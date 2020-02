30% des consommateurs possèdent un Switch Lite comme deuxième système

Le Switch Lite a été lancé il y a un peu plus de six mois, en grande pompe auprès des consommateurs. L’édition plus petite et portable du Switch réduit certaines fonctionnalités de la console phare, mais cela se traduit par une réduction substantielle de 100 $. Cette différence de prix est ce qui conduit à un taux d’adoption stable, et lors de la session de questions-réponses lors du briefing de l’investisseur de Nintendo en janvier 2020, le président de la société, Shuntaro Furukawa, a confirmé la répartition de la base d’installation.

Selon Furukawa, environ 30% des unités Lite sont des systèmes supplémentaires qui appartiennent aux anciens clients Switch. Une autre statistique qui a été mentionnée est que les femmes constituent la grande majorité des personnes qui décident d’acheter un Lite comme leur tout premier Switch, bien qu’un nombre spécifique n’ait pas été donné.

Furukawa a également mentionné que Nintendo cherche des moyens d’augmenter spécifiquement la demande de Switch Lite. Nintendo est actuellement à la recherche de ces méthodes.

Nous savons que Lite lui-même a vendu plus de 5 millions d’unités dans le monde à la fin de l’année dernière. Ainsi, le petit système est bien parti et ajoute de la valeur à l’ensemble de la plate-forme Switch.