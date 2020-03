2K Games et la NFL joueront à nouveau des matchs de football

Les fans de football américain et de jeux vidéo apprécient la série Madden depuis des années par Electronic Arts. Cependant, 2K Games a également fait des titres de ce sport, mais a cessé de les développer pendant un certain temps.

De façon inattendue, cette situation va changer dans les mois à venir, car 2K Games a confirmé son alliance avec la NFL pour créer divers titres sportifs. Ce projet se concentrera sur les matchs de football sans éléments de simulation, ils seront donc différents de Madden.

2K Games jouera à nouveau à des matchs de football

À travers une déclaration, 2K Games a expliqué que le premier lancement de cette nouvelle initiative arrivera en 2021. Actuellement, plusieurs des projets sont à un stade précoce de développement.

“La NFL est l’une des marques de sport les plus prospères au monde, connue pour créer des divertissements incroyables pour les fans. Nous sommes ravis de retourner travailler avec la NFL dans un partenariat qui englobera plusieurs jeux vidéo axés sur des expériences amusantes, accessibles et sociales”. a commenté David Ismailer, président de 2K Games.

Pour sa part, Joe Ruggiero, vice-président des produits de la NFL, était enthousiasmé par ce nouvel accord, car il contribuera à étendre la présence de la NFL. “2K est un leader mondial des jeux vidéo de sport, avec une expérience éprouvée dans la création des meilleurs jeux primés de sa catégorie, et nous espérons partager plus sur les projets sur lesquels nous travaillons à l’avenir”, a déclaré le manager.

Cet accord sera important pour les deux parties, mais il aidera certainement 2K Games à avoir une plus grande présence dans l’industrie. Ismailer a expliqué qu’ils augmenteront leur offre de titres sportifs tout en développant de nouvelles franchises.

EA répond à l’alliance 2K et à la NFL

Peu de temps après la publication de la nouvelle, Electronic Arts a publié une déclaration pour discuter de sa relation avec la NFL. Le développeur a déclaré qu’EA Sports continuera d’être le distributeur exclusif des jeux de simulation NFL.

De plus, leurs accords avec l’agence sportive resteront intacts. EA a précisé que son alliance avec la NFL n’empêche pas le lancement d’autres titres de football sans éléments de simulation, une caractéristique qui distingue Madden des jeux de sport de type arcade.

«Nos accords ont toujours permis le développement non exclusif de jeux sans simulation sur plusieurs plateformes. Notre engagement envers les fans de la NFL, qui couvre près de 30 ans, n’a jamais été aussi fort, et nous connaissons notre plus grande année jusqu’à présent », a déclaré Electronic Arts.

