19 employés perdent leur emploi alors que Razer ferme son bureau de San Francisco

L’entreprise de quincaillerie Razer a procédé à 19 mises à pied alors qu’elle ferme son bureau de San Francisco.

C’est selon un avis d’ajustement et de recyclage des travailleurs déposé auprès du département du développement de l’emploi de Californie – tel que rapporté par Dbltap – la société ferme ses locaux le 29 février.

La société a déclaré qu’elle allait désormais avoir son siège social à Irvine, en Californie, avec cet emplacement et Singapour répertoriés comme le double siège de Razer.

“Nous allons centraliser nos opérations américaines à Irvine pour en faire notre siège social”, a indiqué la société dans un communiqué.

“Cela signifie que nous y renforcerons notre vivier de talents et que de nouveaux investissements seront réalisés dans ce bureau où se trouvent actuellement nos équipes Ventes et Marketing, Business Unit Systèmes, Plaidoyer Client, RH et Finance … Cette consolidation nous permet de se concentrer sur la mise à l’échelle de notre bureau d’Irvine en vue d’établir un campus plus grand à long terme. “

Razer a également récemment demandé une licence de banque numérique à Singapour.