19 saveurs de Bang Energy examinées (puis mélangées)

Les boissons énergisantes sont devenues une grande entreprise au cours de la dernière décennie. Il n’y a pas si longtemps, il n’y avait qu’une poignée de marques et de saveurs. Aujourd’hui, cependant, chaque entreprise semble avoir une boisson énergisante. Même Coca-Cola. Et l’une des marques de boissons énergisantes les plus réussies et les plus connues sur le marché en ce moment est Bang, qui se décline en une grande variété de saveurs.

J’ai trouvé 19 de ces saveurs chez Target et quelques stations-service et après avoir vu des gens les recommander dans les commentaires sur mes précédentes critiques de boissons gazeuses et énergétiques, j’ai décidé de les vérifier. Oh et j’ai invité des amis pour aider. Ils ont regretté d’être venus.

(Quelque chose à noter: acheter toutes ces boissons et les consommer a été fait il y a plusieurs semaines, bien avant la fermeture des lieux et la distanciation sociale. Je ne recommande à personne de sortir acheter 19 canettes de Bang et d’inviter leurs amis pour les essayer à tout moment, mais surtout pas maintenant. Restez à la maison, sauvez des vies et lavez-vous les mains.)

Pour aider à garder ce message organisé et facile à lire, j’ai divisé les saveurs en différents groupes.

Saveurs d’alcool



Aucune de ces saveurs d’alcool ne contient réellement d’alcool. Donc, si vous étiez fan de Four Lokos à l’époque et que vous avez envie d’alcool et de caféine en boîte, regardez ailleurs. Ou en fait pas parce que c’est un combo dangereux.

Pina Colada (1 sur 5): L’une des pires saveurs que nous ayons essayées. Trop de noix de coco et un arrière-goût grossier ont rendu difficile l’appréciation de cette saveur.

Frosé Rosé (2 sur 5): Mieux que Pina Colada, mais il n’avait pas vraiment le goût de son homonyme.

Champagne (4 sur 5): C’était étrange. D’une part, il n’a pas vraiment le goût du champagne. En revanche, il avait une belle saveur bubblegummy avec un arrière-goût doux. Tellement bon, mais pas parce que ça a le goût de l’alcool.

Saveurs de boissons non alcoolisées



Dans le monde des boissons énergisantes, vous obtenez souvent des saveurs qui tentent de reproduire d’autres boissons. En effet, la plupart des boissons énergisantes ont un goût grossier ou trop acide. Il est donc logique de jeter un tas de jus de fruits ou quoi que ce soit dans la boîte pour aider à améliorer la saveur.

Limonade aux cerises (2 sur 5): Ma première gorgée était sympa. Mais quelques secondes plus tard, ma bouche était remplie d’un terrible arrière-goût de fausse cerise. Il s’attardait aussi. Bleh.

Power Punch (3 sur 5): Totalement bien. Il avait moins le goût d’un punch que de bonbons sucrés. Un de mes amis a décrit la saveur comme des capsules de bouteille fondues. Pas des capsules en métal, des bonbons. Vous vous en souvenez? Cela a le goût d’eux.

Miami Cola (2 sur 5): Chaque boîte de Bang que nous avons ouverte contenait un liquide clair. Pas Miami Cola. C’était juste un cola brun. Contrairement à Coke Energy, Miami Cola avait juste un goût de soda plat. Si vous aimez le soda plat, je suppose que vous obtenez du Miami Cola?

Saveurs de fruits



Si quelque chose sent le fruit et a un goût de fruit, il doit être sain pour vous, non? Ne répondez pas à cette question. Laissez-moi vivre dans le déni.

Peach Mango (4 sur 5): L’une des meilleures saveurs des 19 canettes que nous avons essayées. Il a un goût principalement de mangue, mais vous obtenez un peu de pêche vers la fin de votre gorgée. Une bonne boisson que je me revoyais boire.

Goyave pourpre (3 sur 5): Je n’ai jamais eu de goyave de toute ma vie. Heureusement, une personne de notre groupe a mangé plusieurs fois de la goyave et selon eux, cela a le goût de ce fruit. Pour moi, ça avait le goût d’un jus bon marché que vous obtenez à l’école.

Limonade aux cerises noires (2 sur 5): Je n’aime pas la cerise noire, alors gardez cela à l’esprit, mais c’était une saveur terrible. Ce fut l’un des pires arrière-goûts de tous les Bangs. La seule qualité qui rachetait était la saveur de la limonade, mais ce n’était pas suffisant.

Saveurs sauvages

Certaines saveurs de Bang étaient tout simplement trop étranges et sauvages pour une catégorie normale comme les saveurs de fruits. Je les ai donc regroupés. Celles-ci avaient les boîtes les plus cool, avec des couleurs vives et audacieuses.

Gâteau d’anniversaire Bash (3 sur 5): Aimez-vous la glace au gâteau d’anniversaire? Si vous le faites, ce sera l’une de vos nouvelles saveurs de Bang. Si vous ne le faites pas, alors éloignez-vous de cette boîte. La saveur la plus conflictuelle de la nuit. Certains l’ont adoré. D’autres l’ont appelé poubelle dans une boîte.

Licorne arc-en-ciel (4 sur 5): Je n’avais aucune idée du goût de cette saveur. Après l’avoir bu, je ne sais toujours pas à quoi ça ressemble. C’était vraiment doux et fruité, mais pas de fruit ou de saveur spécifique. C’est peut-être le goût des licornes? Si c’est le cas, je vais manger des hamburgers de licorne.

