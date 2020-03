2K annonce le nouveau contenu original ‘Empire of Tomorrow’ pour WWE 2K20

2K et WWE ont annoncé un tout nouveau contenu original pour WWE 2K20 intitulé «Empire of Tomorrow», avec de nouveaux costumes pour les lutteurs et les lieux. Voici un communiqué de presse:

BIENVENUE SUR EMPIRE OF TOMORROW: DLC ORIGINAL FINAL WWE 2K20 DE WWE 2K20

Dans la future ville baignée de néons de Neo-Osaka, les pirates, les androïdes et les chasseurs de robots parcourent les rues, le tout sous l’œil vigilant de la toute puissante Autorité Megacorp. Bienvenue dans Empire of Tomorrow, le quatrième et dernier DLC WWE 2K20 Originals disponible dans le cadre du WWE 2K20 Backstage Pass – inclus dans chaque copie de WWE 2K20 Deluxe et SmackDown! Éditions du 20e anniversaire.

ORIGINAUX WWE 2K20: EMPIRE DE DEMAIN CONTENU DE LUTTE

NOUVELLE VITRINE

L’histoire d’Empire of Tomorrow suit Asuka, un hacker légendaire en fuite depuis les griffes d’Autority Megacorp. La présidente Alexa Bliss, directrice d’Autorité Megacorp, a proposé à Asuka et à son équipage un accord: restituer les données volées et faire nettoyer leur casier judiciaire.

L’accord va de côté lorsque Alexa refuse de tenir sa fin du marché, et l’équipage d’Asuka n’a d’autre choix que de se défendre contre l’assaut de l’Autorité des systèmes de sécurité de haute technologie.

NOUVELLES TOURS D’HISTOIRE

“On the Hunt” – “Robot Hunter Miz” est chargé de trouver et de capturer un groupe de robots défectueux. Le seul problème est qu’ils ressemblent et agissent comme des humains.

«Dysfonctionnement détecté» – «Robot Hunter Keith Lee» est le partenaire de The Miz. Comme Miz, Lee est chargé de traquer les bots renégats, mais il commence à se rendre compte qu’il est plus similaire aux bots qu’il ne le pensait.

«Neo-Osaka Security Corporation» – «Hacker Johnny Gargano» est membre de l’équipage d’Asuka. L’autorité Megacorp a déclenché une nouvelle série de robots de sécurité dans les rues, et ils terrorisent les civils. Johnny a un plan risqué: reprogrammer les bots pour voir uniquement ce que Johnny veut qu’ils voient, mais pour ce faire, il devra d’abord les maîtriser.

«Heist of the Millennium» – «Hacker Io Shirai» est sur le point d’infiltrer le système de sécurité le plus dur de la planète: Authority Megacorp. Son objectif: voler un cache de données impératif aux plans de l’Autorité et le rendre à l’équipage. Io volera-t-elle et ramènera-t-elle la cache avec succès, ou la vendra-t-elle sur le marché noir et s’enrichira-t-elle?

NOUVEAUX PERSONNAGES SUPERSTAR DE LA WWE

Hacker Asuka

Présidente Bliss

A-Mech-Sa Bliss

Daemon Sonya Deville

CyberNaomi

Anti-Virus Carmella

N14-J4X

Hacker Johnny Gargano

DEUX NOUVELLES ARÈNES

Le mainframe

District de Neo-Osaka 4

ET PLUS

Nouvelles pièces à thème Superstar

Nouvelle voix off et commentaire

Nouvelles pièces thématiques Créer une arène

Nouvelles armes thématiques

Si vous optez pour WWE 2K20 Deluxe ou Collector’s Edition, vous aurez également accès à l’ensemble complet des packs de contenu téléchargeables WWE 2K20 Originals, notamment Bump in the Night, Wasteland Wanderers, Southpaw Regional Wrestling et Empire of Tomorrow. Southpaw Regional Wrestling est également inclus dans le pack DLC WWE 2K20 Backstage Pass.