1994: La revue Kotaku

Dans cette vidéo, la plus énorme à ce jour, j'ai essayé de capturer l'essence de ce que je crois être la meilleure année secrètement dans l'histoire du jeu vidéo: 1994. Oui, j'ai passé en revue 1994, en écrivant des critiques de chacun de mes 25 jeux préférés sortis en 1994.

Pour citer le roman de Charles Dickens de 1859, A Tale Of Two Cities (que nous devions lire en classe d’anglais au lycée, vous l’avez deviné, 1994), «c’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps.»

1994 a été le meilleur moment pour jouer à des jeux vidéo, et ce fut le pire moment pour être moi personnellement. J'étais une victime d'intimidation portant des pantalons de survêtement et aux cheveux de Frankenstein qui a porté deux fois un T-shirt bonus de précommande Donkey Kong Country dans son lycée. Pendant ce temps, alors que j'attendais la puberté, les jeux vidéo étaient en plein milieu: 1994 a vu la sortie d'une aventure d'action sur plateforme avec Michael Jordan. En 1994, même la version Super Nintendo de Mortal Kombat II contenait du sang et des décès.

Il est facile de rire de 1994 comme "L'année de la sortie de Shaq Fu" ou "L'année où Blizzard a sorti un clone sombre et sombre de Flashback dans lequel un personnage conçu par Jim Lee peut tirer un fusil de chasse derrière son dos."

D'un autre côté, si nous mettons notre chapeau de détective, nous voyons que Blackthorne était un jeu incroyablement réfléchi. Les concepteurs de jeux de Blizzard s'étaient penchés sur un genre qu'ils aimaient et avaient affiné ses moindres mécanismes pour un maximum de plaisir des joueurs.

L'itération était le thème spirituel de 1994. La Sega Saturn et la Sony PlayStation ne sortiraient au Japon qu'en novembre et décembre 1994, respectivement. Le saut de 16 bits à 32 bits, de la cartouche au CD, a peut-être été le jalon matériel le plus important que les joueurs de jeux vidéo aient encore connu. (Oui, je sais que le PC-Engine et le CD Sega existaient. Je parle de consoles de jeux grand public entièrement CD.)

Une fois que le monde a eu la PlayStation, les jeux vidéo n'ont jamais regardé en arrière. Une cacophonie de battage médiatique a depuis puni les tympans des amateurs de jeux.

Alors que le spectre de la folie matérielle se profilait, le seul choix des développeurs pour extraire les derniers dollars restants d'un marché des jeux 16 bits non dilué était la conception de jeux. Cependant, ils n'avaient pas seulement besoin d'un design de jeu ancien: il devait être à la fois frais et familier, à la fois bizarre et convivial. Les développeurs ont pris leurs franchises établies et ont lancé une dernière entrée avant de devoir commencer à apprendre à tout faire en trois dimensions.

En 1996, nous aurions Super Mario 64. En 1994, nous avions Donkey Kong Country.

En 1996, nous aurions Quake. En 1994, nous avions Doom II.

En fait, cette citation de Wikipedia sur Doom II dit à peu près la plupart de ce que je dis dans cette vidéo sur la plupart des jeux de ma liste:

Doom II n'était pas radicalement différent de son prédécesseur. Il n'y a pas eu de développements technologiques majeurs, d'améliorations graphiques ou de changements de gameplay substantiels. Au lieu de cela, l'équipe de développement a profité des progrès du matériel informatique depuis la sortie du jeu original, ce qui leur a permis de faire plus avec leur moteur de jeu en créant des niveaux beaucoup plus grands et plus complexes.

En 1997, nous aurions Final Fantasy VII. En 1994, nous avions Final Fantasy VI.

Tout au long de 2019, j'ai remarqué de nombreux messages sur les réseaux sociaux sur la façon dont tel ou tel jeu est sorti "il y a 25 ans". Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette année était une bonne année pour les 25 ans.

J'ai passé quelques mois dans un état d'esprit de 1994.

Puis, en septembre, j’ai pris conscience du 25e anniversaire de Final Fantasy VI au coin d’octobre. En repensant à mon expérience personnelle avec Final Fantasy III (comme nous l'appelions à l'époque), je me suis retrouvé dans un tunnel abyssal de recueillement. J'ai écrit un essai massif sur 1994. J'en ai partagé un document Google avec le rédacteur en chef de Kotaku, Stephen Totilo. Ensuite, j'ai lu les deux premiers paragraphes, j'ai jugé le tout trop personnel, sombre et triste, et j'ai rapidement retiré Stephen Totilo de la liste des collaborateurs. J'ai imprimé l'essai et l'ai brûlé dans mon évier de cuisine. (Métaphoriquement.)

