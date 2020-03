2K Games est le dernier éditeur à supprimer ses jeux du service de streaming de Nvidia

Borderlands 3 n’est qu’un des nombreux jeux supprimés de GeForce Now. Capture d’écran: 2K Games / Gearbox

Le mois dernier, le service de streaming de jeux de Nvidia, GeForce Now, est sorti officiellement de la version bêta. Et depuis, de nombreux éditeurs ont retiré leurs jeux du service. Activision Blizzard, Bethesda et Hinterland Games ont déjà retiré des titres du service. Maintenant, Nivida confirme que 2K Games est également sorti.

La nouvelle est intervenue hier via un court message sur les forums officiels de Nvidia. “Par demande d’éditeur, veuillez noter que les titres 2K Games seront supprimés de GeForce NOW aujourd’hui”, a expliqué un représentant de Nvidia. Ils ont également déclaré qu’ils travailleraient avec des jeux 2K pour récupérer les jeux supprimés à l’avenir.

La liste complète des jeux dont 2K Games a demandé la suppression de GeForce Now comprend des titres comme Borderlands, Bioshock Infinite, XCOM 2, Civilization V et Mafia III.

GeForce Now a commencé en 2013 en tant que service permettant aux joueurs de diffuser des jeux PC sur leurs boîtiers TV Nvidia Shield. En 2017, le service s’est étendu pour permettre aux joueurs de diffuser des jeux sur leur PC, contrairement à ce que proposent actuellement Google Stadia et XCloud de Microsoft. La différence avec GeForce Now est que les joueurs peuvent diffuser des jeux qu’ils possèdent déjà en utilisant le service, ce qui coûte 5 $ par mois.

Mais la liste des jeux qui fonctionnent avec GeForce Now devient de plus en plus petite à mesure que de plus en plus d’éditeurs suppriment leurs jeux du service de streaming.

