2K confirme l’arrivée de BioShock, XCOM 2 et Borderlands sur Switch

Le 29 mai est un jour que les fans de Nintendo ont déjà marqué sur le calendrier pendant quelques minutes lorsqu’il a été confirmé dans la dernière Nintendo Direct Mini que Xenoblade Chronicles Definitive Edition arrivera avec son édition spéciale le même jour. Mais ce n’est pas le seul jeu à sortir ce jour-là. Loin de se présenter, 2K a décidé que cette journée était la meilleure pour arriver avec toute son artillerie de jeu sur Nintendo Switch. Le dernier vendredi de mai, ils sortiront également sur BioShock: The Collection, XCOM 2 Collection et Borderlands Legendary Collection. Il n’y a rien!

BioShock; La Collection, la Collection XCOM 2 et la Collection Légendaire Borderlands arrivent sur Nintendo Switch

BioShock: la collection comprendra BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite. Les trois jeux rassembleront tout leur contenu téléchargeable dans le même package. Le premier opus plus le contenu téléchargeable comprend 10 épisodes du documentaire “Imagining BioShock” où Ken Levine et Shawn Robertson racontent comment c’était de créer le jeu et l’univers de celui-ci. Quelle est probablement la trilogie de tireurs narratifs la plus importante de la dernière génération est sur le point de plonger (ou survoler, hehe) sur Nintendo Switch. De la ville mythique de Rapture, avec ses Big Daddys, Little Sisters et THE MAN ™ Andrew Ryan aux nuages, les tirs sur Mansalvas et Elizabeth. Tout ce qui définit Bioshock sera sur Nintendo Switch.

La partie laide de tout cela est que les trois jeux ne tiennent pas sur la carte de jeu de 16 gigaoctets que nous trouverons dans la boîte. Seuls les actes initiaux de BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition y seront inclus. Tout le contenu ultérieur des histoires et des accessoires devra être téléchargé. Pour le moment, nous attendons que 2K annonce les détails techniques du titre.

Pour sa part Collection XCOM 2 comprend le jeu de base, pack de quatre contenus téléchargeables (“Pack Guerrier de la Résistance”, “Sons of Anarchy”, “Alien Hunters” et “The Last Gift of Shen) et XCOM 2: l’extension War of the Chosen. Quelle meilleure façon d’empêcher les extraterrestres de conquérir la Terre que de le faire avec tout le contenu du jeu? Ce jeu de stratégie au tour par tour arrive sur Nintendo Switch dans une cartouche de 8 gigaoctets qui comprend seulement deux missions en jeu, devant télécharger le reste du jeu. À partir de 2K, ils avertissent que le téléchargement total n’occupera pas plus de 24 gigaoctets. Heureusement!

Enfin et surtout, celui que je considère personnellement comme le joyau de la couronne de ces publicités: le Borderlands Legendary Collection. Un pack qui comprend Borderlands: Édition Jeu de l’année, Borderlands 2 et Borderlands: The Presecuel. Les trois jeux qui ont défini le genre de tireur de looter avec des touches RPG veulent que vous vous réunissiez avec une autre personne en mode écran partagé, ou avec trois autres en ligne, pour dévaster Pandora et sa lune et piller tous les repaires des salauds les plus forts et difficile de chercher les meilleurs bottillons pendant que vous vous séparez de l’humour absurde et hooligan. Et tout cela est cool mais, comme vous l’avez peut-être deviné, tout n’est pas dans la cartouche.

Pour commencer, la boîte apportera une cartouche de 8 gigaoctets uniquement avec Borderlands: Game of the Year Edition, nécessitant un téléchargement supplémentaire de 6,6 gigaoctets pour ses quatre extensions. Borderlands 2 et Borderlands: The Presecuel devront être téléchargés dans leur intégralité et peseront au total 35 gigaoctets. Heureusement, bien qu’ils ne l’indiquent dans le titre avec aucune béquille, ces deux jeux auront tout leur contenu téléchargeable.

Voir aussi

Aucun détail technique sur la résolution ou la fréquence d’images n’a été fourni, mais cela me donne à penser que nous allons être plus proches des versions de Playstation 3 et Xbox 360 que des versions de la génération actuelle. Espérons qu’au moins 60 images par seconde soient atteintes.

Chacune de ces collections sera mise en vente le 29 mai pour 49,99 €, plus le coût de la carte mémoire que vous souhaitez mettre sur votre Nintendo Switch, car elle sera nécessaire.

Source: Communiqué de presse de 2K Games Spain

Source 2

Connexes