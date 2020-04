2120 MARS: Project Colonies – Mystère et action pour Nintendo Switch

Nous allons à la «Planète rouge» dans Ninteno Switch. QUByte a annoncé que lancera 2120 MARS: Projet Colonies dans “l’hybride”. Un jeu d’action-aventure et de défilement latéral en 2.5D, qui nous présente un mystère dans le plus pur style des thrillers de science-fiction les plus puissants.

2120 MARS: Project Colonies – Un appel de détresse

Le titre nous place au XXIIe siècle. La technologie permet des voyages habités (contrairement à ce qui se passe actuellement) vers les planètes voisines. L’objectif est clair: coloniser. L’ONU a proposé une série de missions visant à réaliser la colonisation des planètes les plus proches de la Terre: Mars, Vénus et Jupiter. Cependant, après plusieurs semaines sans réponse, La colonie de Mars envoie un signal de détresse dont la réponse, par l’ONU, sera d’envoyer une équipe de marines d’élite “améliorés”, dirigée par le Colonel Anna “Charlotte” droite, et dont la mission est de découvrir ce qui s’est passé. Cependant, à son arrivée, le navire reçoit une attaque qui laisse un colonel droit seul et blessé, qui s’efforcera de découvrir la vérité derrière les événements de la colonie.

Une approche saisissante dont le mystère s’étend également aux informations sur le jeu lui-même, qui est aujourd’hui peu. Que pensez-vous

