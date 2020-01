20 nouveaux spectacles à voir en février

Février est le mois de l’amour (c’est ce que nous entendons), ce qui signifie qu’il y a des dizaines d’occasions de tomber amoureux d’un nouveau spectacle, de la dernière adaptation d’un roman de science-fiction classique à l’histoire de grands trépidants de la ville au beau nouveau visage de carbone modifié. L’A.V. Club a créé un bouquet de premières de février pour accompagner vos valentines et vos cœurs de conversation.

3 février

McMillions (HBO)

L’histoire de la fraude du jeu McDonald’s Monopoly dans les années 1990 – qui a vu près d’une décennie de pièces de jeu gagnantes d’un million de dollars pour la promotion annuelle du jeu de société du géant de la restauration rapide volées par un homme de l’intérieur, puis vendues à un réseau de complices … est l’un des plus étranges des annales de la tradition de la restauration rapide. Maintenant, HBO raconte l’histoire du scandale bizarre qui a touché à peu près tous les Américains qui ont jamais tenu un carton de frites à la lumière, dans l’espoir d’une intervention divine de Ronald lui-même. Réalisées par James Lee Hernandez et Brian Lazarte, et produites par Mark Wahlberg, les docuseries en six parties racontent toute l’histoire étrange, des agents du FBI qui se sont soudainement retrouvés à enquêter sur un «crime de restauration rapide» de plusieurs millions de dollars aux participants qui a accepté l’offre du mystérieux «oncle Jerry» pour un chemin rapide et facile vers la richesse. [William Hughes]

5 février

Ils doivent nous avoir (Netflix)

They got Gotta Have Us, les ambitieuses docuseries en trois parties du créateur, producteur et réalisateur Simon Frederick, sont autant une rétrospective du cinéma noir qu’un témoignage de la dernière renaissance de l’art noir. La série est composée d’entretiens approfondis avec plusieurs générations d’acteurs, réalisateurs et créateurs noirs – des légendes comme Harry Belafonte et Diahann Carroll, des sommités comme John Singleton et Barry Jenkins, et de nouvelles stars brillantes comme John Boyega et Nathalie Emmanuel. Des acteurs et réalisateurs chevronnés comme Debbie Allen et Kasi Lemmons partagent leurs revers et leurs rêves, tout en repensant aux grands développements du cinéma noir, y compris la montée des films de Blaxploitation. They got Gotta Have Us combine des histoires de lutte personnelle avec des victoires cinématographiques des années en devenir, comme la route d’Allen vers Amistad. L’Aray DuVernay Array Releasing libère les docuseries, comme s’il avait besoin de plus de puissance d’étoile. [Danette Chavez]

6 février

Katy Keene (The CW)

La CW continue de produire des drames mousseux pour jeunes adultes: sur les talons de Nancy Drew et Riverdale vient Katy Keene, la dernière tentative de Lucy Hale pour un retour après Pretty Little Liars. Heureusement pour Hale, Katy Keene est plutôt charmante, car Katy et ses amis poursuivent leurs diverses aspirations à New York: Katy est une créatrice en herbe; sa colocataire, Jorge, rêve de Broadway; le journaliste Pepper veut posséder un club; et le vétérinaire de Riverdale Josie essaie toujours pour cette carrière musicale. Également familier: les frères et sœurs jumeaux d’Archie Comics Alexandra et Alexander Cabot en tant que bosses qui se mêlent d’une manière ou d’une autre à la vie de Katy et de ses copains. Oui, les tenues et les appartements adorablement encombrés démentent les revenus que ces vingt-cinq citadins auraient probablement. Mais quand Katy a un autre échec de travail, Jorge passe une autre audition et Pepper finit par vivre dans son loft de club non chauffé et pré-rénovation, il y a quelque chose de remuant dans la façon dont ces strivers continuent d’avancer. [Gwen Ihnat]

Endetté (NBC)

Avec Endetté, Dan Levy (non, pas celui-là) tente de faire tourner l’or comique de la crise des soins de santé et de la génération sandwich. L’écrivain d’autrefois de Goldberg obtient de l’aide d’un grand casting, dont Adam Pally et Abby Elliott, qui jouent un couple marié qui se retrouve à élever leurs enfants tout en s’occupant des parents soudainement sans le sou de Dave (Pally), Stew (Steven Weber) et Linda ( Fran Drescher). Cette prémisse exige pratiquement des blagues sur le fossé des générations et la vie dans les quartiers exigus, que, nous le noterons, Grace And Frankie a réussi à trouver en abondance. Endetté semble devoir beaucoup à d’autres comédies intergénérationnelles comme le redémarrage One Day At A Time et, évidemment, The Goldbergs. Mais Levy a recruté Andin Ackerman, un ancien de Seinfeld et Curb Your Enthusiasm, avec un ancien collègue, Doug Robinson, pour coproduire la sitcom, de sorte que Endbted pourrait très bien pénétrer dans un territoire de comédie plus (intentionnellement) induisant la grimace. [Danette Chavez]

