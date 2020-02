20 minutes de traversée d’animaux: gameplay coopératif New Horizons (hors écran)

Animal Crossing: New Horizons est la prochaine entrée dans la vie sans soucis de Nintendo. Il est presque sorti et nous en avons eu un aperçu au salon PAX East 2020. Certes, Animal Crossing consiste à vivre votre vie dans le jeu au fil des jours, des semaines et des mois, mais la démo nous a permis de découvrir un peu le système d’artisanat, la nouvelle boutique Able Sisters et le vaste musée.

Le système d’artisanat a rassemblé des ressources spécifiques pour construire les nécessités comme la canne à pêche ou la perche de saut, mais aussi de nouveaux meubles pour agrémenter votre maison. Pour fabriquer des objets, vous devrez vous rendre dans la boutique dirigée par Timmy et Tommy Nook. La boutique Able Sisters vous permet de rechercher de nouvelles tenues et vous pouvez vous habiller avec des pantalons, des chemises, des chaussettes, des chaussures, des chapeaux et des lunettes – c’est la mode la plus profonde qui soit à Animal Crossing. Le musée était particulièrement impressionnant, comprenant maintenant un biodôme pour tous les insectes que vous collectez, un aquarium pour tous les poissons que vous attrapez et une vitrine grande ouverte pour tous les fossiles que vous déterrez. La démonstration du salon PAX East a également permis une coopération en canapé à quatre joueurs où les amis peuvent monter et explorer votre île avec vous.

Animal Crossing: New Horizons sera lancé sur Nintendo Switch le 20 mars 2020. Nous vous avons couvert sous plusieurs angles, alors assurez-vous de regarder notre vidéo sur 19 nouveautés pour Animal Crossing: New Horizons, quelques impressions de nos récents travaux pratiques aperçu et notre guide de précommande si vous planifiez déjà votre escapade sur une île virtuelle.