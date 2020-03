2K quitte la GeForce de Nvidia maintenant

Un autre éditeur abandonne le rival de Google Stadia. (Crédit: Nvidia)

2K quitte le service de streaming de Nvidia, GeForce Now. Il en résulte que les utilisateurs ne peuvent pas utiliser le service pour jouer à des jeux comme Borderlands, Bioshock et Civilization.

“Par demande d’éditeur, veuillez noter que les titres 2K Games seront supprimés de GeForce Now aujourd’hui”, a annoncé Nvidia dans un message sur le forum. “Nous travaillons avec 2K Games pour réactiver leurs jeux à l’avenir.”

2K n’est pas le premier éditeur à abandonner le service de Nvidia, qui a quitté la période d’essai le 4 février. Activision et Bethesda sont tous deux partis, le développeur de Fallout et Elder Scrolls ne laissant aucun commentaire pour qu’il quitte GeForce Now. Activision n’a jamais donné l’autorisation complète après la période bêta d’avoir leurs jeux sur le service, ce qui a entraîné l’abandon du nouveau service de jeu.

GeForce Now correspond aux offres de Google Stadia car il rassemble votre bibliothèque PC entre les détaillants pour permettre aux joueurs de jouer sur n’importe quel appareil, que ce soit votre PC ou votre smartphone.

L’inscription a deux niveaux. La première est une session d’une heure gratuite où vous pouvez vous recharger pour une autre heure de jeu gratuite. L’édition du fondateur coûte 4,99 $ par mois, les trois premiers étant gratuits. Les utilisateurs ont la priorité sur les serveurs, des améliorations comme le lancer de rayons et des sessions plus longues. De même, l’option payante de Stadia est de 9,99 $ par mois.

Que pensez-vous des éditeurs qui quittent systématiquement GeForce Now? Si vous utilisez le service, faites-nous savoir comment vous l’aimez. Pour tout commentaire sur cette histoire, faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous ou sur notre Facebook.

Assurez-vous de suivre tout ce qui concerne DGR ici sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez nous joindre, envoyez un e-mail [email protected]

PLUS: RUMOUR: Reddit User Leaks Info on Elder Scrolls 6 et Starfield

PLUS: La configuration requise pour DOOM Eternal PC a été annoncée