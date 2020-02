30XX, la suite de 20XX, annonce son développement

Il y a un peu plus de deux ans, Batterystaple Games a présenté 20XX, une plate-forme coopérative à deux joueurs roguelike avec une inspiration claire dans l’univers de Mega Man X, le spin-off bien-aimé de l’androïde bleu de Capcom qui reste un peu en attente après huit livraisons et un rpg au tour par tour et plusieurs compilations commémoratives; Eh bien, après deux DLC et un temps d’attente raisonnable, le développeur a conclu une collaboration avec Kowloon Nights et le directeur créatif Glauber Kotaki, qui a collaboré sur d’autres titres bien connus tels que Chasm, Rogue Legacy ou Duelyst, pour commencer à développer la suite de nom 30XX, comment pourrait-il en être autrement, et il semble qu’ils estiment qu’il sera présent sur les différentes plates-formes de la génération actuelle – qui comprend à nouveau Nintendo Switch, il est censé être – vers l’an 3000 et quelque chose comme abandonner sa dénomination, non sérieusement d’ici 2021.

Ce titre combine les commandes précises et les mouvements fluides que nous connaissons bien des jeux de plate-forme d’action comme Mega Man X, la possibilité de rejouer d’une Roguelite moderne avec quelques améliorations accumulées, comme dans Binding of Isaac, Enter the Gungeon ou Dead Cellules entre autres, et le jeu coopératif dans le même opus, avec deux personnages distincts, l’un axé sur l’utilisation de projectiles, qui peuvent être combinés avec les armes obtenues des différents boss finaux, et un autre sur l’utilisation de l’épée laser et des attaques donc de près.

Réveillez-vous après mille ans pour découvrir que le monde qui avait besoin de vous est parti, ayant changé de façon irréversible après l’arrivée de l’esprit synthétique et d’une race humaine qui a perdu la volonté de rêver grand. Explorez la prison luxuriante et verte que notre monde est devenu et combattez pour sauver ce qui reste. Lève toi Combattre Chutes. Adapter Il y a une signification sublime dans ce cycle sans fin, quelque part, enfoui profondément à l’intérieur.

Bande-annonce 30XX (Nintendo Switch eShop)

