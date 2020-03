2K fait équipe avec la NFL pour plusieurs nouveaux jeux

Le géant américain de l’édition 2K Games a annoncé un partenariat avec l’organisation de football américaine NFL.

Dans un communiqué de presse de la société mère Take-Two, il a été révélé que les deux sociétés s’associent pour plusieurs nouveaux jeux vidéo. Le premier d’entre eux devrait être publié en 2021, bien qu’il ne soit pas encore révélé quel développeur gère le projet.

2K avait précédemment publié des titres de football américain entre 1999 et 2004 avec la série NFL 2K. Aucun chiffre n’a encore été chiffré sur cette nouvelle donne.

“La NFL est l’une des marques de sport les plus performantes au monde, connue pour créer un divertissement incroyable pour les fans”, a déclaré le président de 2K, David Ismailer (photo).

“Nous sommes ravis de reprendre les affaires avec la NFL dans un partenariat qui couvrira plusieurs jeux vidéo axés sur des expériences amusantes, abordables et sociales. Il est passionnant de réunir l’expertise de 2K dans la création de jeux sportifs primés avec le statut reconnu de la NFL en tant qu’organisation de divertissement et de sport de classe mondiale. “

Le vice-président directeur des produits de consommation à la NFL Joe Ruggiero a ajouté: «Étendre la présence de la NFL dans le monde du jeu est devenu un objectif pour la Ligue alors que nous cherchons à développer la prochaine génération de notre base de fans et raviver notre partenariat avec 2K était une étape naturelle dans cet effort. 2K est un leader mondial des jeux vidéo de sport, avec une expérience éprouvée dans la création de meilleurs jeux et des jeux primés et nous sommes impatients de partager plus sur les projets sur lesquels nous travaillons avec eux à l’avenir. »

Ce n’est que la dernière grande nouvelle qui sort de 2K, après l’ouverture d’un nouveau studio dans la Silicon Valley appelé 31st Union et un nouveau développeur axé sur le BioShock IP dans Cloud Chamber.