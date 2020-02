4 jeux atypiques avec multijoueur local pour faire vibrer le sof avec vos amis

Propositions à apprécier en entreprise fortement recommandées dans les catégories multiples (et différentes) auxquelles elles appartiennent.

Nous pouvons trouver un nombre infini de jeux vidéo intéressants en mode multijoueur (à la fois local et en ligne), ce qui rend parfois difficile pour nos goûts et nos préférences de correspondre à ceux des autres joueurs. Crawl, SpeedRunners, Gang Beasts et Man of Medan sont des jeux vidéo très différents mais avec une caractéristique commune:le joueur s’adapte rapidement au gameplay et à la dynamique. Cela élargit l’éventail des participants possibles et nous pouvons en profiter avec des amis qui ne sont pas nécessairement familiers avec le monde des jeux vidéo. Donc, si les idées manquent à tout moment, vous pouvez toujours recourir à l’une des options décrites ci-dessous:

Ramper

PC, PS4, Xbox One et Switch (Powerhoof, 2017) Multijoueur local: maximum 4 joueurs

Un jeu de donjon dont le pixel art et la musique 8 bits nous transporteront dans le plus vintage de l’ère des jeux vidéoLa première chose que nous trouvons dans les titres de crédit de Crawl est un “insert coin” clignotant simulant un jeu rétro d’une vieille machine de loisirs. Comme son nom l’indique, Crawl est un jeu vidéo de crawler de donjon (jeu de donjon) dont le pixel art et la musique 8 bits nous transporteront dans le moins vintage de l’ère des jeux vidéo. Jusqu’à quatre joueurs peuvent participer, l’un d’eux étant le héros chargé de parcourir les donjons et de vaincre les méchants qui apparaissent sur leur chemin, qui seront gérés par le reste des joueurs. Si l’un de ces méchants bat le héros, alors il prend lui-même le relais en tant que nouveau héros pour continuer le voyage. Remportez la partie au joueur qui parvient à vaincre le boss final (même s’il vaut mieux que nous allions bien préparés, car nous n’avons que trois occasions uniques de le combattre). Le point positif de Crawl est que tous les joueurs expérimentent le rôle de protagoniste et d’antagoniste, il pourrait donc être considéré comme un jeu de rivalité et de participation à la fois. C’est précisément pour cette raison qu’il est si agréable, car nous alternons constamment deux rôles avec des objectifs radicalement opposés.

SpeedRunners

PC, PS4, Xbox One, Switch (tinyBuild, DoubleDutch Games, 2017) Multijoueur local / en ligne: maximum 4 joueurs

Un jeu de course divertissant qui consiste à être le plus rapide dans un scénario progressivement compresséSpeedRunners est un jeu de course divertissant qui consiste à être le plus rapide dans un scénario compressé progressivement. Il n’y a pas de ligne de but concrète, il suffit de rester en première place pour gagner le match. Si nous entrons en collision avec l’une des marges qui limitent le scénario, nous serons éliminés. Pour mener la course, nous pouvons utiliser des objets qui retardent ou endommagent nos rivaux afin qu’ils ralentissent. Dans SpeedRunners, les courses nécessitent nos plus grands réflexes et notre capacité de concentration, car il s’agit d’un jeu vidéo très épicé dans lequel il n’y a presque pas de marge de temps entre la fin d’un tour et le début d’un autre. Le joueur qui obtient trois victoires au total sera proclamé vainqueur de la partie.

Gang BeastsPC, PS4, Xbox One, Wii U (Boneloaf, 2014) Multijoueur local / en ligne: maximum 4 joueurs

Un beatem up qui consiste en l’exploit extraordinaire de capturer nos rivaux et de les jeter vers des dangers prochesJusqu’à quatre personnages de couleurs différentes peuvent participer à Gang Beasts, un jeu de beat’em up (moi contre le quartier) qui consiste en l’exploit extraordinaire de capturer nos rivaux et de les jeter vers les dangers les plus proches de la scène. Oui, tu lis bien, rien de plus. La chose intéressante est que nous devrons le faire dans des endroits assez curieux comme le quai d’une gare, un ring de boxe ou sur quelques blocs de glace au milieu de la mer (entre autres). La façon hilarante dont les personnages se déplacent – avec leur corps gélatineux caractéristique – ainsi que l’atmosphère si compétitive qu’elle est créée parmi les joueurs, rendent le plaisir plus qu’assuré dans un jeu vidéo comme Gang Beasts.

Les images sombres: l’homme de Medan

PC, PS4 et Xbox One (Supermassive Games, 2019)Multijoueur local / en ligne: 5 joueurs maximum

Un film interactif où quatre jeunes et un équipier partent en mer à la recherche d’une épaveMan of Medan est le premier jeu de type Survival Horror de l’anthologie The Dark Pictures dont la principale caractéristique est son esthétique cinématographique, il peut donc être défini comme un film interactif. Pour cette raison, Man of Medan est un jeu qui comporte de grandes sections de dialogue, alors ne vous attendez pas à jouer activement tout le temps. Jusqu’à cinq joueurs peuvent participer à cette histoire dans laquelle quatre jeunes et un équipier partent en mer à la recherche d’une épave. Au cours de la tournée, nous ferons face à des événements d’interaction rapide dans lesquels nous prendrons des décisions qui changeront complètement le cours de l’histoire. De plus, l’intrigue des personnages peut être considérablement augmentée en fonction des actions effectuées par les autres joueurs et de la façon dont ils ont effectué leurs tests. L’excellente qualité audiovisuelle combinée à une atmosphère pleine de suspense et de mystère fera de Man Of Medan une expérience cinématographique pleine de situations inattendues.

