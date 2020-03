2K renouvelle la licence de jeu de la NFL, de nouveaux jeux arrivent en 2021

2K a annoncé qu’elle était à nouveau en partenariat avec la NFL pour produire des jeux. Les fans peuvent se rappeler que 2K avait le rival très populaire de Madden, ESPN NFL 2K. Selon le communiqué de presse officiel, la licence NFL est destinée aux «expériences de jeu de football sans simulation». Les jeux, quels qu’ils soient, sont déjà en développement pour une sortie en 2021.

Aucune information n’a été publiée suggérant que Visual Concepts, le studio derrière les franchises 2KNBA et 2KWWE, développera à nouveau ces jeux. Il est également important de noter que la portée des jeux n’a pas été révélée. La série NFL2K était célèbre pour sa production et ses commentaires stellaires, ses modes franchise et histoire, et son fantastique mode à la première personne. Le dernier match de la franchise était ESPN NFL 2K5.

2K a publié NBA Playgrounds 2, un jeu qui s’inscrit dans la même veine que NFL Blitz et NBA Street d’être exagéré, en 2018. Pourrions-nous éventuellement voir une nouvelle série qui suit leur exemple? Si la version 2K est une indication, nous n’aurons pas très longtemps à le savoir.

Êtes-vous enthousiasmé par le retour de 2K dans le monde du football? Quels jeux attendez-vous à voir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

