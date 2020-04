26% des collaborateurs de CD Projekt sont des femmes, 21% des étrangers

Par Sherif Saed,

Vendredi 10 avril 2020 13:03 GMT

Cyberpunk 2077 et l’éditeur Witcher CD Projekt ont partagé des données intéressantes sur son personnel.

Dans le cadre d’un appel à résultats pour l’année 2019, CD Projekt a fait le point sur ses efforts en matière de diversité pour la main-d’œuvre et a révélé la répartition par nationalité et par âge de ses travailleurs.

Fin 2019, CDP comptait 1044 collaborateurs (+ 18% sur un an). Cela inclut CD Projekt Red, GOG et tous les autres studios appartenant à la société polonaise. 21% de l’ensemble du personnel sont des étrangers, originaires de 44 pays différents.

La répartition par sexe n’est pas grande, avec seulement 26% du personnel total composé de femmes. Pour CD Projekt Red en particulier, cela représente 640 hommes et 232 femmes. Pour GOG, c’est 130 hommes et 42 femmes. La répartition s’est améliorée au cours de 2019, et CD Projekt dit qu’elle est bien au-dessus de la moyenne nationale de seulement 15,5%.

L’entreprise ne compte que quatre employés handicapés, mais affirme que ses bureaux sont équipés pour répondre aux besoins spécifiques de ces membres. En ce qui concerne l’âge du personnel, 30 à 39 ans semble être le plus courant avec 51%, suivi de 20 à 29 ans à 42%, ce qui donne une moyenne de 31 ans.

CD Projekt a également révélé d’autres statistiques intéressantes sur ses jeux dans le cadre de la même conférence, comme la façon dont The Witcher 3 a vendu presque autant d’exemplaires en 2019 qu’au lancement. Le développeur a également déclaré que Cyberpunk 2077 verrait environ le même volume de DLC que The Witcher 3.

Merci, Gamespot.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission.