J'avais besoin de sortir 1994 de mon système. L'essai n'avait pas exorcisé le démon. En fait, ledit fantôme ne faisait que miauler plus fort maintenant.

Alors j'ai pensé, concentrons-nous sur ce que j'ai aimé cette année-là. Au lieu de perdre 8 000 mots de prose comiquement morose, classons plutôt une sacrée liste de 25 jeux vidéo de 25 ans.

Et mon pote, laissez-moi vous dire: cette liste est venue facilement. Il coulait comme Coca-Cola d'une fontaine d'arrêt de camion. Il s'est répandu bruyamment et sans effort, et il a instantanément rempli ma tasse principalement de bulles.

Ce que je veux dire, c'est que j'ai tapé 65 grands jeux du haut de ma tête. Le réduire à 25 a pris un certain temps.

J'ai rejoué autant de mes 25 derniers choix que possible au cours des trois derniers mois.

J'aime ma liste ultime. Ma liste m'a donné presque autant d'occasions de réfléchir à ma propre expérience de vie que de me donner l'occasion de repérer des moments clés de l'histoire de la conception de jeux.

Je suis arrivé à la fin de ce projet avec mon appréciation des jeux vidéo renouvelée de façon inattendue. Revisiter les jeux de 1994 m'a ramené à une époque où j'aimais les jeux vidéo plus que tout ou n'importe qui, surtout moi-même.

Toutes ces années, j'ai pensé que j'étais simplement antisocial à l'époque. Il s'avère que, oui, j'avais été apocalyptiquement antisocial, même si les jeux vidéo étaient, en fait, très bons.

Faire une vidéo sur les meilleurs jeux de 1994 avant de faire une vidéo sur les meilleurs jeux des années 2010 avant de faire une vidéo sur les meilleurs jeux de 2019 s'est avéré une décision surréaliste.

En parcourant la liste des jeux auxquels j'ai joué en 2019 à la recherche d'un jeu de l'année, je ne pouvais pas m'empêcher de voir des parallèles avec 1994. Presque tous les grands jeux de 2019 ont un homologue parfait ici dans ma liste de 1994. Mon cerveau était une toile d'araignée de théorie du complot inattendue qui n'était pas après 10 minutes dans mon processus de production vidéo du jeu de l'année 2019.

Quand je faisais ma vidéo sur les meilleurs jeux de 2019, je ne pouvais pas choisir un jeu de l'année. J'ai donc décidé de ne pas le faire. Il n'a toutefois pas été difficile de le faire pour 1994.

Je ne peux pas le prouver avec les mathématiques ou la science, même si je le sens dans mes os qu'en réalisant ces trois vidéos, je suis tombé dans un cheveu de preuves concrètes que, oui, les jeux vidéo étaient meilleurs à l'époque.

En réalisant cette vidéo ridicule et trop ambitieuse, j'ai peut-être pour toujours modifié ma perception critique du temps. Je ne sais même plus ce qu'est un jeu de l'année.

Il me vient à l’esprit que j’ai atteint le point exact de mon processus de vieillissement personnel qui m’intéresse plus à «Tout le temps» qu’à de petits intervalles frivoles tels que des décennies ou des années.

Je ne pense pas qu'il y ait un seul top-50 parmi les meilleurs jeux de 2019 sur ma liste. Je pense que ma liste des 10 meilleurs jeux des années 2010 n'en contenait qu'un seul.

Miraculeusement, les 10 de mes 10 meilleurs matchs de 1994 sont tous chronométrés. Surtout mon numéro un, qui se trouve être le dernier jeu vidéo que j'ai acquis comme tondeuse à gazon, ratisseuse de feuilles, pelleteuse de neige, enfant qui manie des pièces de monnaie qui avait porté un t-shirt bonus de précommande Donkey Kong Country dans son high l'école deux fois. C'était le dernier jeu vidéo que j'ai obtenu alors que je pouvais toujours compter sur un chèque d'anniversaire de 25 $ de ma grand-mère. Par le prochain jeu brûlant de son genre, je serais un adolescent avec un permis de conduire, un travail et plusieurs amis.

La semaine avant mon prochain anniversaire, ma grand-mère a inexplicablement envoyé 100 $ au lieu de 25 $. Elle est ensuite partie en croisière, puis elle est décédée.

1994 m'a appris à 1995. Et ainsi de suite. Je suis toujours là, tout comme 1994.

En résumé, Final Fantasy VI m'a appris à Chrono Trigger. Veuillez regarder ma vidéo de liste classée d'une heure avec 25 jeux vidéo classiques.

