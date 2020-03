22 jeux vidéo parfaits pour faire un marathon et ne pas quitter la maison à cause du coronavirus

Tout vous invite à rester à la maison, non? Soyez responsable et restez avec tous ces jeux vidéo en vous faisant compagnie.

La responsabilité vous invite à ne pas quitter la maison à ces dates, nous avons tout clair. Cependant, vous ne devez pas vous ennuyer à la maison. DansJeux 3DNous avons préparé une liste de jeux vidéo de longue durée avec lesquels il n’y aura pas de place pour le monotone dans les prochaines dates même si vous ne pouvez pas marcher dans la rue. Des jeux vidéo de tous types et couleurs, mais qui ont un dénominateur commun: tous sont non seulement très bons, mais aussibeaucoup d’heuresgrand divertissement à vous offrir. Évidemment, nous ignorons les MMO, vous savez qu’ils ont tous des heures et des heures de contenu à vous offrir.

Ici, nous présentons un index avec jusqu’à22 jeux vidéopour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec des liens pour que vous puissiez les faire numériquement par téléchargement (ne soyez pas irresponsable, et ne faites pas sortir le messager de la maison si ce n’est pour quelque chose d’essentiel). Des titres qui feront passer ces dates turbulentes en un clin d’œil. Enfermez-vous avec eux!

Assassin’s Creed Odyssey[PC, PS4, XOne]

Durée: 40 heures (histoire principale)

Situé dans la Grèce antique, Assassin’s Creed Odyssey est un autre de ces jeux “dévorer le temps libre”. Avec la liberté d’aller avec un navire d’ici à là vivre de grandes aventures, le jeu vidéo Ubisoft est capable de nous donner certains des moments d’action les plus excitants qui profitent de nombreuses améliorations que la saga a reçues avec le fantastique Assassin’s Creed Origins et ses système de combat renouvelé. Exploration, combat et grandes aventures sont les clés d’un jeu qui surprend également par sa belle section audiovisuelle.

Borderlands 3[PC, PS4, XOne]

Durée: 22 heures (histoire principale)

L’un des tireurs de butin les plus recommandés du moment, sinon le plus. Le Borderlands 3 amusant et frénétique nous propose d’affronter des centaines d’ennemis plus fous les uns que les autres avec un vaste arsenal d’armes à feu. C’est un jeu d’action rapide, avec des scènes folles qui vous feront rire aux éclats, surtout si vous partagez des aventures avec des amis.

Call of Duty Warzone[PC, PS4, XOne]

Durée: Incalculable

La bataille royale de Modern Warfare vient de sortir avec un grand succès en raison de son engagement à jouer gratuitement. Un jeu d’action puissant qui promet d’étendre votre guerre très bientôt avec jusqu’à 200 joueurs sur le champ de bataille. PUBG, Fortnite ou Apex Legends seront toujours là, mais comme c’est nouveau, pourquoi ne pas profiter de ces jours pour y jouer?

Échouement de la mort[PS4]

Durée: 40 heures (histoire principale)

Loin de Konami, le toujours stimulant Hideo Kojima nous donne l’opportunité d’affronter un monde post-apocalyptique sous un tout nouveau jour, reléguant au second plan les batailles – il y en a – au profit de l’exploration. Mais la meilleure chose à propos de Death Stranding est la façon dont il décrit son action, accordant une importance primordiale au même acte de traverser ses États-Unis désolés mais magnifiques. Tout est important dans ce jeu vidéo du créateur de Metal Gear: de l’équipement avec lequel vous marchez, au poids que vous portez sur le dos, en passant par l’état de santé du protagoniste. Une belle aventure qui sait aussi évoluer avec son histoire.

Disque Elysium[PC]

Durée: 20 heures (histoire principale)

L’un des meilleurs RPG de ces dernières années. Disco Elysium est une aventure RPG atypique; un jeu qui met de côté les combats pour vous faire vivre une histoire que vous écrivez vous-même à chaque petite décision que vous prenez. La grandeur de ce RPG, pour l’instant uniquement en anglais, est qu’il a un récit de haut niveau, qui est combiné avec d’autres grands détails tels que la personnalisation de votre protagoniste, ou les conversations folles qu’il aura lui-même avec les multiples personnalités qui pullulent ta tête.

Dragon Ball Z Kakarot[PC, PS4, XOne]

Durée: 30 heures (histoire principale)

Le RPG Dragon Ball nous donne l’occasion de revivre certaines des scènes les plus emblématiques de ce manganime mythique, incarnant certains de ses personnages les plus connus de la série Akira Toriyama. Développé par Cyberconnect2, Dragon Ball Z Kakarot combine l’exploration avec des combats passionnants contre des méchants comme Cell, Frieza ou Boo, en utilisant des éléments du rôle afin que vous puissiez personnaliser le style de combat de Goku et compagnie à votre guise.

