendez à voir dans une histoire de couverture Travel + Leisure. Eh bien, peut-être sans l’armée de robots.

Un bon match pour: Les fans de musique; la bande originale, composée par le maestro interne de Supergiant, Darren Korb, est inoubliable.

Pas un bon match pour: Les sans âme.

Capture d’écran: Annapurna Interactive

Si trouvé…

If Found… est un roman visuel interactif organisé autour d’un simple mécanisme: tout effacer. Le personnage principal est Kasio, une femme trans d’une vingtaine d’années qui est rentrée chez elle sur l’île d’Achill, en Irlande. La plupart de If Found… est racontée dans son journal. Au fur et à mesure que vous parcourez ses pages, vous devrez effacer les gribouillis, les griffonnages et le texte pour progresser. Un complot secondaire se déroule dans le futur et s’articule autour d’un astronaute nommé Cassiopée. Au début, elle découvre un trou noir dans notre système solaire, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle. Les deux récits s’entrelacent de façon inattendue, et vous ne devriez pas en savoir plus. Ce jeu est assez bref (environ deux heures environ) pour prendre en un seul coup.

Un bon match pour: Quiconque a faim de ressentir des choses.

Pas un bon match pour: L’impatient; Si trouvé… n’est pas exactement un jeu bourré d’action.

Capture d’écran: Thatgamecompany

Ciel: les enfants de la lumière

Ne l’appelez pas Journey. Même si Sky: Children of the Light partage beaucoup d’ADN avec la précédente version emblématique de Thatgamecompany, ce jeu est vraiment son propre truc. C’est un autre jeu social, dans lequel les autres joueurs peuplent votre monde de jeu. Ils n’ont pas de noms d’écran, cependant; vous pouvez plutôt attribuer vous-même des noms à des partenaires coopératifs sans visage, ce qui donne un air mystique aux interactions. La tâche à accomplir – reconstruire les constellations en faisant revivre les étoiles tombées – est tout aussi mystérieuse. Vous l’accomplissez grâce à une combinaison de puzzles environnementaux et de plates-formes légères (avec une cape volante). Au fur et à mesure que vous terminez les constellations, plus de zones s’ouvrent, avec plus de constellations à terminer. Au-delà, il y a très peu de prise de main. Il est rarement clair où vous devez aller. Comme avec Journey, vous vous promenez jusqu’à ce que, soudainement, vous ne soyez plus perdu.

Un bon match pour: Les démons de l’exploration. Les gens qui aiment un peu d’abstraction.

Pas un bon match pour: La personne rare qui ne supportait pas Journey.

Capture d’écran: Concerned Ape

Stardew Valley

Allez, c’est Stardew Valley! La simulation agricole d’Eric Barone a vendu des millions d’exemplaires sur plus d’une demi-douzaine de plateformes. Il y a de fortes chances que vous sachiez de quoi il s’agit, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà: Stardew Valley vous remet, par héritage, une humble broche de terre dans une petite ville. À partir de là, votre objectif ostensible est de construire une ferme. En plus du tarif de simulation agricole standard (pêche, cuisine, Harvest Mooning), vous pouvez également piller des grottes pour trouver du matériel (et certains chasser les monstres). La joie de Stardew Valley ne vient pas de mécaniques de jeu époustouflantes ou d’une histoire qui change la vie. La joie est dans la répétition. Vous parlez à vos concitoyens. Vous faites vos tâches. Vous vivez tous les jours comme vous le faites, tout en continuant sans relâche et sans souci. En conséquence, Stardew Valley, malgré ses visuels low-fi, est l’une des approximations de vie les plus proches du jeu – de tous ses agitations et accalmies. Bonne chance pour trouver un transporteur de déchets plus introspectif.

Un bon match pour: Ceux qui sont malades de Animal Crossing veulent pourtant gratter cette démangeaison. La gueule de bois.

Pas un bon match pour: Ceux qui en ont marre d’Animal Crossing.

