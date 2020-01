2020 est une année critique pour PUBG en tant qu’esport selon les joueurs professionnels

Keiron “Scoom” Prescott, joueur d’e-sport de Playerunknown’s Battlegrounds, a affirmé que cette année était un moment décisif pour la scène pro-gaming de la bataille royale.

S’adressant à The Loadout, le joueur a insisté sur le fait que le changement dans la structure compétitive du jeu signifiait que 2019 était une année perdue, alors qu’il aurait dû être utilisé pour développer davantage PUBG en tant qu’esport.

“PUBG aurait dû garder la même structure qu’il y avait en 2018, qui était un circuit ouvert dans lequel vous vous qualifiez et c’était un tournoi tous les deux mois”, a déclaré Prescott.

“Je pense que c’est beaucoup plus attrayant pour les téléspectateurs.”

Prescott a ajouté: «Je crois toujours que PUBG est la bataille royale la plus équilibrée et la plus divertissante qui soit.

«Je crois vraiment que les esports Battle Royale sont bons et peuvent continuer à l’être à l’avenir, mais cela revient aux développeurs à la fin de la journée. S’ils font du bon travail en termes de communication et de marketing, cela a un avenir. »

Prescott a déjà joué pour Team Liquid, mais il a quitté l’équipe à la fin de 2018 pour rejoindre Team Reciprocity. Actuellement, son avenir dans l’esport reste incertain car Rec ne prend plus en charge les champs de bataille de Playerunknown.

“Lorsque Rec a signé avec PUBG, c’était dans un bien meilleur endroit pour être franc”, a déclaré Prescott.

“L’IGP a été un grand succès et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils étaient intéressés. Ils m’ont contacté, nous avons formé l’équipe, puis ils ont annoncé la structure de la ligue qui s’alignait beaucoup avec les objectifs de Rec.

“Ils aiment cette structure parce qu’elle est plus avantageuse et stable pour les organisations. Donc, à la fin, Rec ne sentait plus PUBG aligné avec eux et je suis entièrement d’accord avec eux.”

La semaine dernière, il a été annoncé qu’une nouvelle carte allait arriver à la bataille royale. En décembre 2019, le créateur de PUBG Brendan “Playerunknown” Greene a annoncé une nouvelle adresse IP connue sous le nom de Prologue. Il a depuis confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une suite à son jeu à succès.