Rêves[PS4]

Durée: Incalculable

Il vient de sortir sur PS4, et bien que son aventure principale ne soit pas particulièrement longue, la grande chose à propos de Dreams est que de jour en jour, vous trouvez de nouvelles créations de joueurs du monde entier, qui ont réussi à profiter des outils d’édition de ce Jeu de molécules moléculaires. Et puis, bien sûr, vous pouvez toujours passer des heures à perfectionner votre technique, pour être aussi l’un des nombreux créateurs.

Fire Emblem: Trois maisons[Switch]

Durée: 48 heures (histoire principale)

L’une des plus anciennes sagas de Nintendo qui est revenue par la porte d’entrée, avec une autre grande aventure en RPG et stratégie au tour par tour avec des dizaines d’heures de contenu à venir. Il y a trois histoires, trois campagnes pour profiter de connaître tous les secrets d’un jeu vidéo qui, au-delà de ses batailles tactiques traditionnelles, introduit des éléments aussi intéressants que El Monasterio, où nous profiterons d’un style de jeu plus proche des aventures conversationnelles, avec beaucoup de décisions qui affecteront le cours de l’histoire dans les dernières étapes de l’aventure.

GTA V[PC, PS4, XOne…]

Durée: 31 heures (histoire principale) + GTA Online

Que ce soit axé sur l’histoire de Grand Theft Auto V, ou profiter de sa facette multijoueur dans GTA Online, c’est l’une des meilleures options pour passer des heures et des heures à s’amuser avec l’un des grands bacs à sable d’aujourd’hui. C’est un jeu énorme, avec des dizaines d’activités supplémentaires à faire tout en explorant la région de Los Santos. Peu d’exemples sont meilleurs que ce jeu Rockstar pour le démontrer.

Halo: la collection Master Chief[PC, Xbox One]

Durée: Incalculable

Rien de mieux que de profiter de certains des meilleurs jeux de la saga Halo, du début à la fin, en profitant de sa coopération et de son aspect multijoueur. Et rien de mieux que de le faire avec Halo: The Master Chief Collection qui est inclus dans le Xbox Game Pass sur PC et Xbox One. Les utilisateurs de PC, c’est-à-dire, n’ont pour l’instant que l’accès aux mythiques Halo et Halo: Reach; mais encore, il y a de nombreuses heures de pur divertissement.

Kingdom Hearts 3[PS4, XOne]

Durée: 30 heures (histoire principale)

La clôture d’une grande et quelque peu compliquée histoire qui se démarque par sa belle section visuelle et la façon dont elle combine les différents univers Disney, formant une aventure d’action et de rôle qui sait bouger et qui parvient à surprendre avec bon nombre de ses scènes de combat. Bien qu’il y ait une grande division d’opinions autour de ce jeu vidéo Square Enix, c’est une bonne occasion de tomber amoureux de son univers fantastique coloré et magique.

Chemin de l’exil[PC, PS4, XOne]

Durée: 25 heures (histoire principale) + Multijoueur

Avec sa suite annoncée précédemment, le chemin addictif de l’exil continue de recevoir de nouveaux contenus afin que les fans de cette aventure Diablo d’action-RPG n’aient jamais une seconde de répit. Affrontez des créatures cauchemardesques sombres et redoutables dans ce puissant RPG d’action qui mise sur le jeu gratuit. Comme toujours, si vous jouez avec des amis, mieux que mieux.

Red Dead Redemption 2[PC, PS4, XOne]

Durée: 47 heures (histoire principale) + Red Dead Online

La grande aventure d’Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 fait partie de ces voyages qui valent la peine d’être vécus. Excitant dans son action, avec une bonne ambiance et une de ces histoires qui laissent sa marque, le jeu vidéo Rockstar vous transporte dans le Far West comme peu d’autres le font, vous faisant faire partie de la bande de hors-la-loi de jour en jour dans un monde virtuel si spectaculaire que vous ne voulez pas l’abandonner.

Mer de voleurs[PC, Xbox One]

Durée: Incalculable

La grande aventure de pirate de Rare; un jeu vidéo pour profiter avec des amis de faire des choses folles en haute mer. Il y a peu de propositions multijoueurs plus amusantes que cela: rechercher des coffres au trésor, prendre d’assaut les navires d’autres joueurs pour voler leurs boutons, ou affronter des hordes de squelettes et Kraken lui-même pour célébrer plus tard avec style avec du grog et de la bonne musique. Et la meilleure chose est qu’il est disponible sur le Xbox Game Pass, il ne sera donc pas difficile de trouver des boucaniers qui se joignent à votre combat.

