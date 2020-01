1Print Games partage les progrès de la sortie physique d’Ittle Dew et taquine une surprise secrète

Plus tôt en 2019, l’éditeur physique 1Print Games avait révélé qu’il publierait une version physique de Ludosity’s Ittle Dew pour Nintendo Switch. À l’approche de sa sortie imminente, voici un autre aperçu de ce qui est en magasin!

La dernière newsletter de 1Print Games contient une nouvelle mise à jour de la progression du boxart et de la carte de jeu du jeu, qui sont désormais passés par le processus d’approbation de Nintendo. Parallèlement à cela, la newsletter est livrée avec un nouveau teaser possible pour son illustration de couverture, qui présente plusieurs personnages douteux du jeu.

De plus, le jeu contiendra apparemment une “surprise secrète” – bien que l’éditeur n’ait pas précisé ce que ce serait.

Vous pouvez lire la newsletter complète ci-dessous:

“Aujourd’hui, je voudrais vous faire une deuxième mise à jour Ittle chez 1Print Games.

Nous venons de recevoir l’approbation de Nintendo pour le boxart et la carte de jeu d’Ittle Dew, ce qui signifie… nous sommes en avance sur le calendrier! WOOOOOHOOOOO!

Maintenant, tout ce qui reste avant de commencer la production est LOTCHECK! Nous avons une surprise secrète qui retarde un peu le tirage au sort, donc les doigts croisés, nous pouvons le faire bientôt.

Ittle Dew sera offert en tant que produit individuel après son annonce officielle, mais pour ceux d’entre vous qui veulent obtenir Kero Blaster, Ittle Dew et Death Squared, je vous recommande fortement de prendre notre Triple Set. C’est moins cher que d’acheter les trois jeux séparément et vous économisez sur les frais d’expédition. De plus, ce sont tous des jeux fantastiques créés par des développeurs incroyables. Précommandez-le ici (expédié au T2 2020).

C’est tout ce que j’ai dans ma deuxième mise à jour Ittle. Je vous promets que vous aurez de mes nouvelles très bientôt! “

La source:

1Print Games Newsletter

