1v1 Rust arrive sur la liste de lecture de Call Of Duty

Carte de la rouille (Image: Infinity Ward).

La carte Rust arrive dans Call Of Duty: Modern Warfare. La carte classique de Modern Warfare 2 a été ajoutée au contenu de la saison 2. De plus, Infinity Ward traite les joueurs avec une liste de lecture 1v1 pour la carte du désert. Ainsi, pour les joueurs qui ont apprécié Rust dans l’original Modern Warfare 2, auront la possibilité de régler les anciens scores. C’est peut-être l’une des plus petites cartes de la franchise, mais Rust reste l’une des plus amusantes.

1v1 Rust devrait faire ses débuts la semaine prochaine, sans date officielle confirmée. Cela vaudra cependant la peine d’attendre, compte tenu de la popularité de la carte. Rust fait partie du lancement de la saison 2, disponible pour les joueurs possédant Modern Warfare, qui a été lancé le 11 février. En plus de Rust, il y a beaucoup plus de cartes disponibles et un Battle Pass.

Modern Warfare a récemment dévoilé un nouveau patch. La mise à jour a apporté plusieurs modifications à la liste de lecture et des changements d’armes, toutes les mises à jour étant désormais disponibles sur PS4, Xbox One et PC. Pour commencer, il y a le mode Custom Gunfight. Ajouté aux listes de lecture tournantes, il permettra aux joueurs d’utiliser des classes personnalisées. L’expédition, une carte assez similaire dans sa disposition à Rust, est devenue la nouvelle carte 24/7 après Shoot the Ship. De plus, la carte peut être consultée dos à dos dans différents modes.

La mise à jour incluait également Deathmatch Domination, mais Infinity Ward a malheureusement supprimé Winter Dock… Cependant, Capture the Flag a été déplacé dans le filtre de lecture rapide.

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 sur le lien ici. Êtes-vous un fan de la carte de Rust? Faites le nous savoir.