Capture d’écran: Devolver Digital

Gris

Dire que jouer à Gris, c’est comme jouer à la peinture ou jouer un poème, ce n’est pas justice. Vous incarnez une jeune femme, qui commence recroquevillée dans un état émotionnel clairement brisé dans la paume littérale d’une statue de la taille d’une déesse. À la base, le gameplay consiste à courir et à sauter sans risque. Il n’y a pas de combat. Vous ne pouvez pas « mourir ». Lorsque vous commencez, le monde est essentiellement dépourvu de couleurs. Au fur et à mesure que vous progressez, vous débloquez plus de capacités de traversée et les niveaux commencent à se remplir de couleur. Une image émerge: Gris n’est pas seulement un autre jeu de plateforme indé profond avec un cœur géant sur sa manche. C’est une méditation – sur la dépression, sur l’amitié passagère, sur la recherche de la volonté de continuer. Mieux encore, vous pouvez jouer le tout en quelques heures. Entendre! entendre! aux jeux qui respectent notre temps.

Un bon match pour: Amateurs de jeux indépendants, de grands arts ou de musique formidable (le trio indépendant basé à Barcelone, Berliniste, a composé une partition envoûtante et pleine d’espoir qui vous ébranlera).

Pas un bon match pour: Les joueurs à la recherche d’un défi ou d’une montée d’adrénaline.

Capture d’écran: Gameloft

Asphalt 9: Legends

Il n’est pas facile de trouver un coureur mobile qui ressemble à un jeu sur console. Asphalt 9: Legends est aussi proche que possible. Comme beaucoup d’autres jeux de course, vous obtenez les clés d’un garage rempli des manèges les plus convoités au monde – Beemers, Ferraris, Lambos – et les repoussez à leurs limites dans un récit de voyage qui fait envie. Vous vous évanouirez dans certains paysages urbains célèbres d’Insta, comme Rome et Shanghai, mais aussi dans certains milieux moins fréquentés. Un niveau vous emmène à travers la campagne écossaise idyllique. Un autre zippe à travers les routes sinueuses de l’Himalaya. (Hé, nous n’avons pas dit que Asphalt 9 obtient des points pour le réalisme.) Mais la meilleure partie de ce coureur est que, contrairement à beaucoup de ses pairs, il joue comme les meilleurs jeux de course sur console: lisse et rapide avec juste une petite touche de Ridicule de style burnout. En prime, Asphalt 9 est tout à fait un spectateur: il a été l’un des récipiendaires des Apple Design Awards 2019.

Un bon match pour: Les fans de Burnout, Need for Speed, Forza (Horizon) et d’autres coureurs à indice d’octane élevé.

Pas un bon match pour: Quiconque est littéralement derrière le volant. Sérieusement: ne textez pas et ne conduisez pas.

Capture d’écran: Zach Gage

Typeshift

Les jeux de mots sont un centime, mais aucun ne correspond à l’éclat de Typeshift. (Excuses à Word with Friends.) La vanité de Typeshift est simple: tournez toutes les lettres vertes aussi vite que vous le pouvez. Pour ce faire, faites défiler les colonnes de lettres adjacentes, comme une machine à sous de marque Merriam-Webster, pour organiser les mots sur une ligne centrale. Si une lettre est utilisée dans un mot, elle devient verte. Au début, les niveaux n’ont que cinq colonnes. Au fur et à mesure, le nombre de colonnes et la difficulté augmentent. Oui, vous pouvez mesurer vos scores avec d’autres, mais la vraie beauté de Typeshift est plus apparente lorsque vous affrontez l’adversaire intellectuel le plus coriace: vous-même.

Un bon match pour: Écrivains. Rédacteurs. Amateurs de mots croisés.

Pas un bon match pour: Quiconque déteste le Scrabble. Alec Baldwin.

Capture d’écran: Square Enix

Hitman GO

Les jeux Hitman sont célèbres pour leurs bacs à sable ouverts. Au mieux, ils vous permettent de vous déplacer dans une fête ou un musée, de trouver votre cible et de les éliminer de manière créative. Hitman GO… ne fait pas vraiment ça. Ce qu’il fait, cependant, c’est d’offrir un tas de puzzles intelligents et bien conçus qui deviennent progressivement plus compliqués au fur et à mesure, mais qui ne sont jamais trop compliqués à terminer en l’espace d’un seul trajet en bus. Avec sa violence esthétique et abstraite de jeu de société dépouillé, il ne ressemble pas beaucoup à un jeu Hitman, mais il parvient toujours à capturer la nature méticuleuse et satisfaisante de la série.

Un bon match pour: Les fans de Hitman, les démons de puzzle et les gens qui aiment imaginer ce que cela signifie quand une pièce de jeu de société «assassine» une autre pièce de jeu de société.

