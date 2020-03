20 ans après la présentation Xbox au GDC 2000

C’était en 2000, il y a quelques mois, que nous avions commencé un nouveau millénaire, un siècle, une année, et que l’avenir technologique promis semblait se rapprocher. Dans les jeux vidéo, nous avons regardé avec suspicion la première du Japon sur PlayStation 2, tandis que Dreamcast donnait son dernier souffle, Nintendo émergeait pour une nouvelle étape en laissant le N64 et un nouveau concurrent était présent: Xbox. Précisément, 20 ans se sont écoulés depuis l’une des présentations les plus importantes du secteur et aujourd’hui, ce moment est resté dans les mémoires.

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Geoff Keighley, producteur des Game Awards, a rappelé que le 10 mars 2000, l’événement Game Developers Conference était la vitrine idéale pour montrer au monde la nouvelle console Microsoft. Entouré de l’incrédulité de l’industrie, Bill Gates, PDG de Microsoft, et Seamus Blackley, chef de l’équipe d’ingénieurs en charge de ce projet, ont dévoilé le prototype de la première Xbox, qui montrait un grand X qu’à l’époque a laissé plus de questions que de réponses, mais en même temps, c’était le début d’une histoire qui se raconte encore aujourd’hui.

Xbox a fait ses débuts le 15 novembre 2001

C’est jusqu’au 15 novembre 2001 que la première Xbox, déjà avec un design différent, mais qui conservait les grandes dimensions, est entrée sur le marché et a fini par vendre plus de 24 millions d’unités à la fin de son cycle, qui a vu le lancement d’une franchise emblématique aujourd’hui pour la marque, Halo, en plus de la console qui a volé certaines des franchises que l’on croyait perdues après la chute du Dreamcast, comme Panzer Dragoon et Shenmue.

20 ans après cet événement, l’industrie se prépare à recevoir la Xbox Series X, le nouveau matériel de la marque qui, curieusement, fera appel à la compatibilité descendante pour être la console ultime dans laquelle 4 générations de Xbox peuvent être jouées.