Briarpatch (États-Unis)

Les fans du roman policier de Ross Thompson remporté en 1984 par Edgar, Briarpatch, voudront peut-être se préparer – beaucoup de choses ont changé dans son passage au petit écran. Pour commencer, le personnage principal est maintenant une femme: Allegra Dill (Rosario Dawson), pour être précis, et tandis que le professionnel bavard suit toujours les contours de base de l’histoire originale (revenant à sa petite ville natale étrange de Saint Disgrace , Texas pour enquêter sur le meurtre de sa sœur), le fil du crime pulpeux a reçu quelques mises à jour intelligentes grâce au créateur Andy Greenwald et au producteur exécutif Sam Esmail. C’est la première fois que Greenwald développe et gère une série; il a passé la majeure partie de sa carrière en tant que journaliste de la culture pop et de la télévision avant de passer du temps en tant que producteur sur Legion. Mais le spectacle semble bon – grâce à la fois à une distribution talentueuse (rejoindre Dawson sont des présences fiables comme Edi Gathegi, Brian Geraghty et Kim Dickens) et une esthétique délicieusement exagérée façonnée par la réalisatrice pilote Ana Lily Amirpour. [Alex McLevy]

Tommy (CBS)

Edie Falco et Paul Attanasio essaient de donner un visage différent et plus compatissant à l’application de la loi avec Tommy. Dans le drame de CBS, Falco incarne le Tommy éponyme (abréviation de Abigail Thomas, parce que c’est ainsi que certains surnoms fonctionnent?), Un expatrié de New York qui a demandé de renoncer à de bonnes pizzas et à des transports publics en bon état pour diriger le département de police de Los Angeles. Tommy est la première femme à occuper le poste de chef de la police, un fait dont elle (et le public) se souviennent régulièrement – elle déplore même à un subordonné que si elle échoue au concert, «ce sera encore 20 ans» avant la femme en a l’occasion. Ce qui n’est pas dit dans cette bande-annonce, à l’exception d’un regard vaguement coquin sur un ascenseur, c’est le fait que Tommy est également la première femme queer à diriger le LAPD. Tom Szentgyorgyi, le showrunner de Falco et Tommy, a souligné l’importance de la représentation LGBTQ +, y compris l’embauche d’auteurs queer, lors de la tournée d’hiver 2020 de la Television Critics Association, donc il y a espoir que la queerness de Tommy sera gérée de manière réfléchie. [Danette Chavez]

7 février

Locke & Key (Netflix)

Après une longue et sinueuse route vers la production – y compris un changement de médium, du film à la télévision -, il est enfin temps de percer les mystères de Locke & Key. La série, de Carlton Cuse et Meredith Averill, est basée sur la série de bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, lauréate d’Eisner. Des adaptations étaient auparavant en cours de développement chez Fox puis à Hulu avant que Netflix ne se connecte finalement à la vision de Cuse et Averill. Un pilote a même été abattu pour Fox en 2011, mais le réseau a décidé de ne pas le récupérer. Dans l’émission, les enfants de Locke – les frères et sœurs plus âgés Tyler (Connor Jessup) et Kinsey (Emilia Jones), et le moppet Bode (Jackson Robert Scott) – ont emménagé dans leur «maison ancestrale» après le meurtre de leur père, mais le processus de guérison est retardé par des énigmes assorties, y compris un ensemble de clés qu’ils sont et ne sont pas censés utiliser. Comme le matériel source, la série sera aux prises avec le chagrin, le concept de maison et oh oui, beaucoup de démons et d’esprits. Si Cuse et Averill plongent dans un traumatisme intergénérationnel, cela pourrait être la clé d’un autre succès au niveau de Haunting Of Hill House pour Netflix. [Danette Chavez]

Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV +)

