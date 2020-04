2K révèle les champs de bataille WWE 2K, un tout nouveau jeu de style arcade

L’éditeur 2K a révélé Champs de bataille WWE 2K, une toute nouvelle entrée dans son catalogue de jeux WWE qui échange le réalisme habituel de la franchise pour une action de style arcade.

Les détails sont encore un peu minces à ce stade précoce, mais un communiqué de presse promet une “toute nouvelle expérience de jeu WWE” avec “des conceptions, des environnements et des mouvements de superstar exagérés”. On dit que ce nouveau jeu se concentre sur les jeux sociaux, à jouer et jouer, tout en ayant “beaucoup de profondeur” pour les joueurs en solo.

Naturellement, il est facile d’imaginer qu’il aura des similitudes avec le Terrains de jeux NBA 2K série de jeux; WWE 2K Battlegrounds est développé par le même studio, Saber Interactive, donc cela ne serait pas un choc de voir des fonctionnalités de ce jeu apportées ici. Les plateformes n’ont pas encore été confirmées, mais avec deux titres NBA Playgrounds sur Switch, nous espérons que cette nouvelle version arrivera sur la plateforme de Nintendo.

Dans le même communiqué de presse, 2K a pris le temps d’aborder l’avenir de la franchise de base WWE 2K. Il a promis de garder WWE 2K19 serveurs en cours d’exécution, écoute les commentaires sur WWE 2K20, et prend une pause en sautant complètement une «WWE 2K21» théorique.

… Nous voulons aborder WWE 2K20. Nous avons entendu et apprécié vos commentaires et continuons de vous écouter attentivement. Depuis le lancement, nous avons publié cinq mises à jour de titres, répondant à des centaines de problèmes signalés, et nous avons publié quatre extensions de contenu téléchargeable WWE 2K20 Originals pour tirer parti et améliorer l’expérience. Nous avons également entendu vos demandes pour que les serveurs WWE 2K19 fonctionnent; ils resteront actifs pour le moment.

Tout cela étant dit, nous vous entendons et nous savons que vous voulez plus de la franchise, alors voici ce que nous allons faire: nous appliquons ce que nous avons appris au prochain jeu de simulation WWE 2K avec un accent renouvelé sur la qualité et amusant. Dans le cadre de cet engagement, nous étendons le calendrier de production et ne publierons pas de jeu de simulation WWE 2K en 2020 (exercice T2 T2 2021). Nous voulons nous assurer que l’équipe de développement de Visual Concepts peut créer un excellent jeu qui divertira les vétérans de la WWE 2K grisonnants, ainsi que les nouveaux venus qui veulent grimper dans les cordes et monter sur le ring pour la toute première fois.