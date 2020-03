12 minutes de SpongeBob SquarePants: gameplay réhydraté de Battle For Bikini Bottom

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, le jeu classique culte de 2003 avec l’éponge jaune préférée de tous, revient grâce à THQ Nordic. La version “réhydratée” du jeu sera lancée plus tard cette année, avec des visuels plus beaux et une caméra améliorée, entre autres mises à jour modernes.

GameSpot a récemment eu la chance de jouer 12 minutes du remaster, et ce fut un voyage plein de nostalgie. Regardez la vidéo ci-dessus pour nous voir faire notre chemin à travers Jellyfish Fields, écraser les robots envahisseurs et culminer dans une bataille de boss épique.

Rehydrated sera lancé plus tard cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il y a de toutes nouvelles fonctionnalités comme un mode multijoueur et du contenu qui ont été coupés du jeu original, y compris un combat de boss contre une version robot de Squidward.