Tout comme la façon dont la Silicon Valley a saturé l’industrie de la technologie en augmentant (à peine) l’absurdité de ce qui se passe dans les coulisses de sociétés comme Google et Facebook, Mythic Quest: Raven’s Banquet d’Apple TV + cherche à faire de même pour les jeux vidéo, même si cela semble un peu moins «arraché aux gros titres» que les PDG qui sucent le sang et le poignardage vicieux de l’émission HBO. Produit par Executive Always Sunny In à Philadelphie Rob McElhenney et Charlie Day, la série met en vedette McElhenney en tant que concepteur de jeux extrêmement obsédé qui ne se soucie pas du nombre de ses employés sur lesquels il marche si cela signifie créer l’expression ultime des médias interactifs . Ces employés incluent Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao et David Hornsby. La série est également produite par certains cadres du studio de développement de jeux réels Ubisoft, ce qui ajoute un peu d’authenticité à la folie. [Sam Barsanti]

La catégorie est… Mexico (Revry)

Pour répondre à la question déjà posée dans votre esprit, Revry est une application axée sur la programmation LGBTQ +. C’est aussi la maison d’originaux comme The Category Is …, une série d’anthologie qui documente la culture de la salle de bal dans le monde entier. La première saison de la série se déroule à Mexico, où nous obtenons un aperçu de la Maison des Mamis, une seule des maisons / familles trouvées aidant la scène de la salle de bal à s’épanouir dans CDMX. La mère de famille Mendoza est une activiste trans, qui passe une partie de son temps à s’occuper de ses élèves / enfants, des disciples enthousiastes comme Negraconda et Ponyboy. Ces docuseries internationales, déjà renouvelées pour la saison deux, exploreront la discrimination, l’identité de genre, la culture, la danse et bien sûr le drag. La charmante jeune distribution de The Category Is … Mexico en fait le complément parfait à FX’s Pose, qui sera de retour pour une troisième saison en 2020, nous l’espérons. [Danette Chavez]

11 février

Pour la vie (ABC)

Après que Just Mercy de Destin Daniel Cretton ait montré aux cinéphiles la résilience des personnes injustement prises dans le système de justice pénale, ABC’s For Life vise à donner une fois de plus la parole aux condamnés à tort. Le drame, de Hank Steinberg (Le dernier navire), est coproduit par Curtis “50 Cent” Jackson, et met en vedette Nicholas Pinnock de Top Boy dans le rôle d’Aaron, un homme chemin de fer par un procureur de district et condamné à la prison à vie. For Life est également inspiré d’une histoire réelle, celle d’Isaac Wright Jr., qui a été injustement accusé et reconnu coupable de crimes liés à la drogue en 1991. Comme Wright Jr., Aaron obtient son diplôme en droit et se met au travail en essayant de libérer d’autres innocents les hommes, malgré (ou peut-être à cause de) sa propre situation désespérée. La série met également en vedette Joy Bryant dans le rôle de Marie, l’épouse d’Aaron qui est partie chercher les pièces après son procès, et Indira Varma, qui a troqué la fantaisie de Carnival Row pour un environnement plus austère. [Danette Chavez]

14 Février

Haute fidélité (Hulu)

High Fidelity de Hulu prend le film de 2000 avec John Cusack (basé sur le roman de Nick Hornby de 1995) et déplace les paramètres régionaux de Chicago à Brooklyn, le protagoniste de l’homme à la femme. Zoë Kravitz – dont la maman, Lisa Bonet, est apparue dans l’original – entre dans le rôle de la malchanceuse propriétaire d’un magasin de disques, qui traîne principalement avec ses deux employés (les attrayants David H. Holmes et Da’Vine Joy Randolph). Les envois de scènes originales, juste avec les genres inversés ou une nouvelle chanson insérée, brouillent la ligne entre le redémarrage et le remake, mais lorsque High Fidelity dévie de l’original, il passe à la vitesse supérieure. Kravitz, si cruellement sous-utilisé dans Big Little Lies, fait une héroïne convaincante et imparfaite (tout comme Cusack, en fait). [Gwen Ihnat]

Visible: à la télévision (Apple TV +)

Dans l’espoir de faire pour la télévision ce que The Celluloid Closet a fait pour le cinéma, Visible utilise ses docuseries en cinq parties pour étudier l’histoire de la représentation LGBTQ + à la télévision, retraçant l’arc des représentations historiques à travers les décennies jusqu’à nos jours. Mais alors que Closet ne pouvait s’empêcher de se révéler un peu facile compte tenu de sa courte durée de fonctionnement, cette plongée plus profonde dans le petit écran devrait récompenser les téléspectateurs avec un regard plus robuste et pénétrant sur ce que la télévision a fait (et trop souvent non) pour représentent toute l’étendue de la sexualité dans la vie américaine. Présentant des interviews de tout le monde, de Rob Reiner à Lena Waithe, Visible cherche à rendre justice à l’ampleur et à la profondeur de son sujet, de la célèbre représentation d’un homme gay par All In The Family au tremblement de terre culturel généré par la sortie d’Ellen DeGeneres, aux représentations modernes de personnages trans comme Nia Nal de Supergirl. C’est un portrait recherché des progrès accomplis et des obstacles à surmonter. [Alex McLevy]

