2K recueille des fonds pour International Medical Corps avec Humble Bundle

Borderlands et la société de jeux NBA 2K ont mis une toute nouvelle collection de jeux sur Humble Bundle pour collecter des fonds pour le soulagement des coronavirus.

Le pack 2K Game Together propose un jeu de 494,87 $ et peut être acheté pour aussi peu que 1 $. Tous les profits vont à l’International Medical Corps. Au moment de la rédaction du présent rapport, 11 942 lots ont été vendus, et 141 225 $ ont été amassés pour l’organisme de bienfaisance. Les consommateurs ont, en moyenne, payé 11,82 $ pour le lot, le principal acheteur dépensant 209 $ pour ces titres.

Le pack Game Together propose des titres qui peuvent être joués avec des amis, susceptibles de soulager la pression de l’éloignement social. Des pays du monde entier ont encouragé ou carrément dit à leurs citoyens de rester à l’intérieur afin de ralentir et, espérons-le, d’arrêter la propagation du coronavirus COVID-19.

Les titres incluent NBA 2K20, XCOM: Enemy Unknown et Borderlands: Édition améliorée du jeu de l’année. Ce sont également toutes les versions de Steam.

2K est l’une des nombreuses sociétés de jeux qui ont fait des efforts pour collecter des fonds pour soutenir le soulagement des coronavirus. La société soeur Rockstar fait don de cinq pour cent des revenus des modes Grand Theft Auto et Red Dead Online en avril et mai, tandis qu’EA a déclaré qu’elle égalerait la collecte de fonds des employés jusqu’à 2 millions de dollars. Cyberpunk et le fabricant The Witcher CD Projekt ont fait don de 950 000 $ pour aider à lutter contre la pandémie dans sa Pologne natale, le studio Riot de League of Legends investissant 1,5 million de dollars pour soutenir les efforts de secours.

Pendant ce temps, la firme suédoise Paradox Interactive a mis 20 de ses jeux dans une vente Steam pour collecter des fonds pour l’Organisation mondiale de la santé et la Fondation des Nations Unies. La société PC Maingear a également fabriqué des ventilateurs, le spécialiste des accessoires Razer fabriquant un million de masques chirurgicaux.

Twitch a également annoncé l’événement de collecte de fonds Stream Aid 2020, qui présente des artistes ainsi que des émissions de jeux vidéo.