Pas un bon match pour: Ceux qui recherchent un véritable jeu Hitman portable.

Capture d’écran: Thekla, Inc.

Le témoin

Vous êtes seul sur une île, entouré de puzzles. C’est The Witness, un jeu extrêmement compliqué qui est vraiment très simple. Certains des puzzles sont évidents: ils sont sur des écrans juste en face de vous, empilés en rangées ordonnées. D’autres puzzles sont beaucoup moins faciles à trouver. Tous vont vous contrarier et vous confondre, mais au fil du temps, vous les démantelerez progressivement jusqu’à ce que le grand design du jeu soit présenté devant vous comme le fonctionnement d’une montre finement conçue. Certains jeux vous font monter de niveau pour accéder à de nouvelles zones; celui-ci vous fait monter de niveau vous-même. Il y a peu de sentiments plus satisfaisants dans le jeu que lorsque vous réalisez enfin la solution d’un puzzle dans The Witness. En un clic, une nouvelle porte s’ouvre. Le témoin transmet tout son éclat aux appareils mobiles et fonctionne bien en déplacement.

Un bon match pour: Puzzle démons. Les gens qui aiment un défi. Quiconque a aimé Myst et veut voir à quoi ressemblerait une évolution moderne.

Pas un bon match pour: Quiconque veut de l’action. Le facilement frustré. Les gens qui n’aiment pas les puzzles dans les jeux et qui vont généralement chercher les réponses.

Capture d’écran: Inkle Studios

80 jours

En bateau, par voie terrestre, par dirigeable, par ville géante mécanisée aux jambes, avez-vous ce qu’il faut pour le faire… Le tour du monde en 80 jours? Telle est la question au cœur de 80 Days, une fantastique réinvention du célèbre roman de Jules Verne qui vous incarne comme Passepartout, serviteur du gentleman Phileas Fogg. En tant que voiturier, vous avez la responsabilité d’emballer les sacs, de négocier sur les marchés et de planifier l’itinéraire de votre voyage autour du globe. Chaque voyage sera différent de celui qui l’a précédé, et grâce à l’écriture dynamique du jeu et aux détours fréquents, chaque voyage sera très amusant. 80 Days capture la joie et la mélancolie du voyage avec un esprit et une humanité inhabituels.

Un bon match pour: Les gens qui aiment les histoires interactives. Amateurs de géographie. Amateurs de voyages.

Pas un bon match pour: Quiconque recherche un jeu d’action à faible investissement. En outre, ceux qui détestent lire – la majorité des 80 jours est une fiction interactive basée sur du texte.

Capture d’écran: Sirvo

Trois

Threes est fondamentalement un jeu sur les baisers. Et les mathématiques. Vous faites glisser un tas de petits nombres autour d’un pavé en mosaïque, en essayant d’obtenir deux nombres similaires l’un à côté de l’autre. Si vous pouvez le faire, ils deviendront amicaux et se combineront pour former un nouveau nombre plus grand. Continuez à bouger, continuez à combiner, et votre score grimpera et grimpera. Threes est un jeu impeccablement conçu qui est d’autant plus gagnant pour son esthétique. Charmant, musical et sournoisement addictif, il deviendra votre nouvelle obsession pour iPhone.

Un bon match pour: Les personnes à la recherche d’un jeu de puzzle simple à jouer lors d’un trajet, toute personne qui aime rivaliser avec ses amis pour des scores élevés.

Pas un bon match pour: Les gens qui espèrent une histoire profonde, ceux qui préfèrent les clones inférieurs aux normes.

Capture d’écran: Square Enix

Final Fantasy Tactics

Facilement l’un des jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps, Final Fantasy Tactics se sent comme chez lui sur un téléphone mobile. C’est une saga radicale, mais les batailles individuelles au tour par tour se déroulent en morceaux gérables, ce qui en fait un jeu de navette fantastique. Le port mobile apporte les améliorations de dialogue de la version PSP, mais sans aucun des problèmes de fréquence d’images. Si vous n’avez pas joué à ce classique, cela vaut vraiment la peine de le télécharger. Et même si vous l’avez, ce n’est jamais un mauvais moment pour le rejouer.

Un bon match pour: Fans de jeux au tour par tour ou de jeux tactiques. Quiconque a aimé l’original et veut un bon moyen de le rejouer.