Utopia Falls (Hulu)

Bienvenue à New Babyl, le dernier bastion de la société que nous connaissons. Utopia Falls fait tomber le public des centaines d’années dans le futur, où 24 candidats adolescents participent à un concours annuel de musique, The Exemplar. Alors que d’autres peuvent voir cela comme une chance d’être abandonné dans une certaine renommée, Aliyah (Robyn Alomar) découvrira une culture perdue depuis longtemps appelée hip-hop, qui la guidera à travers des leçons de liberté inégalées et la fera remettre en question et défier le monde à juste titre. elle est toujours connue. Avec la musique de Kendrick Lamar, Notorious BIG, The Roots et la voix de Snoop Dogg, cet original afro-futuriste de Hulu vise à centrer l’héritage durable d’un genre fondé sur l’activisme, la politique et la demande d’une communauté à faire entendre leur voix. Comme l’esprit de la musique qu’elle canonise, Utopia Falls vise à déclencher le changement et à dire la vérité à un pouvoir sans équivoque. [Shannon Miller]

16 février

Guerre des mondes (Epix)

Nous ne sommes pas sûrs qu’une adaptation de la guerre des mondes de HG Wells puisse surpasser la diffusion radio d’Orson Welles en termes de notoriété, mais cette production Fox / Canal + veut donner d’autres itérations, y compris le film de 2005 de Steven Spielberg, une course pour leur argent. Mettant en vedette Gabriel Byrne et Elizabeth McGovern, War Of The Worlds se déroule au lendemain du premier contact avec une espèce extraterrestre, ce qui s’avère désastreux pour l’humanité – la population est décimée et les survivants sont laissés à comprendre pourquoi ces vaisseaux spatiaux extraterrestres ne sont pas venus en paix. La série a été créée en France l’automne dernier, et Epix la met aux États-Unis. Cette bande-annonce de la série de huit épisodes présente le genre de paysage ravagé et des groupes de gens déchirés qui sont partout dans des émissions post-apocalyptiques comme The Walking Dead. Il sera intéressant de voir si cette guerre des mondes reprend la critique de l’impérialisme par le roman victorien ou si elle va brouiller la métaphore de «l’invasion». [Danette Chavez]

Duncanville (Fox)

Les attentes sont élevées pour toute nouvelle série animée sur Fox: pour chaque nouveau hit comme Bob’s Burgers, il y a une douzaine de Allen Gregorys ou Son Of Zorns qui n’ont tout simplement pas réussi. Duncanville a quelques choses que ces émissions n’avaient pas, cependant, en particulier Amy Poehler et Mike et Julie Scully, qui ont tous des années et des années de bonne comédie télévisée à leur actif grâce à leur travail respectif sur Parks And Recreation et The Simpsons. La série met en vedette Poehler en tant qu’adolescent nommé Duncan qui a toujours des ennuis loufoques, ainsi que sa joyeuse mère, Annie, et bien qu’il semble que cela frappera beaucoup de rythmes de sitcom familiers comme d’autres spectacles dans Fox’s Animation Domination Canon, le gag dans cette bande-annonce d’un meurtrier caché à l’arrière d’une voiture est une blague bien sombre et ludique qui fait allusion à quelque chose d’un peu plus intelligent. [Sam Barsanti]

19 février

Année du lapin (IFC)

Peu d’acteurs sur la planète ont une meilleure compréhension de jouer des bouffons à tête de taureau, semi-psychotiques que Matt Berry, qui transplante sa tendance éprouvée à crier «FuuuUUuuck!», Puis à frapper un gars – si familier aux fans de des émissions comme Toast Of London et What We Do In The Shadows – en Angleterre victorienne pour cette importation IFC. Créée par les anciens écrivains Veep Andy Riley et Kevin Cecil, la série (initialement diffusée l’année dernière sur la chaîne britannique 4) co-met en vedette Freddie Fox et Susan Wokoma en tant que détectives juniors de l’officier supérieur ivre et vu de tout de Berry, qui gâche joyeusement son chemin d’une scène de crime à une scène de crime tout en transmettant une sagesse telle que «N’appelez pas les corps des victimes de meurtre« beaux »; ça sort comme un peu bizarre. ” [William Hughes]

21 février

Chasseurs (Amazon)

