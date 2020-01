2K rejoint le reste du monde en hommage à la légende du basket-ball Kobe Bryant

Alors que les gens du monde entier se réconcilient lentement avec la nouvelle tragique du décès de la légende du basket-ball Kobe Bryant hier, des hommages sont rendus à travers le monde au quintuple champion de la NBA. Bryant et l’une de ses filles, Gianna, faisaient partie des neuf personnes qui ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère en Californie hier.

Bryant a eu une carrière de 20 ans dans le sport avec un héritage qui traverse tous les médias, y compris les jeux vidéo. Un grand nombre d’entre nous se souviendront avec émotion d’avoir joué la légende des LA Lakers à plusieurs reprises depuis sa première apparition sur le Super NES en NBA Live 97. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il devienne la star de renom Kobe Bryant dans NBA Courtside – le plus jeune joueur à avoir son nom sur un jeu à seulement 19 ans – et ce jeu Nintendo 64 a été rapidement suivi avec NBA Courtside 2: avec Kobe Bryant. Depuis, il fait partie intégrante des matchs de la NBA.

2K, les créateurs de la série NBA 2K, ont mis à jour le dernier jeu NBA 2K20 pour afficher l’hommage ci-dessous sur toutes les plateformes:

Un hommage très respectueux à Kobe Bryant peut être vu lors du chargement de 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW— Shake4ndbake (@ ItsShake4ndbake) 26 janvier 2020

Le compte Twitter officiel du jeu a également rejoint les nombreuses personnes sur les réseaux sociaux en rendant hommage à l’homme avec le message suivant:

RIP à une légende. Merci pour vos nombreuses contributions sur et en dehors du terrain. Vous nous manquez beaucoup pic.twitter.com/XesYS63Uhp— NBA 2K20 (@ NBA2K) 26 janvier 2020

Alors que les gens du monde entier se sont réveillés à cette triste nouvelle, nous sommes certains que nous verrons beaucoup plus d’hommages tout au long de la semaine et au-delà à un sportif qui a touché la vie de plusieurs millions de personnes tout au long de sa carrière. Nos pensées vont à sa femme et à ses enfants survivants, ainsi qu’aux autres familles qui ont perdu des êtres chers dans cet incident.

.