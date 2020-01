198X pour Nintendo Switch – Un nouveau souffle du passé du jeu

Je suis né en 198X. Pour un jeune enfant geek qui grandit quand et où je l’ai fait, la vie était entièrement consacrée aux jeux vidéo. Nous les avons joués partout. À la maison, nous avions des consoles, mais les pizzerias, centres commerciaux, laveries et autres caractéristiques de la vie américaine étaient équipées de leurs propres machines. L’amusement électronique était tout autour de nous à cette époque. Et les meilleurs endroits pour cela étaient les arcades vidéo. Dans mon coin de forêt, nous avions Fairyland, mais à l’adolescence, j’étais un habitué de Broadway City (tous deux fermés depuis longtemps). Les arcades étaient des bâtiments dédiés aux jeux vidéo présentant les meilleures technologies du monde. Les armoires, les flippers et les distributeurs de billets remplissaient l’air de bips et de boops et de magie pure. Ce sont des endroits que vous n’avez jamais voulu quitter. Et si vous avez un lien avec tout cela, alors vous pourriez tout simplement profiter du 198X.

Bienvenue en banlieue

198X est un roman visuel qui est raconté du point de vue de Kid, un de ces jeunes Gen-X mécontents dont nous avons tant entendu parler dans les années 80 et 90. Les enfants rêvent de vivre dans la ville, et au fur et à mesure que le jeu avance, vous avez le sentiment que la vie n’est peut-être pas si belle à la maison pour notre protagoniste. Kid commence à passer de plus en plus de temps à l’arcade vidéo. Au début, il offre un changement de rythme par rapport à la vie propre, paisible et ennuyeuse en banlieue, avec l’emplacement de la ruelle, la clientèle bizarre et geek et le tabagisme des mineurs. Cependant, Kid trouve un but dans les jeux. Le fait de s’améliorer de mieux en mieux contribue à combler un vide de plus en plus grandissant.

Les segments d’histoire de 198X sont entrecoupés de jeux d’arcade de style rétro. “Beating Heart” est un beat -’em-up qui rappelle Double Dragon où vous déposez des hordes de hooligans dans une rue urbaine abandonnée. «Out of the Void» est un shmup de type R, complet avec des extraterrestres, des power-ups et des explosions. Il existe également un coureur de croisière et un jeu de plateforme ninja qui peuvent vous rappeler respectivement Cruis’n USA et Strider. Pour compléter le lot est “Kill Screen”, un RPG de donjon qui vous fera courir un labyrinthe pour vaincre les ennemis et devenir plus fort afin que vous puissiez vaincre les boss. Chacun de ces titres est une recréation parfaite d’un style de jeu différent qui était populaire à l’époque.

Le bon, le mauvais et la mode dépassée

Chaque titre est parfaitement placé afin de servir l’histoire de Kid. Par exemple, le niveau de jeu de course se produit à un point où Kid explique un désir de conduire en ville et de s’échapper. Même sans le récit comme toile de fond, chacun de ces jeux est conçu avec amour, et il est clair que l’équipe sait comment jouer avec ces souvenirs. Je me suis retrouvé à souhaiter avoir obtenu un bâton de combat juste pour découvrir les jeux comment ils devaient être joués.

J’ai également apprécié la sélection musicale et l’esthétique générale du design. La bande sonore est principalement basée sur un synthé, presque au point d’être une vapeur. Les palettes de couleurs en 198X sont agressivement néon sur des nuances de noir, présentant un look stylisé des années 1980. Avec les jeux d’arcade, vous avez un package qui ressemble vraiment à ce qu’était un adolescent non supervisé dans une salle d’arcade. Bien que je n’aime pas normalement la nostalgie des années 80, 198X l’utilise pour raconter une histoire de passage à l’âge adulte convaincante.

Au moment où je suis arrivé à la fin, je me suis retrouvé à vouloir tellement plus. L’histoire se termine sur un enfer de cliffhanger, et je n’avais eu qu’un avant-goût des jeux auxquels Kid aime jouer. En fait, les jeux d’inspiration rétro sont si bons que je veux tous les jouer du début à la fin, pas seulement la première étape de chacun. Malheureusement, cinq jeux d’arcade et cinq chapitres d’histoire sont tout ce que nous obtenons, et il faut environ une heure et demie pour les effacer tous. Étonnamment, il n’y a aucun moyen d’enregistrer un score élevé, même une fois que vous avez terminé l’histoire principale et que vous pouvez sélectionner l’un des titres d’arcade.

Aussi court soit-il, j’ai énormément apprécié 198X. Il fait exactement ce qu’il se propose de faire – fournir une histoire nostalgique des années 80 avec des mini-jeux d’inspiration rétro – avec un niveau de polissage incroyable. Avec le style rétro, la nostalgie rappelée et les souvenirs réels, ce fut une expérience douce-amère du début à la fin. Je garderai un œil sur la deuxième partie, car je veux découvrir le reste de l’histoire de Kid. Après tout, cela m’a tellement rappelé ma propre histoire et celle de tant d’autres geeks d’un certain âge.

Date de sortie: 23 janvier 2020

Nombre de joueurs: 1 joueur



Catégorie: Arcade, Visual Novel, Beat ‘Em Up, Shmup, Racing, Platformer, RPG



Éditeur: 8-4



Développeur: Hi-Bit Studios



Un code de révision a été fourni par l’éditeur.

Notre politique d’examen.