37% des créateurs s’intéressent à l’hybride

Nintendo Switch Il est avec nous depuis près de 3 ans, ce qui a permis aux joueurs du Grand N de jouer quand on veut, où on veut et comment on veut nos titres préférés sur cette plateforme. Cependant, nous devons garder à l’esprit que d’ici la fin de cette année 2020, Sony et Microsoft lanceront leurs nouvelles plates-formes, et certaines personnes peuvent penser que cela nuira à la console hybride, mais si nous regardons les résultats de la récente enquête GDC, qui se fait annuellement et où quelque 4.000 développeurs sont sollicités, cette plateforme du Grand N n’aurait rien à craindre des nouveaux ajouts.

37% des développeurs souhaitent que leurs jeux atteignent Nintendo Switch

L’ère de la Wii U est déjà derrière, et bien que cette console offrait de nombreuses possibilités, ce n’était pas le succès escompté. L’inverse est vrai avec Nintendo Switch, car, bien que n’étant pas la plate-forme la plus puissante du marché, elle offre des fonctionnalités uniques qui intéressent un grand nombre de développeurs. Ainsi, dans la récente enquête de portail GDC, il a été révélé que 37% des quelque 4 000 développeurs sont intéressés par la plateforme hybride, ce qui est un pourcentage important si on le compare avec le 38% des développeurs intéressés par PS5 (juste un point de plus) et le 25% des créateurs ayant une affinité pour la Xbox Series X (12 points ci-dessous). En outre, cette enquête révèle également qu’une 17% des développeurs lanceront leurs projets en cours sur Nintendo Switch et que 19% prévoient déjà de lancer de futurs titres dans cette console (une seule 11% développent des jeux pour PS5 et un seul 9% pour la nouvelle Xbox). Bien sûr, nous devons préciser que Le PC reste l’option la plus populaire, tête la première, car il est plus de 50% des répondants Ils disent que leurs projets actuels et futurs atteindront des magasins comme Steam ou Epic!

Ainsi, au vu de ces chiffres, tout indique que Nintendo Switch restera une plateforme choisie par un grand nombre de développeurs et d’utilisateurs dans les années à venir, même si de nouveaux concurrents arrivent sur le marché. Et vous, quelles plateformes avez-vous chez vous pour jouer aux jeux vidéo? Avez-vous Nintendo Switch et PS4 comme serveur?

