3 différents types de bracelets pour hommes pour terminer votre tenue

Peut-être que cela a commencé l’été dernier, lorsque Jake Gyllenhaal a été repéré à plusieurs reprises en train de balancer une chaîne lors de la tournée de presse de Spiderman: loin de chez soi. Vous savez, celui qui semblait avoir pu être un accessoire souvenir de Night at the Roxbury? Ou peut-être que c’était Harry Styles qui faisait du vernis à ongles et un collier de perles tout en faisant la promotion de son dernier album. Quelle que soit la genèse, il semble clair que nous sommes arrivés à Peak Men’s Accessorizing ™, et je suis là pour ça.

Écoutez, il n’y a que de nombreuses façons de remélanger «tee-shirt de poche et quelques chinos» dans une nouvelle tenue passionnante. Sens? L’ajout d’accessoires intéressants peut grandement aider les gars à se démarquer par leur style personnel.

Mais, bien sûr, tous les bijoux pour hommes ne sont pas créés égaux. Si vous êtes prêt à pousser légèrement hors de votre zone de confort sans sauter à l’extérieur, puis-je suggérer … un bracelet?

J’ai compris. Un collier peut sembler trop audacieux, tandis que du vernis à ongles (ou même du maquillage pour homme) peut vous amener dans les RH pour avoir violé le code vestimentaire de votre bureau.

Cela ne signifie pas que 2020 ne peut pas être une année de mise à niveau des accessoires!

Parce que vraiment, chaque gars peut retirer un «petit poignet.

Ci-dessous, découvrez des bracelets de trois styles différents: le bracelet d’amitié humble, une manchette plus tendance dans un matériau métallique et un bracelet en cuir qui se situe quelque part au milieu du continuum classique à tendance.

BRACELET D’AMITIÉ

Bracelet en perles Tommy Hilfiger | 26 $ | Asos

Bracelet Scosha Signature 4 mm | 29 $ | Todd Snyder

Un bracelet d’amitié est une excellente introduction aux bijoux pour hommes en termes de mode et d’engagement financier. Après tout, si vous pouviez en faire un en colonie de vacances, ce ne peut pas être aussi fou, ni aussi fou que ça, non?

De plus, si vous essayez la tendance et que vous vous retrouvez coincé par un ami moins à la mode, vous pouvez toujours dire que votre nièce ou neveu l’a fait pour vous, “Alors, lâchez-moi, mon frère.” Mais aussi, cet ami pourrait être une sorte de bite si vous vous sentez comme si vous deviez blâmer des enfants innocents pour vos choix de mode? Juste une pensée.

Pensez: petites perles délicates, pas le plus gros type qui dégage une ambiance “Richard Gere revenant juste de l’ashram”. Portez-le seul ou empilé avec d’autres bracelets ou une montre décontractée.

MANCHETTE EN MÉTAL

Bracelet manchette en métal propre Caputo & Co. | 65 $ | Nordstrom

Manchette Giles & Brothers Railroad Spike | 95 $ | East Dane

Une manchette en métal ressemble probablement le plus à des bijoux «traditionnels»; il est relativement brillant (selon le métal), intentionnellement un peu difficile à monter (de sorte qu’il est également plus difficile de tomber), et fait plus une déclaration de style personnel.

Si vous essayez ce look, restez simple. Un brassard a fière allure avec une montre avec un bracelet en cuir ou en nylon. Préparez-vous simplement à vous lancer dans les choses pendant un petit moment, comme votre clavier pendant la frappe et les portes que vous essayez d’ouvrir sans utiliser vos mains. La beauté est la douleur … et peut-être quelques rayures sur votre ordinateur portable.

BRACELET EN CUIR

Bracelet enroulé nu Miansai | 95 $ | East Dane

Anchor & Crew Coal Black Clipper Anchor Silver & Flat Leather Bracelet | 103 $ | Wolf & Badger

Quelles que soient les notions dépassées que vous avez du «type» de gars qui porte un bracelet en cuir, il est temps de les éliminer. Un accessoire de poignet en cuir n’est plus seulement le domaine des étudiants de premier cycle en arts libéraux qui jouent du “Satellite” sur leur guitare dans la salle commune du dortoir.

Portez-le avec une montre avec un bracelet en métal pour une situation d’accessoire complémentaire qui est un joli yin et un yang de dur et de doux.

.