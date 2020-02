18,8 millions de personnes utilisaient Steam en même temps hier

Hier, Steam comptait plus de 18,8 millions d’utilisateurs simultanés (dimanche 2 février 2020).

C’est selon le tracker de la plateforme de Valve, Steam Database, qui a révélé le jalon sur Twitter (ci-dessous), disant que cela représente environ 300000 utilisateurs de plus que le record précédent de 18,5 millions de personnes atteint le 6 janvier 2018.

Ce chiffre a été causé par le champ de bataille du géant de la bataille de Playerunknown, qui a été lancé à partir de l’accès anticipé avec une version 1.0 complète en décembre 2017.

SteamDB souligne que le nombre de joueurs simultanés en jeu a baissé, avec environ 5,9 millions de personnes jouant lorsque le jalon d’utilisateurs simultanés a été atteint. Cela représente une baisse de plus d’un million par rapport aux sept millions de personnes jouant lorsque le nombre d’utilisateurs simultanés a atteint un niveau record au début de 2018.

Le fait que Steam continue d’être extrêmement populaire auprès des utilisateurs chinois est sans aucun doute la source de cette énorme étape sur la plate-forme de Valve. C’est en plus de jeux tels que Destiny 2 passant à Steam depuis Battle.net. Lorsque ce projet a été publié sur la vitrine de Valve, il a été signalé que 51% de sa base d’utilisateurs jouait sur PC. Avant qu’Activision et Bungie ne se séparent du jeu, il comptait environ six millions d’utilisateurs actifs par mois.

. @ Steam a battu son record pour la plupart des utilisateurs en ligne simultanés qui a été détenu pendant deux ans. Le record précédent était de 18 537 490 utilisateurs. Il continue d’augmenter!

Mais il y a environ 1 million de joueurs en moins dans le jeu (.85,8 mil vs ≈ 7 mil il y a deux ans) .https: //t.co/D6WDHbz0B4

– Base de données Steam (@SteamDB) 2 février 2020