Amazon se lance dans l’entreprise anti-nazie avec le thriller d’action Hunters produit par Jordan Peele. Hunters suit une équipe hétéroclite de chasseurs nazis dans les années 1970 à New York qui ont découvert que des centaines de nazis vivent aux États-Unis et conspirent pour créer un quatrième Reich. Menés par Al Pacino, fraîchement sorti de sa première nomination aux Oscars en 27 ans, et Logan Lerman, dont Jonah sert de point d’entrée dans ce monde, les Hunters se sont donné pour mission sanglante de retrouver les nazis restants. La bande-annonce, intitulée «Psycho Killer» de Talking Heads, prévoit des rythmes thématiques familiers tirés d’histoires impliquant le vigilantisme, à savoir la moralité de la vengeance et la prise en main de la justice – l’agent Morris de Jerrika Hinton, en particulier, semble opposer le bien chaotique l’énergie des Chasseurs avec sa propre énergie légitime. Mais il est également clair que la position du spectacle est claire: «La vengeance. Est. Vertueux.” [Baraka Kaseko]

Gentefied (Netflix)

Comme Vida de Starz, Gentefied de Netflix examinera de plus près le revers des aspirations, révélant les coûts pour les individus et les communautés dans la poursuite du rêve américain. Cette dramatique à une caméra provient de Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez, qui ont adapté leur websérie 2017 du même nom. Produit par America Ferrera, Gentefied suit trois cousins ​​mexicains américains essayant de garder leurs familles ensemble et leurs entreprises à flot à Boyle Heights, un quartier embourgeoisement rapide de Los Angeles. La torsion? Les déplacés et les déplacés partagent la même culture et plusieurs langues, ajoutant une autre couche aux histoires habituelles de gentrification. Gentefied est prêt à servir des moments comiques et réconfortants dans la même mesure (parfois «cabrona» est un terme de tendresse), tout en offrant également un contexte historique important en ces temps-faits – comme un personnage nous le rappelle dans la bande-annonce, Les Mexicains et les Américains d’origine mexicaine «ont été ici, imbéciles» [Danette Chavez]

26 février

Je ne suis pas d’accord avec ça (Netflix)

Sofia Bryant, Wyatt Oleff et Sophia LillisPhoto: Netflix

Netflix ajoute une autre histoire de maturité à son catalogue en pleine croissance, cette fois du réalisateur de The End Of The F *** ing World Jonathan Entwistle et des producteurs de Stranger Things. Basé sur la série de romans graphiques de Charles Forsman, I Am Not Okay With This suit Sydney (dépeinte par It’s Sophia Lillis), une adolescente naviguant dans les hauts et les bas du lycée tout en traitant de sa sexualité naissante, de sa famille en deuil et de sa superpuissance récemment découverte. La série de sept épisodes mettra également en vedette Wyatt Oleff, la co-vedette de Lillis It, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong et Richard Ellis. L’histoire d’origine semble combiner le charme et la maladresse de l’éducation sexuelle avec le flair surnaturel de Stranger Things. [Angelica Cataldo]

27 février

Altered Carbon, saison deux

Il peut sembler étrange de trouver le mystère du meurtre cyberpunk de Netflix sur cette liste, avec la première saison diffusée il y a plus de deux ans, ce qui en fait un étrange retour. Mais le spectacle de la créatrice Laeta Kalogridis fait peau neuve: le rôle principal du mercenaire renaissant devenu révolutionnaire devenu détective privé Takeshi Kovacs est passé de Joel Kinnaman à Anthony Mackie. Pour ceux qui ont sauté la première saison inégale mais visuellement hypnotisante (apparemment la première saison de télévision la plus chère jamais réalisée), la prémisse de base est à la fois simple et vertigineusement compliquée: des centaines d’années à l’avenir, l’humanité a la capacité de télécharger nos consciences dans de nouveaux corps appelés «manches», créant un potentiel de vie éternelle, mais comme c’est presque toujours le cas, les riches contrôlent tout. Netflix n’a pas encore publié de séquences, mais étant donné le long délai entre les saisons, il y a de bonnes chances que les téléspectateurs puissent se connecter comme s’il s’agissait d’une nouvelle série – de nouveaux Kovacs, une nouvelle émission. [Alex McLevy]

Spectacles de retour

Brooklyn Nine-Nine, saison sept; The Sinner, saison trois (2/6); High Maintenance, saison quatre (2/7); Homeland, saison huit (2/9); Survivor, saison 40 (2/12); Outlander, saison cinq (2/16); Star Wars: The Clone Wars, saison sept (2/21); Better Call Saul, saison cinq (2/23); RuPaul’s Drag Race, saison 12 (2/28)

.