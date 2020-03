2K recommencera à créer des jeux NFL, défiant EA Sports et la série Madden

Dans un grand bouleversement pour le monde des jeux vidéo de sport, 2K Games a annoncé un partenariat avec la NFL pour faire des jeux vidéo de football, donnant à EA Sports et à la série Madden un nouveau challenger.

L’accord pluriannuel verra 2K Sports créer des jeux de football sans simulation, ce qui est un détail clé à noter. La série Madden NFL d’EA Sports est une franchise basée sur la simulation, et ces jeux continueront d’être créés parallèlement aux nouveaux de 2K.

2K ne partage aucun détail sur les jeux spécifiques, qui les fabrique ou quand ils sortiront, à part confirmer que le premier d’entre eux sera lancé dans l’année civile 2021. Tous les titres sont en “développement précoce” en ce moment, Dit 2K.

Le président de 2K, David Ismailer, a déclaré que la société était “ravie de reprendre les affaires avec la NFL”.

Il a également taquiné certains détails sur ce à quoi s’attendre des offres de la NFL de 2K. Ils comprendront plusieurs titres «centrés sur des expériences amusantes, abordables et sociales». Il n’est pas clair si ces titres arrivent sur console / PC ou mobile, ou potentiellement les deux.

La franchise NFL 2K s’est déroulée de 1994 à 2004. Depuis que la franchise a été mise au banc, les fans ont appelé à son retour, et maintenant cela arrive enfin.

Le retour de la NFL à 2K Sports n’est que la dernière évolution de 2K pour investir davantage dans le contenu des jeux de sport. En 2018, 2K a annoncé qu’il publierait The Golf Club 2019 Doté de la PGA Tour, après que le développeur HB Studios ait annoncé un accord de licence avec la ligue de golf professionnelle. 2K développe et publie également la série NBA 2K et la série WWE 2K.

Joe Ruggiero de la NFL, qui dirige la division des produits de consommation de la ligue, a déclaré dans un communiqué que la NFL cherchait spécifiquement à pousser plus loin dans le monde des jeux vidéo. “La relance de notre partenariat avec 2K a été une étape naturelle dans cet effort”, a-t-il déclaré.

Les conditions financières de l’accord 2K / NFL n’ont pas été divulguées.