État de délabrement 2[PC, XOne]

Durée: Incalculable

State of Decay 2 était déjà un jeu vidéo en soi auquel vous pourriez consacrer des heures et des heures de votre vie, et avec cette édition Juggernaut, vous apprécierez toujours plus cette aventure de survie de zombies difficile. Non seulement il apporte des améliorations graphiques à la Xbox One et au PC, mais il introduit également de nombreuses améliorations et de nouveaux contenus, avec toute une région supplémentaire appelée Providence Ridge pour combattre les hordes de morts-vivants. Si vous avez le jeu d’origine, il sera mis à jour gratuitement et si vous êtes abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez y jouer sans avoir à l’acheter. Le résultat final est le même: du plaisir pendant un moment!

La division 2[PC, PS4, XOne]

Durée: Incalculable

Parcourez les rues d’un Washington DC ravagé par une pandémie, et maintenant aussi celles de New York lui-même grâce à l’expansion de Warlords of New York, dans The Division 2, l’un des meilleurs tireurs de butin sur le marché. Le jeu vidéo Ubisoft Massive se distingue par sa grande mise en scène et l’excitation de ses tournages, avec des dizaines d’heures de jeu à venir.

The Elder Scrolls V: Skyrim[PC, PS4, XOne, Switch]

Durée: 34 heures (histoire principale)

Toute excuse est bonne pour revenir dans le monde de Skyrim, alors que ce soit sur PC ou sur consoles, le Bethesda RPG est l’une des meilleures options pour passer des heures et des heures à vivre de grandes aventures; écrire votre propre histoire sur la base de décisions et d’actes héroïques. Vous décidez de la voie à suivre dans cette aventure de jeu de rôle qui est déjà en passe de tourner ses dix ans.

La légende de Zelda: le souffle de la nature[Switch]

Durée: 50 heures (histoire principale)

Cela fait trois ans que The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été présenté sur Nintendo Switch et Wii U, et à ce jour, il est toujours aussi incroyable qu’il l’était à l’époque. Les heures passent quand vous visitez le magnifique Hyrule qui recrée ce jeu vidéo Nintendo, dans lequel il y a tellement de choses à faire et dans lequel vous avez tellement de liberté d’action, qu’il n’y a pas de meilleure option pour vous déconnecter au jour le jour.

The Witcher 3: Wild Hunt[PC, PS4, XOne, Switch]

Durée: 51 heures (histoire principale)

Si vous ne l’avez pas déjà fait et que vous avez découvert l’univers The Witcher avec la série Netflix, c’est votre meilleure chance de profiter du grand The Witcher 3. L’aventure de jeu de rôle des auteurs de Cyberpunk 2077 a les ingrédients nécessaires pour vous coincer sur le PC et la console pendant de très nombreuses heures, tout en profitant d’une histoire passionnante dans la peau de Geralt de Rivia.

Total War: Three Kingdoms[PC]

Durée: 35 heures (mode campagne) + Multijoueur

Si la stratégie est votre truc, Total War: Three Kingdoms by Creative Assembly est l’un de ces jeux auxquels vous pouvez consacrer des dizaines d’heures et continuer à découvrir de nouvelles façons de faire face à son action; plus de batailles à mener et de nouvelles stratégies pour vaincre vos ennemis, même sans prendre les armes. L’un des meilleurs jeux de stratégie de ces dernières années, combinant magistralement le combat en temps réel avec la gestion d’un grand empire.

Hôpital de Two Point[PC, PS4, XOne y Switch]

Durée: 31 heures (histoire principale)

Il vient de sortir sur la console après son expérience réussie sur PC, et de nombreux enfants profitent déjà du plaisir de Two Point Hospital, un jeu vidéo de gestion qui propose de construire et de gérer un hôpital imitant le style du mythique Theme Hospital. Avec des dizaines de maladies folles et des situations de jeu très amusantes, c’est un autre de ces titres de stratégie qui attirent comme peu d’autres. Une fois que vous commencez à jouer, vous ne voulez pas vous arrêter.

Yakuza 0[PC, PS4, XOne]

Durée: 31 heures (histoire principale)

La saga Yakuza est synonyme d’heures et d’heures de pur divertissement. Il a récemment été publié sur Xbox One avec l’un de ses derniers épisodes, le puissant Yakuza 0, et la meilleure chose est que vous l’avez disponible sur le Xbox Game Pass sur Xbox One et PC. Découvrez son histoire folle de la pègre japonaise dans les années 80, parcourant les rues de Tokyo et d’Osaka dans la peau de personnages comme Kazuma Kiryu et Goro Majima.

Autres jeux vidéo à considérerN’oubliez pas qu’aujourd’hui, il y a de plus en plus de possibilités d’avoir accès à de nombreux jeux vidéo, soit par le biais d’essais gratuits le week-end, soit avec les différents services d’abonnement proposés par les différentes plateformes. Ci-dessous, vous pouvez jeter un oeil à quelques alternatives pour les dates à venir.

De plus, vous pouvez également consulter ici d’autres contenus liés aux jeux vidéo sur les plateformes de streaming pour en profiter sur votre téléviseur.

En savoir plus sur: Coronavirus.

