37% des développeurs “intéressés” par la création de jeux pour Switch, selon l’enquête annuelle de l’industrie GDC

Plus tard cette année, Microsoft et Sony devraient lancer leur prochaine génération de matériel de jeu vidéo.

Cela a soulevé des questions sur l’avenir de la Nintendo Switch et, bien que de nombreux analystes croient encore que ce sera le système le plus vendu de 2020, certains s’inquiètent que les développeurs se dirigent vers des projets plus grands et meilleurs.

Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. GDC a récemment mené son enquête annuelle sur l’état du jeu auprès de 4 000 développeurs. Selon les données, 37% des développeurs sont “intéressés” à développer pour le Switch. En revanche, 38% des développeurs souhaitent développer des titres pour la PlayStation 5, et seulement 25% souhaitent créer des jeux pour la Xbox Series X.

L’enquête a également révélé comment 17% des développeurs ont déclaré que leur projet actuel serait publié sur le commutateur, et 19% d’entre eux prévoient de publier un futur jeu sur le système. En revanche, 11% des développeurs ont déclaré qu’ils développaient actuellement des jeux pour la PS5 et 9% travaillaient sur des jeux pour la nouvelle Xbox.

GDC a constaté que le PC était le plus populaire du lot – plus de 50% des développeurs interrogés ont déclaré que leurs projets antérieurs et futurs avaient été développés pour cette plate-forme particulière.

Pas plus tard que la semaine dernière, le spécialiste du port Switch Engine Games a déclaré que le système hybride de Nintendo continuerait de “bien fonctionner” malgré l’arrivée de matériel de nouvelle génération, car il existe dans sa propre dimension.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que les développeurs continueront de créer des jeux pendant longtemps sur le Switch ou non? Dites-nous ci-dessous.

