20 minutes de gameplay commenté

Du suivant 24 avril 2020 nous pouvons explorer le vaste monde de Remake 3D de Trials of Mana, l’un de ces titres qui a été remporté de loin est l’un de ces classiques qui figurent dans les listes favorites de nombreux joueurs à travers la planète (bien que officiellement en dehors du Japon, il n’a été possible de jouer que récemment sa version originale grâce à la collection de Collection of Mana). Ainsi, il ne reste plus tant à vendre, et donc, cette fois, nous avons reçu un nouvelle vidéo très complète dans laquelle nous pouvons voir certains des domaines que nous pouvons explorer à la fin du quatrième mois de l’année.

Trials of Mana nous montre plusieurs régions de son monde dans un nouveau et vaste gameplay

Le remake 3D de Trials of Mana Il offre de grandes possibilités nouvelles précisément parce que maintenant nos personnages évoluent dans un environnement en 3 dimensions, ce qui donne également l’impression d’être un jeu totalement différent, mais étant la même histoire. De cette façon, et en parlant de gameplay, la chaîne officielle Playstation sur YouTube a mis en ligne une nouvelle vidéo de 20 minutes dans lequel on peut voir certains de ces environnements et ces mécaniques dans la version PS4 (il faut noter que la version de Nintendo Switch sera exactement la même, en tenant compte du fait que quelques ajustements seront apportés concernant l’aspect technique pour l’adapter au console hybride du Grand N).

De cette façon, et avec cette nouvelle vidéo sous le bras, tout ce que nous pouvons continuer à faire est de regarder toutes les vidéos qui ont été présentées jusqu’ici de Trials of Mana en attendant que le titre atteigne les plateformes que nous avons chez nous.

