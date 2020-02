12 super jeux PS4 que vous pouvez acheter avec des réductions allant jusqu’à 50% sur les offres PSN

La promotion Essential Selection rassemble certains des meilleurs jeux vidéo disponibles sur le PlayStation Store.

Les joueurs dePlaystation 4peut profiter denouvelles offresPlayStation Store pour obtenir certains des meilleurs jeux vidéo PS4 disponibles dans cette boutique numérique, parmi lesquels nous trouvons des œuvres exceptionnelles comme Uncharted 4, ou des versions récentes de Star Wars Jedi: Fallen Order, qui présente une remise de 35%

Les offres Sélection Essentielle seront disponibles jusqu’au 5 marsCette nouvelle promotion de PSN répond au nom deSélection essentielleet comprend une variété intéressante de propositions, y compris plusieurs titres PlayStation VR tels que Astro Bot ou Blood and Truth. Vous pouvez consulter la liste complète des jeux proposés dans la boutique numérique de Sony, mais ici, dans 3D Games, nous avons choisi de faire notre propre sélection, avec 12 grands jeux vidéo PS4 que vous ne devriez pas manquer.

La promotion PS4 Essential Selection sera disponiblejusqu’au 5 mars prochainde 2020. Si vous êtes abonné à PS Plus, vous recevrez également une remise supplémentaire sur certains des titres de l’offre, de sorte que la remise sera encore plus importante. Ce sont nos titres en vedette:

Uncharted 4: l’issue du voleur – 12,99 euros

Jedi Star Wars: Fallen Order – 44,99 euros

Detroit: Become Human (Deluxe Edition) – 12,99 euros

Bloodborne: Édition Jeu de l’année – 14,99 euros

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 34,99 euros

Days Gone – 29,99 euros

Metro Exodus – 24,99 €

Collection Jak et Daxter – 17,99 €

Astro Bot Rescue Mission (PS VR) – 17,99 €

Vampyr – 17,99 euros

GreedFall – 29,99 euros

Blood and Truth (PS VR) – 19,99 euros

Nous vous rappelons que dans les jeux PlayStation Plus de février, nous proposons des titres exceptionnels comme Bioshock: The Collection.