Pas un bon match pour: Ceux qui préfèrent les jeux mobiles simples. Final Fantasy Tactics est un jeu complexe et stimulant qui nécessite d’apprendre et de maîtriser une tonne de capacités, de classes et de stratégies différentes.

Comment cette liste a-t-elle changé? Relisez notre historique des mises à jour:

Mise à jour 6/6/2020: Cela fait trois ans et 47 iPhones que nous avons mis à jour cette liste, donc une refonte totale était due. Nous avons lancé Super Mario Run, Legend of Grimrock, Hearthstone, A Dark Room, Ridiculous Fishing, Reigns et Framed 2. Ils sont tous formidables, mais nous devions faire de la place pour Typeshift, Asphalt 9, Gris, Stardew Valley, Sky : Children of the Light, If Found…, et Transistor, qui, par un oubli ridicule, n’ont pas été ajoutés dès sa sortie sur l’App Store. Kotaku regrette l’erreur.

Mise à jour 16/11/2017: Nous avons ajouté Framed 2, The Witness, Legend of Grimrock et Final Fantasy Tactics, et supprimé Framed, Drop 7, Device 6 et Final Fantasy IX.

Mise à jour 1/11/2017: Nous avons ajouté Reigns, Hearthstone et Super Mario Run tout en décollant Super Hexagon, Alto’s Adventure et Downwell.

Mise à jour du 24/03/2016: Nous avons ajouté Final Fantasy IX et retiré Hoplite.

Mise à jour 1/6/2016: Nous avons ajouté Downwell et Alto’s Adventure à la liste, et avons supprimé Asphalt 8 et Knightmare Tower.

Mise à jour 10/7/2015: Nous avons ajouté Hitman GO à la liste, car il était absent depuis trop longtemps. Il remplace Angry Birds Star Wars II.

Mise à jour 1/12/2015: Notre liste reçoit une mise à jour attendue: Framed, 80 Days et A Dark Room se détachent d’Infinity Blade III, Plants vs.Zombies et Rayman: Fiesta Run.

Mise à jour 6/04/2014: Hoplite et Threes font leur chemin sur la liste alors que 868-HACK et Oceanhorn disent au revoir.

Mise à jour du 18/02/2014: Avec un nouveau design vient l’occasion de revoir totalement la liste. Nous avons fait un tas d’additions et de soustractions: Goodbye Bad Hotel, Ghost Trick, Horn, Hero Academy, Need For Speed ​​Most Wanted et Temple Run 2. (Tous les bons jeux!) Hello Knightmare Tower, Device 6, Rayman Fiesta Run , Oceanhorn, 868-HACK et Asphalt 8.

Mise à jour 20/09/13: Il y a encore une autre nouvelle version de l’iPhone aujourd’hui, alors pourquoi ne pas mettre à jour la liste des jeux que nous pensons être les meilleurs pour le smartphone d’Apple. Infinity Blade est remplacé par la suite Infinity Blade III et la même chose se produit avec Angry Birds Star Wars, alors que Angry Birds Star Wars II s’appuie sur ses succès. Si vous avez de l’argent après avoir acheté un 5S, ces jeux devraient figurer sur votre liste des incontournables.

Mise à jour du 18/04/2013: Tellement longtemps, Letterpress! Vous avez réchauffé nos cœurs aimant les mots, mais le chaos extérieur de Ridiculous Fishing ne peut être nié. Verrouillez et chargez, tout le monde!

Mise à jour 28/01/2013: Cette fois, Temple Run 2 se détache de Lili des cartes iPhone.

Mise à jour 16/11/2012: Angry Birds Star Wars déloge l’espace Angry Birds, Letterpress écrit Bejeweled en disgrâce et Need for Speed ​​Most Wanted passe Jetpack Joyride dans ce changement à notre liste des jeux les plus attrayants sur le téléphone mobile d’Apple.

Mise à jour 21/09/2012: Prêt pour l’iPhone 5? Nous avons ajouté deux autres jeux Unreal Engine 3 – Lili et Horn; la frustration joyeuse de Super Hexagon; le Bad Hotel artistique et musical; et les styles de stratégie uniques de Hero Academy. Les applications abandonnées pour faire place aux nouvelles incluent Spider: The Secret of Bryce Manor, Edge, Eliss, Groove Coaster et Where’s My Water.