Barbe à papa (2 sur 5): Cela ne me rappelait pas la barbe à papa, mais juste un jus légèrement sucré avec un arrière-goût étrange. C’est beaucoup moins salissant que la vraie barbe à papa, ce qui est bien.

Saveurs de bonbons

Sour Heads (2 sur 5): Cette saveur est, comme son nom l’indique, aigre. Mais rapidement cela disparaît et vous vous retrouvez avec un goût étrange dans la bouche. Il suffit de manger des Sour Heads à la place.

Candy Apple Crisp (5 sur 5): Je n’aime pas tellement les pommes, donc je m’attendais à ce que ma réaction à cette saveur soit que je la recrache ou que je fasse une grimace bizarre. Au lieu de cela, c’était l’une des meilleures saveurs de la nuit. Un de mes amis a fait part de son mécontentement quant à son goût, car il pourrait en acheter à l’avenir. (Ils lisent probablement cet article, alors laissez-moi vous dire encore une fois: je suis désolé de vous avoir fait boire 19 saveurs d’énergie Bang. Vous êtes de bons amis et je vous aime.)

Goutte de citron (5 sur 5): Ceci est juste Sprite, mais avec une touche légèrement aigre. C’est super bon! La meilleure saveur de la nuit. C’était très rafraîchissant aussi. Je me voyais remplir un grand verre avec une tonne de glace et le boire par une chaude nuit d’été.

Je ne sais pas

Certaines saveurs de Bang sont si étranges, génériques ou différentes qu’il était impossible de les classer. Nous avons tous décidé de simplement les jeter dans leur propre groupe. Ce sont les saveurs IDK.

Purple Haze (0 sur 5): La pire saveur par une large marge sur les 19 que nous avons essayées. Il avait le goût du sirop contre la toux expiré. Le raisin artificiel n’est jamais génial, mais dans cette boîte, il a en quelque sorte empiré. Sauvage. Ne bois pas. Éviter. Fuyez.

Bangster Berry (4 sur 5): Il était mal de coller cela avec des fruits. Après l’avoir goûté, oui, c’est juste un mélange de jus aromatisé aux baies avec beaucoup de caféine. Maintenant, j’adore les boissons aromatisées aux baies, c’est donc une bonne nouvelle pour moi. Mais d’autres ont pensé que c’était très bien. C’est moi qui écris ce post, donc je peux lui donner une note de 4 sur 5.

Star Blast (2 sur 5): La boîte est rouge, blanche et bleue. Il s’appelle Star Blast. Nous avons supposé que c’était une sorte de saveur patriotique de Bang. C’était meh et je me souvenais à peine de sa saveur quelques minutes plus tard. Quelqu’un l’a déclaré les saveurs de Joe Biden of Bang. Précis.

Blue Razz (2 sur 5): Comme je l’ai mentionné dans le texte de présentation de Bangster Berry, j’aime les jus et les sodas aromatisés aux baies. Mais cette saveur n’était pas suffisante pour que je l’apprécie. Cela n’avait presque aucun goût. Juste une canette de soda aux baies légèrement aromatisées. Je m’en tiendrai à Bangster Berry.

Les mélanger tous ensemble

Après avoir pris une photo ou deux de chaque saveur, le groupe se sentait malade et câblé. C’est donc dans cet état d’esprit que nous avons décidé de tout mélanger. Nous avons ajouté une petite coulée de chaque boîte dans une grande tasse. Le liquide résultant était clair jusqu’à ce que nous ajoutions du Miami Cola, puis il s’est transformé en quelque chose qui ressemblait à du thé. Ça sentait comme tout mais aussi rien.

Il avait un goût … tout à fait bien. Bizarrement, toutes les fausses saveurs mélangées ensemble ont créé un jus fruité fade avec une touche d’acidité. Tenir cette concoction dans votre bouche pendant quelques secondes a révélé plus de saveurs, mais globalement pas mal. Je ne veux plus jamais le boire, mais pas aussi mauvais que prévu.

Dernières pensées

Et donc, après avoir bu 19 canettes d’énergie Bang puis les avoir mélangées, nous avons terminé la nuit et les gens sont rentrés chez eux. Les gens ont admis plus tard qu’ils avaient du mal à dormir ou se sentaient comme de la merde le lendemain. Je me sentais en sueur pour le reste de la nuit, mais une fois que j’ai bu de l’eau et un peu de sommeil, je me suis réveillé en me sentant bien!

Mais ne faites pas ça. De plus, je sais que ce n’est pas toutes les saveurs de Bang. Mais c’est tout ce que j’ai pu trouver dans mes magasins locaux. J’aurais pu en commander en ligne, mais la plupart des saveurs manquantes étaient inspirées du café et je peux vous donner ma note dès maintenant pour celles-ci: O sur 5.

Vais-je continuer à acheter Bang Energy? probablement pas. Aucune des saveurs n’était aussi bonne que mon vieux Monster Ultra blanc fiable. Cependant, si jamais je me retrouve désespérément à la recherche d’une boisson énergisante et que je n’ai que Bang à choisir, je sais maintenant attraper du Candy Apple Crisp.

Et pour éviter Purple Haze comme le Coronavirus.

